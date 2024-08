Perakende Ürün Çeşitliliği Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Butan En Popüler Son Eklenenler

Perakende ürün çeşitliliği planlama yazılımı, çevrimdışı perakendecilerin, müşteri beklentileri ve talebiyle uyumlu bir mağaza içi ürün karışımı (ürün çeşitliliği) ve derinliği (her kategorideki SKU veya ürün sayısı) tasarlamasına olanak tanır. Doğru çeşitliliğin doğru mağazada bulunmasını sağlayarak satış potansiyelini en üst düzeye çıkarır. Bu yazılım, müşteri tercihleri, geçmiş satın alma davranışları ve indirim ve promosyonlara verilen tepkiler hakkındaki verileri toplayıp analiz ederek her mağaza için envanterin en uygun şekilde stoklanmasına yardımcı olur. Ayrıca perakende ürün çeşitliliği planlama yazılımı, satış rakamları, müşteri bilgileri ve envanter seviyeleri gibi mağaza düzeyindeki verileri yakalamak ve analiz etmek için perakende POS ve envanter kontrol sistemleriyle entegre edilebilir. Bu bilgiler her mağazada etkili ürün çeşidi planlaması için gereklidir. Yazılım ayrıca stok tükenmesini azaltarak, stok tükenmesini önleyerek ve en çok satanları belirleyerek envanter yönetimine yardımcı olur, böylece daha iyi envanter planlaması ve satın alma kararlarını destekler.