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Perakende Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bermuda
Perakende analiz yazılımı, perakendecilere operasyonlarının her yönüne ilişkin kapsamlı bilgiler sunar. Toplam satış hacmi, ortalama işlem büyüklüğü, perakende dönüşüm oranı ve getiri oranı gibi temel performans göstergelerini (KPI'ler) inceleyerek daha bilinçli ve stratejik karar almayı sağlayan ayrıntılı analitik veriler sağlar. Perakende analistleri ve yöneticileri bu aracı, farklı bölgeler ve iş birimlerindeki şirket performansını genellikle gerçek zamanlı olarak izlemek için kullanır. Bu yazılım, perakendecilerin müşteri verilerini tanımlamasına ve analiz etmesine yardımcı olarak hangi ürünlerin iyi sattığını, en çok ne zaman sattıklarını ve hangi demografik grupların belirli ürünleri satın aldığını ortaya çıkarır. Aynı zamanda alışveriş kalıplarını inceliyor ve tüketici trendlerini ortaya çıkararak satış ve pazarlama ekiplerine daha iyi satış stratejileri geliştirmeleri ve etkili pazarlama ve sadakat programları uygulamaları konusunda güç veriyor.
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Zoined
zoined.com
Verilerinizi eyleme dönüştürülebilir iş öngörülerine dönüştürün. Her yerde, gerçek zamanlı olarak. ZOINED® perakendeciler, restoranlar ve toptancılar için bulut tabanlı bir tak ve çalıştır analiz çözümüdür. 24 saat içinde çalışır durumda olun. Bir demoya göz atmak için iş e-postanızı doldurun.
Purple
purple.com
Mor, yatak teknolojisinde son 80 yılın en iyi gelişmesidir. Yatak ve yastıklarımız ücretsiz teslimat, ücretsiz iade ve 100 gecelik deneme olanağıyla sunulur.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
Crisp
gocrisp.com
Crisp, tedarik zinciri boyunca perakende verilerini birbirine bağlayıp analiz ederek CPG markalarını rafları dolu tutmak, israfı azaltmak ve karlılığı hızla artırmak için gerçek zamanlı, eyleme dönüştürülebilir bilgilerle güçlendirir. Crisp'in açık veri platformu, tedarikçileri 40'tan fazla perakend...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail, yüksek biletli perakende satış temsilcilerinin kolay müşteri bulmasını kolaylaştıran bir mobil uygulamadır. Perakendeciler Clientbook'u kullanarak müşteri deneyimi üzerinde görünürlük ve kontrol elde eder, bu da daha fazla mağaza ziyareti, daha iyi satış dönüşüm oranları ve daha y...
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o, markaların E-ticaret işlerini yürütmek için kullanabileceği TEK yazılım platformunda eyleme dönüştürülebilir perakende bilgileri sunar
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel, tutkulu marka uzmanları tarafından yönlendirilen tek mağaza içi ve çevrimiçi perakende teknolojisi çözümünü sunar. Yetenekli ve tutkulu marka temsilcilerini güçlü bulut tabanlı teknolojiyle donatmak, onların hem e-ticaret hem de mağaza içi ortamlarda akıllı satış optimizasyonları yapma...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report, varlıklarınızı yönetme şeklinizde devrim yaratan, zengin özelliklere sahip bir alışveriş merkezi yönetimi ve perakende analitiği yazılım çözümüdür. Yenilikçi özelliklerimiz, günümüzün rekabetçi ortamında kârlı bir büyüme sağlayarak perakende sektörünün benzersiz zorluklarına çözüm bul...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix, perakendecilerin verilerinden değer elde etmelerini sağlama misyonuna sahip, perakendecilere yönelik tam bir veri analizi platformudur. Satış, işçilik ve müşteri verilerini en gelişmiş veri ambarı teknolojilerini kullanarak işliyor ve saklıyoruz. Kontrol panellerimiz ve raporlarımız, p...
