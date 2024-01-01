Retail Assortment Planning Software - En Popüler Uygulamalar

Toolio

toolio.com

Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye da...