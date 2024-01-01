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Perakende Ürün Çeşitliliği Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bermuda
Perakende ürün çeşitliliği planlama yazılımı, çevrimdışı perakendecilerin, müşteri beklentileri ve talebiyle uyumlu bir mağaza içi ürün karışımı (ürün çeşitliliği) ve derinliği (her kategorideki SKU veya ürün sayısı) tasarlamasına olanak tanır. Doğru çeşitliliğin doğru mağazada bulunmasını sağlayarak satış potansiyelini en üst düzeye çıkarır. Bu yazılım, müşteri tercihleri, geçmiş satın alma davranışları ve indirim ve promosyonlara verilen tepkiler hakkındaki verileri toplayıp analiz ederek her mağaza için envanterin en uygun şekilde stoklanmasına yardımcı olur. Ayrıca perakende ürün çeşitliliği planlama yazılımı, satış rakamları, müşteri bilgileri ve envanter seviyeleri gibi mağaza düzeyindeki verileri yakalamak ve analiz etmek için perakende POS ve envanter kontrol sistemleriyle entegre edilebilir. Bu bilgiler her mağazada etkili ürün çeşidi planlaması için gereklidir. Yazılım ayrıca stok tükenmesini azaltarak, stok tükenmesini önleyerek ve en çok satanları belirleyerek envanter yönetimine yardımcı olur, böylece daha iyi envanter planlaması ve satın alma kararlarını destekler.
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Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
First Insight
firstinsight.com
First Insight, tasarımcıların, satıcıların, marka yöneticilerinin, alıcıların ve pazarlama ekiplerinin, perakende sektörü için özel olarak tasarlanmış dijital anketlerle tüketicilerin ilgisini çekerek her gün karşılaştıkları temel soruları yanıtlamalarına olanak tanıyan yeni nesil bir karar platform...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics, işletmeniz için daha hızlı, daha iyi kararlar alabilmeniz için size tek bir satış oranı verileri kaynağı sağlar. Satışları artırmak, envanteri optimize etmek ve alıcılarla stratejik ilişkiler geliştirmek için hassas bir şekilde tahmin yapın, planlayın ve uygulayın. SPS Analyt...
Style Arcade
stylearcade.com
Style Arcade, daha hızlı büyümek isteyen moda ve hazır giyim markaları için mağazacılığı rekabet avantajına dönüştüren bir perakende analiz platformudur.Erişilemeyen sistemlere güvenmek yerine; manuel süreçler; ve güvenilmez tahminler – Style Arcade, ürün verilerinin kilidini açar ve perakendeciler...
MakerSights
makersights.com
MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satı...
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye da...
Peak
peak.ai
Peak, işletmelerin gelirleri artırmak, kârları artırmak ve verimliliği artırmak için yapay zekanın potansiyelinden yararlanmasına yardımcı olacak platform, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir yapay zeka şirketidir. Peak'in bulut yapay zeka platformu, teknik ve ticari ekiplerin işletmenin tamamınd...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...