Skupos
skupos.com
Kolay perakende sektörünü birbirine bağlıyor - Skupos, bağımsız mağazaları, markaları ve distribütörleri tek bir platformda birleştirerek daha akıllı, daha karlı perakendeyi güçlendiriyor.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai, tüketim ürünleri markalarının daha fazla ürün satmasına, zamandan tasarruf etmesine ve karmaşık tedarik zinciri sorunlarını çözmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir talep ve envanter kontrol kulesidir. Alloy.ai, günlük SKU mağaza düzeyindeki POS ve envanter verilerini tedarik zinc...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics, işletmeniz için daha hızlı, daha iyi kararlar alabilmeniz için size tek bir satış oranı verileri kaynağı sağlar. Satışları artırmak, envanteri optimize etmek ve alıcılarla stratejik ilişkiler geliştirmek için hassas bir şekilde tahmin yapın, planlayın ve uygulayın. SPS Analyt...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights, üreticilere ve perakendecilere, kullanıcı dostu bir platformda marka ve kanal değiştirme, hane halkı penetrasyonu ve alışveriş profilleri dahil olmak üzere çok kanallı tüketici davranışlarına ilişkin görünürlük sağlar. Numerator Insights, tüketici davranışları hakkında gerçek zam...
Style Arcade
stylearcade.com
Style Arcade, daha hızlı büyümek isteyen moda ve hazır giyim markaları için mağazacılığı rekabet avantajına dönüştüren bir perakende analiz platformudur.Erişilemeyen sistemlere güvenmek yerine; manuel süreçler; ve güvenilmez tahminler – Style Arcade, ürün verilerinin kilidini açar ve perakendeciler...
Daasity
daasity.com
Daasity, çok kanallı tüketici markalarının veri odaklı olmasını sağlar. Analistler ve mühendisler tarafından oluşturulan Daasity platformu, e-Ticaret, Amazon, perakende ve toptan satış yoluyla satış yapan tüketici markalarının çeşitli veri mimarisini, analizlerini ve raporlama ihtiyaçlarını destekle...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel, Shopify'daki e-ticaret mağazaları için veri analizini otomatikleştirerek markaların müşterilerinin 2. ve 3. önemli satın alımlarından daha fazlasını almasına yardımcı oluyor. Platform, pazarlama operatörlerinden liderliğe kadar kuruluşunuzdaki her paydaş için görsel formatta kolayca erişilebil...
MakerSights
makersights.com
MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satı...
Endear
endearhq.com
Endear, mağaza içi çalışanların kişiselleştirilmiş müşteri desteği göndermesi ve takip etmesi için oluşturulmuş ilk perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi platformudur. Endear, tüm müşteri bilgilerinizi, notlarınızı ve satın alma geçmişinizi gerçek zamanlı raporlamayla birleşik profillerde birleştirm...
Mobivity
mobivity.com
Mobivity, restoranların ve diğer fiziksel perakende markalarının dijital dünyada müşteri bağlantılarını yönetmelerine, ziyaret sıklıklarını ve harcama miktarlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Özünde, restoranlar ve perakendecilere yönelik, müşterilerine doğrudan mobil mesajlaşma yoluyla ulaşmalar...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce, CPG'leri perakendecilere bağlayan, alışveriş yapılabilir araçları performans pazarlamasını güçlendiren eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren perakende e-ticaret platformudur. Pear'in mağaza bulma araçları, alışveriş yapılabilir sayfalar, alışveriş yapılabilir bağlantılar ve Pe...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...
inMarket
inmarket.com
InMarket'te sınıfının en iyisi olmak, müşterilerimize bugün mevcut olan en doğru ve kesin, izne dayalı, SDK'dan türetilmiş konum verilerine erişim sağlamak anlamına gelir. Bu aynı zamanda önemli anlarda son derece alakalı, zamanlı mesajlar aracılığıyla çığır açan deneyimler yaratmak, dönüşümsel 360 ...
Conjura
conjura.com
Conjura, e-ticaret işletmeleri için sezgisel kontrol panelleri ve eyleme geçirilebilir bilgilerle veriye dayalı karar almayı güçlendirir.
Datasembly
datasembly.com
Datasembly, yüzlerce perakendecideki her mağazadan milyarlarca bakkal ve perakende fiyatlandırma kaydına erişim sağlar.