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Restoran POS Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Bulgaristan
Restoran satış noktası (POS) yazılımı, restoran ve bar sunucularına aynı anda birden fazla çek için sipariş alma ve ödemeleri işleme koymanın etkili bir yolunu sunar. Bu yazılım, restoran yöneticilerinin ve sahiplerinin, günlük operasyonların yürütülmesinden üst düzey analizlerin yürütülmesine kadar çeşitli iş ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Siparişler dokunmatik ekranlı istasyonlardan veya mobil cihazlarla masa başında girilebilir; bu sayede sunucular tablolarını kolayca yönetebilir, siparişleri düzenleyebilir, çekleri bölebilir ve indirim uygulayabilir. Bazı POS sistemleri, sunucular ile mutfak arasındaki iletişimi kolaylaştırarak herkesi stok eksiklikleri ve gecikmeler hakkında bilgilendirir. Sunucuları çok yönlü POS yazılımıyla donatarak daha verimli çalışabilir ve müşterilere daha iyi hizmet verebilirler.
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Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast, restoranların operasyonlarını iyileştirmesine, satışları artırmasına ve daha iyi bir misafir deneyimi yaratmasına yardımcı olan bir restoran satış noktası ve yönetim sistemidir.
Lightspeed
lightspeedhq.com
2005'ten bu yana perakendeciler ve restoran sahipleri için kullanımı kolay POS çözümleri sağlıyoruz. Lightspeed'in satış noktasıyla işinizi bugün hızla yükseltin.
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro, hepsi bir arada bir restoran yönetim sistemidir. Gelişmiş özellikler. Sezgisel platform. Satışları artırın, konukları memnun edin, zamandan ve paradan tasarruf edin. Daha fazla bilgi edin!
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişi...
SpotOn
spoton.com
SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.
POSApt
posapt.au
POSApt, konaklama ve perakende sektörlerine yönelik bir satış noktası (POS) yazılım çözümüdür. Avustralya'nın her yerinde mevcut olan POSApt, Avustralya'daki en iyi POS sistemi sağlayıcılarından biridir.
Foodics
foodics.com
Foodics, her büyüklük ve türden işletme sahiplerinin operasyonlarını sorunsuz ve hassas bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan Hepsi Bir Arada restoran yönetimi ve Satış Noktası çözümüdür. Restoran sahiplerinin, teslimat toplayıcıları, muhasebe, finans, sadakat, iş zekası, teslimat yönetimi ve diğe...
Rezku POS
rezku.com
Rezku günümüzün en güçlü restoran satış noktası sistemi ve daha fazlasıdır. Rezku, beyaz etiketli çevrimiçi sipariş, gelişmiş raporlama, envanter yönetimi, 3. taraf çevrimiçi entegrasyonlar ve merkezi sipariş yönetimi dahil olmak üzere yiyecek ve içecek hizmeti konseptlerinin işlerini geliştirmek iç...
Restora POS
restorapos.com
Restora POS, restoran işletmesi girişimcileri için yeni nesil otomasyon çözümüdür. Restoranınızdaki her işlemi tek başına gerçekleştirebilen mükemmel bir restoran POS faturalandırma yazılımı çözümü. Restora POS, gelişmiş bir yönetim dijital çözümü, sorunsuz teknoloji, duyarlı çevrimiçi/çevrimdışı si...
Lavu
lavu.com
Lavu, barlar, gece kulüpleri ve dinlenme salonlarından yiyecek kamyonları ve kafelere kadar tam hizmet, hızlı servis ve franchise restoranlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir Satış Noktası çözümüdür. Lavu'nun restoran yönetim sistemi, yalnızca sipariş vermenin ve ödeme kabul etmenin ötes...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech, sipariş işleme, yiyecek hazırlama ve teslimata kadar her şeyi kolaylaştırıp merkezileştirerek restoranlara ve yiyecek ve içecek işletmelerine entegre çözümler sunuyor. Amiral gemisi ürünü gOnline, parçalanmış sistemleri ve üçüncü taraf uygulamalarını birleşik bir restoran yönetimi ekosiste...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Restoranınızı özel bir web sitesinde tanıtın
PosEase
posease.com
PosEase, restoranlar, bulut mutfak, pastaneler vb. konaklama sektörlerine yönelik bulut tabanlı bir Faturalandırma POS (Satış Noktası) yazılımıdır.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS, Intuition Systems tarafından restoranınız, perakende mağazalarınız, kafeniz, barınız, fırınınız, kahve dükkanınız, bakkalınız, salon ve spanız, araba yıkamanız, yiyecek kamyonunuz ve pizzacınız için hazırlanmış ücretsiz POS (satış noktası) yazılımıdır. Yazar kasa yerine IVEPOS satış noktası ...
SALIDO
salido.com
SALIDO, restoran operasyonlarınızı tek bir oturum açma altında birleştiren tek bir platform olan Restoran İşletim Sistemidir. İster tek ister çok üniteli bir operatör olun, tüm operasyonlarınızı kolaylaştırmak için kurumsal düzeyde bir yaklaşım benimsiyoruz. SALIDO, restoran işletmecilerinin çıkarla...
orderbird
orderbird.com
Misafirperverliğiniz artsın! POS sistemimiz ile daha başarılı olacak, zamandan ve paradan tasarruf edecek, stresinizi azaltacaksınız. Almanya, Avusturya, İsviçre, Büyük Britanya, İrlanda ve Fransa'da orderbird deneyimini yaşayın.
Faturah POS
faturah.com
Bulut POS Faturah çözümleri ile restoran operasyonlarınızı hızlandırın! Stresten uzak, son derece verimli bir restoran işletmesi için tek adresiniz.
Heartland
heartland.us
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