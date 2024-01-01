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Restoran Teslimat/Paket Servisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Dominik Cumhuriyeti
Restoran teslimatı ve paket servisi araçları, restoranlara menülerini sergilemeleri veya çevrimiçi siparişleri web sitelerine sorunsuz bir şekilde entegre etmeleri için bir platform sunarak onları güçlendirir. Bu yazılım çözümleri, müşteri tabanını genişletmek veya dijital varlık oluşturmak isteyen restoranlar için çok değerlidir. Hem ön büro personeli hem de mutfak personeli için süreci kolaylaştırarak teslimat ve paket servis siparişlerinin verimli bir şekilde ele alınmasını sağlarlar. Üstelik bazı platformlar teslimat sürücüleri için rota optimizasyon özellikleri bile sunuyor. Restoran yönetim sistemleri veya POS araçlarıyla entegrasyon, hazırlık sürecini geliştirirken diğerleri, web sitesi oluşturuculara benzer şekilde çalışarak özelleştirilmiş sipariş web sitelerinin oluşturulmasına olanak tanır. Ek olarak çoğu çözüm, kredi kartı ödemelerinin güvenli bir şekilde işlenmesi için bir ödeme ağ geçidi içerir.
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Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats, Uber tarafından 2014 yılında başlatılan ve merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat platformudur.
Zomato
zomato.com
Hindistan'ın en büyük Yiyecek Teslimatı, Yemek ve Restoran Keşif Hizmeti. Daha fazla insan için daha iyi yiyecek.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc., 2013 yılında Stanford öğrencileri Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang ve Evan Moore tarafından kurulan, isteğe bağlı olarak hazırlanan bir Amerikan yemek dağıtım hizmetidir. AY Combinator destekli bir şirket olan DoorDash, talep üzerine restoranlardan yemek teslimatı sunmak için lojistik...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc., müşterileri yerel restoranlarla buluşturan, çevrimiçi ve mobil olarak hazırlanmış bir Amerikan yemek siparişi ve teslimat platformudur. Şirketin merkezi Chicago, Illinois'tedir ve 2004 yılında kurulmuştur. 2019 itibarıyla şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3.200 şehirde ve 50 e...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
Yiyecek. Anladık. Hepimizin favorileri var. Deliveroo ile en sevdiğiniz yerel restoranların ve paket servislerin doğrudan kapınıza teslim edilmesini sağlayın. Her şey menüde. KFC, Wagamama, Nando's, Burger King ve Subway gibi ulusal çapta sevilen zincirlerden yerel yemeklere ve en sevdiğiniz paket ...
OpenTable
opentable.com
OpenTable, restoranların en iyi yaptıkları şeyi, yani daha iyi yapmalarına yardımcı oluyor. Restoran sahipleri daha fazla koltuk doldurmak, vardiyaları daha düzgün yönetmek, misafir ilişkileri kurmak veya daha fazla gelir elde etmek istiyorsa OpenTable'ın kullanımı kolay çözümleri vardır. Müşteriler...
Postmates
postmates.com
Postmates, restoranda hazırlanan yemeklerin ve diğer ürünlerin yerel teslimatını sunan bir Amerikan şirketidir. Şubat 2019 itibarıyla Postmates, 2.940 ABD şehrinde faaliyet göstermektedir. Hizmet, envanterleri ve tüketici talebini eşleştirmek için cep telefonu uygulamalarına ve bunların Küresel Konu...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Just Eat ile yemek sipariş etmeniz yeterli! Bugün pizza, suşi veya vejetaryen ister misiniz? Hızlı bir şekilde veya paket olarak teslim edilen favori yemeklerinizin tadını çıkarın.
Caviar
trycaviar.com
Ve gerçekten iyi restoranlar. Şehrinizin en havalı/en iyi noktalarıyla ortaklık yapıyoruz. Çünkü hepimizin meselesi bu. Teslimat veya teslim alma için sipariş verin. Teslimatla zamandan tasarruf edin veya önceden sipariş verin ve teslim almayla ücretleri atlayın. Siparişlerinizi daha sonraya da plan...
