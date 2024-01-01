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Restoran POS Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Bolivya

Restoran satış noktası (POS) yazılımı, restoran ve bar sunucularına aynı anda birden fazla çek için sipariş alma ve ödemeleri işleme koymanın etkili bir yolunu sunar. Bu yazılım, restoran yöneticilerinin ve sahiplerinin, günlük operasyonların yürütülmesinden üst düzey analizlerin yürütülmesine kadar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Siparişler dokunmatik ekranlı istasyonlardan veya mobil cihazlarla masa başında girilebilir; bu sayede sunucular tablolarını kolayca yönetebilir, siparişleri düzenleyebilir, çekleri bölebilir ve indirim uygulayabilir. Bazı POS sistemleri, sunucular ile mutfak arasındaki iletişimi kolaylaştırarak herkesi stok eksiklikleri ve gecikmeler hakkında bilgilendirir. Sunucuları çok yönlü POS yazılımıyla donatarak daha verimli çalışabilir ve müşterilere daha iyi hizmet verebilirler.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast, restoranların operasyonlarını iyileştirmesine, satışları artırmasına ve daha iyi bir misafir deneyimi yaratmasına yardımcı olan bir restoran satış noktası ve yönetim sistemidir.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Lightspeed Restaurant POS, konaklama işletmelerinin basitleşmesine, ölçeklenmesine ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olan tek noktadan restoran platformudur. Restoran sahipleri, dakikalar içinde ayrıntılı raporlarla işlerini anlayabilir, en çok satan menü öğelerini belirleyebilir ...

Clover

Clover

clover.com

Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro, restoran işletmeyi kolaylaştıran hepsi bir arada POS ve restoran yönetim sistemidir. Tek bir güçlü platformda evin önü, arka tarafı ve misafir katılımı çözümlerini sunan TouchBistro, restoran işletmecilerinin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve basitleştirmesine yardımcı olarak noktala...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişi...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS, restoran işletmesi girişimcileri için yeni nesil otomasyon çözümüdür. Restoranınızdaki her işlemi tek başına gerçekleştirebilen mükemmel bir restoran POS faturalandırma yazılımı çözümü. Restora POS, gelişmiş bir yönetim dijital çözümü, sorunsuz teknoloji, duyarlı çevrimiçi/çevrimdışı si...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt, konaklama ve perakende sektörlerine yönelik bir satış noktası (POS) yazılım çözümüdür. Avustralya'nın her yerinde mevcut olan POSApt, Avustralya'daki en iyi POS sistemi sağlayıcılarından biridir.

Foodics

Foodics

foodics.com

Foodics, her büyüklük ve türden işletme sahiplerinin operasyonlarını sorunsuz ve hassas bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan Hepsi Bir Arada restoran yönetimi ve Satış Noktası çözümüdür. Restoran sahiplerinin, teslimat toplayıcıları, muhasebe, finans, sadakat, iş zekası, teslimat yönetimi ve diğe...

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

Rezku günümüzün en güçlü restoran satış noktası sistemi ve daha fazlasıdır. Rezku, beyaz etiketli çevrimiçi sipariş, gelişmiş raporlama, envanter yönetimi, 3. taraf çevrimiçi entegrasyonlar ve merkezi sipariş yönetimi dahil olmak üzere yiyecek ve içecek hizmeti konseptlerinin işlerini geliştirmek iç...

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu, barlar, gece kulüpleri ve dinlenme salonlarından yiyecek kamyonları ve kafelere kadar tam hizmet, hızlı servis ve franchise restoranlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir Satış Noktası çözümüdür. Lavu'nun restoran yönetim sistemi, yalnızca sipariş vermenin ve ödeme kabul etmenin ötes...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech, sipariş işleme, yiyecek hazırlama ve teslimata kadar her şeyi kolaylaştırıp merkezileştirerek restoranlara ve yiyecek ve içecek işletmelerine entegre çözümler sunuyor. Amiral gemisi ürünü gOnline, parçalanmış sistemleri ve üçüncü taraf uygulamalarını birleşik bir restoran yönetimi ekosiste...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

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PosEase

PosEase

posease.com

PosEase, restoranlar, bulut mutfak, pastaneler vb. konaklama sektörlerine yönelik bulut tabanlı bir Faturalandırma POS (Satış Noktası) yazılımıdır.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS, Intuition Systems tarafından restoranınız, perakende mağazalarınız, kafeniz, barınız, fırınınız, kahve dükkanınız, bakkalınız, salon ve spanız, araba yıkamanız, yiyecek kamyonunuz ve pizzacınız için hazırlanmış ücretsiz POS (satış noktası) yazılımıdır. Yazar kasa yerine IVEPOS satış noktası ...

SALIDO

SALIDO

salido.com

SALIDO, restoran operasyonlarınızı tek bir oturum açma altında birleştiren tek bir platform olan Restoran İşletim Sistemidir. İster tek ister çok üniteli bir operatör olun, tüm operasyonlarınızı kolaylaştırmak için kurumsal düzeyde bir yaklaşım benimsiyoruz. SALIDO, restoran işletmecilerinin çıkarla...

orderbird

orderbird

orderbird.com

Misafirperverliğiniz artsın! POS sistemimiz ile daha başarılı olacak, zamandan ve paradan tasarruf edecek, stresinizi azaltacaksınız. Almanya, Avusturya, İsviçre, Büyük Britanya, İrlanda ve Fransa'da orderbird deneyimini yaşayın.

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Bulut POS Faturah çözümleri ile restoran operasyonlarınızı hızlandırın! Stresten uzak, son derece verimli bir restoran işletmesi için tek adresiniz.

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen, Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarında Dergi ve Kitapların önde gelen küresel yayıncısıdır. Dünya çapında 60.000'den fazla yazarın tercihi biziz.

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