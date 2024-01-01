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Perakende Yürütme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mısır
Perakende yürütme yazılımı, paketlenmiş tüketici ürünleri (CPG) endüstrisindeki mağaza içi etkinlikleri planlamak, yönetmek ve izlemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, CPG şirketleri ile perakendeciler arasındaki işbirliğini geliştirerek mağaza içi satışları optimize etmeyi ve kârı artırmayı amaçlıyor. CPG sektöründeki satıcılar, pazarlama profesyonelleri ve saha satış çalışanları, ilgili satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek için bu yazılımı kullanır. Bu yazılım tek başına bir ürün olarak veya çeşitli çözümlerin birleşimi olarak sunulabilir. Perakende yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için genellikle ticari promosyon yönetim yazılımı ve perakende POS sistemleriyle bütünleşir.
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Repsly
repsly.com
Repsly'nin perakende yürütme platformu, dünyanın en etkili satış ve saha satış ekiplerinin arkasındaki itici güçtür. Markalardan komisyonculara kadar Repsly, RetEx ekiplerini her gün sahada mümkün olan en büyük etkiyi yaratmak için ihtiyaç duydukları veri ve araçlarla güçlendirir. Repsly, bölgesel e...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende ...
Promomash
promomash.com
Promomash, perakendede büyüyen CPG markaları için hepsi bir arada promosyon yönetimi platformudur. Tüm perakende ticaret promosyonlarınızı, saha satış ve pazarlama faaliyetlerinizi ve mağaza içi demolarınızı tek bir yerden planlayın, yürütün, analiz edin ve optimize edin ve anahtar teslimi uçtan uca...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye, tüketici markalarına mağaza içi performanslarını izlemek, analiz etmek ve iyileştirmek için yapay zeka, IR ve kitle kaynak kullanımı teknolojilerini kullanarak mükemmel mağaza uygulamalarına ulaşmalarına yardımcı olacak eksiksiz bir çözüm sunar. Hızlı ve doğru mağazacılık gerçekleştirmek iç...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iy...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...
Footmarks
footmarks.com
Footmarks, dünyanın en büyük CPG markalarının perakende uygulama ve uyumluluk oranlarına ilişkin benzeri görülmemiş bir görünürlük kazanmasına yardımcı olur. Footmarks, tesisler ve depolardan perakende satış noktasına kadar uygulama oranlarını artırmak, satışları artırmak ve israfı azaltmak için eyl...
VisitBasis
visitbasis.com
VisitBasis mobil uygulaması, satıcıların, perakende denetçilerinin ve saha pazarlama ekiplerinin profesyonel perakende yürütme raporlarını kolaylıkla oluşturmalarına yardımcı olur. Android için VisitBasis, 10 veya daha az kullanıcıdan oluşan ekiplerin perakende denetimi ve ürün anketleri yürütmesi, ...
Bindy
bindy.com
Bindy Retail Execution Software, perakende ve konaklama markalarının standartları ve programları her tesiste zamanında, eksiksiz olarak yürütmesine yardımcı olur. Özelleştirilmiş kontrol listeleri, fotoğraflar, imzalar ve kapalı döngü düzeltici iş akışıyla performansı artırın. Daha hızlı site uygula...
Progress Retail
progressretail.com
Perakendeciler tarafından perakendeciler için tasarlandı. Perakende operasyonları ve öğrenme için gerçek bir tek adres: dinamik öğrenme, görev yönetimi ve şirket iletişimi sağlama. Satış eğitimi, liderlik gelişimi, kişisel gelişim ve daha pek çok alanda tanınmış perakende eğitimiyle bir araya getiri...
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel, tutkulu marka uzmanları tarafından yönlendirilen tek mağaza içi ve çevrimiçi perakende teknolojisi çözümünü sağlar. Yetenekli ve tutkulu marka temsilcilerini güçlü bulut tabanlı teknolojiyle donatmak, onların hem e-ticaret hem de mağaza içi ortamlarda akıllı satış optimizasyonları yapm...
Skupos
skupos.com
Kolaylık perakende sektörünü birbirine bağlıyor - Skupos, bağımsız mağazaları, markaları ve distribütörleri tek bir platformda birleştirerek daha akıllı, daha karlı perakendeciliğe güç veriyor.