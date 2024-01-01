Perakende Yürütme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Butan En Popüler Son Eklenenler

Perakende yürütme yazılımı, paketlenmiş tüketici ürünleri (CPG) endüstrisindeki mağaza içi etkinlikleri planlamak, yönetmek ve izlemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar, CPG şirketleri ile perakendeciler arasındaki işbirliğini geliştirerek mağaza içi satışları optimize etmeyi ve kârı artırmayı amaçlıyor. CPG sektöründeki satıcılar, pazarlama profesyonelleri ve saha satış çalışanları, ilgili satış ve pazarlama faaliyetlerini yönetmek için bu yazılımı kullanır. Bu yazılım tek başına bir ürün olarak veya çeşitli çözümlerin birleşimi olarak sunulabilir. Perakende yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için genellikle ticari promosyon yönetim yazılımı ve perakende POS sistemleriyle bütünleşir.