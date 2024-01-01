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Perakende Dağıtılmış Sipariş Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Bolivya
Perakende Dağıtılmış Sipariş Yönetimi (DOM) sistemleri, perakendecilerin siparişleri hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak çeşitli kanallardan işleme almalarına yardımcı olur. Bu sistemler, perakendecilerin müşteri beklentilerini zamanında teslimatla karşılamalarına yardımcı olurken, siparişlerin yerine getirilmesini mümkün olan en düşük maliyetle optimize eder. DOM sistemleri, tüm sipariş gerçekleştirme sürecini düzenleyerek ve optimize ederek, tedarik zinciri boyunca envanterin görünürlüğünü sağlar. Perakende DOM sistemleri genellikle işlemler, müşteri iletişimleri ve hizmetler gibi sipariş işleme görevlerinin otomatikleştirilmesine odaklanan Sipariş Yönetim Sistemleri (OMS) ile kesişir. Ancak perakende DOM sistemleri, bir müşterinin siparişi için en iyi sipariş karşılama konumunu belirlemek üzere gelişmiş mantık tabanlı kurallar kullanarak çok kanallı sipariş yönlendirmeyi etkinleştirerek bu işlevselliği geliştirir. Ayrıca DOM sistemleri, ERP sistemleri ve e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak iadeleri, değişimleri ve geri ödemeleri verimli bir şekilde yönetir.
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Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
ShipBob
shipbob.com
ShipBob, ABD, Kanada, İngiltere, AB ve Avustralya'da 30'dan fazla sipariş karşılama merkezinden oluşan küresel bir ağ ile 7.000'den fazla e-ticaret markasını destekleyen küresel bir sipariş karşılama platformudur. Tüccarlarımızın mallarını fiziksel olarak saklıyoruz, ardından siparişler geldiğinde o...
Flowspace
flow.space
Flowspace, markalara satışları hızlandırma, operasyonları ölçeklendirme ve satın alma sonrası hızlı, uygun fiyatlı teslimat beklentilerini karşılama konusunda güç veriyor. Başlamak.
PIPE17
pipe17.com
Pipe17, uçtan uca otomatikleştirilmiş operasyonlar oluşturmak için ticari e-ticaret işletmelerini genişleyen pazar yerleri, 3PL'ler, finansal sistemler ve SaaS uygulamalarıyla birleştirir. Satıcılar, yerine getirme döngülerinin her adımında kontrol ve görünürlük elde eder, sipariş ve envanter akışla...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
Fillgoods
fillgoods.co
Eksiksiz mağaza yönetim sistemi çevrimiçi satıcıların ihtiyaçlarını karşılayan Sınırsız mağaza oluşturun Otomatik siparişler oluşturmak için ürün envanterini FB Live sistemiyle tamamlayın. Bu, her satışı eskisinden daha kolay hale getirir.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum, yiyecek ve içecek endüstrisine yönelik toptan çevrimiçi sipariş yönetim sistemidir. Mobil sipariş ve ödemelerin işletmenizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın.
ChannelApe
channelape.com
Ticaret için Stratejik Envanter Yönetimi Yazılımı Üç temel ürün: 1. İçgörüler - Çok Kanallı Markalar için oluşturulmuş Kontrol Paneli, Raporlar ve Uyarılar Neye, nerede ve neden sahip olduğunuzu tam olarak bilin. Ticaret için oluşturulmuş İş Zekası. Siparişler, yerine getirmeler, envanter ve ürün pe...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendeciler için küresel büyüme platformudur. Tüm ticaret operasyonunuza tek bir platformdan güç verin. 100'den fazla entegrasyonla (Amazon, eBay, Shopify ve Walmart gibi popüler platformlar dahil) Linnworks, sipariş ve envanter yönetimi, analiz ve tahmin, depo yönetimi, sa...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
easySales
easy-sales.com
easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror, çevrimiçi satış yapan kişi ve şirketler için tasarlanmış Çok Kanallı bir Yönetim Yazılımıdır. Listing Mirror, popüler pazaryerleriyle bütünleşir ve listeleri, gönderimi ve envanteri tek bir kullanıcı arayüzünden yönetmenize olanak tanır. -Ürün listelerini çoğaltın, yönetin ve seçtiği...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.
Peak
peak.ai
Peak, işletmelerin gelirleri artırmak, kârları artırmak ve verimliliği artırmak için yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasına yardımcı olacak platform, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir yapay zeka şirketidir. Peak'in bulut yapay zeka platformu, teknik ve ticari ekiplerin işletmenin tamamınd...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo, üreticiler, toptancılar ve distribütörler için hepsi bir arada Saha Satış Platformudur. Bunu eksiksiz bir saha satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve sipariş yakalama çözümü olarak düşünmeyi seviyoruz. Skynamo, satış ekiplerinizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına olanak t...