Seamless
seamless.com
Sorunsuz, teslimat veya paket servisi için yemek sipariş etmenin en kolay yoludur. Hangi ruh halinde olursanız olun, her ne ruh halinde olursanız olun, ona sahipsiniz. Menü yok, telefon görüşmesi yok, kendinizi tekrarlamak yok. Seamless, Grubhub Inc. marka portföyünün bir parçasıdır.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet, işletmelerin yerel teslimat operasyonlarını yönetmelerini ve analiz etmelerini kolaylaştırır. Ürünümüz, sürücüler için sezgisel akıllı telefon uygulamaları, sevk görevlileri için güçlü, modern bir web kontrol paneli ve alıcılar için otomatik bildirimler ve gerçek zamanlı izleme içerir. Onfl...
Slice
slicelife.com
Misyonumuz yerel halkın gelişmesini sağlamak! Pizzacıları, büyük zincirlere güç veren teknoloji, teslimat, veri ve pazarlama araçlarıyla güçlendiriyoruz. Ortaklarımızın %50 daha fazla sürekli müşteri ve %40 daha büyük bilet boyutları görmesine şaşmamak gerek. Halihazırda Slice ailesinin bir parçası ...
Tock
exploretock.com
Tock'un kapsamlı rezervasyon platformu, konaklama sağlayıcılarına başarılı işletmeler kurmak ve olağanüstü deneyimler sunmak için gereken araçları sağlar. Sağlam masa yönetimi yetenekleri ve sınıfının en iyisi desteğiyle Tock, işletmelerin tam kontrole sahip olmasını sağlar. Restoranlar, barlar, şar...
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Yakınınızdaki en iyi restoranlardan evinize teslim Allo Resto'nun yeni adı Just Eat ile! Şimdi sipariş verin!
ChatFood
chatfood.io
ChatFood, önde gelen konaklama ve eğlence markalarına yönelik bir mobil sipariş ve ödeme platformudur. İşletmelerin müşterilerine hem yerinde hem de çevrimiçi olarak kusursuz bir sipariş ve ödeme deneyimi sunmalarına yardımcı olacak gelişmiş araçlar sağlar. ChatFood'un zengin özellikli teklifi, güçl...
Deliverect
deliverect.com
Deliverect, dünya çapındaki üçüncü taraf dağıtım platformlarını ve gıda işletmelerini birbirine bağlayan, hızla büyüyen bir SAAS ölçeğidir. Biz ne teslimat sağlayıcısı ne de POS sistemiyiz; aralarındaki boşluğu kapatıyoruz. İşletmelerin yemek dağıtım ve paket servis operasyonlarını daha verimli yöne...
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat'teki 2300'den fazla yerel restorandan çevrimiçi paket siparişi verin. Pizza, suşi ve çok daha fazlasını kapınıza teslim edin!
DelivApp
delivapp.com
İsteğe bağlı lojistik motoru. Gerçek bir isteğe bağlı teslimat yönetimi yazılımıyla siparişinizi güçlendirin. Gönderim, rota planlama, kurye yönetimi; hepsi isteğe bağlı operasyonunuza göre uyarlanmıştır.
ChowNow
chownow.com
ChowNow, çevrimiçi siparişlerini artırmak, pazarlamalarını genişletmek ve operasyonlarını kolaylaştırmak için restoranlarla ortaklık yapıyor. Komisyonsuz uygulamalar, otomatik pazarlama araçları, POS entegrasyonları, teslimat çözümleri ve daha fazlasıyla, paket servis işinizi geliştirirken daha fazl...
Orders.co
orders.co
Menü Yönetimi: Order.co Ana Menü Yönetim sistemi, tüm menüleriniz üzerinde kullanıcı dostu tek bir yerden tam kontrol sağlar. Menu Sync ™, restoranların tüm menülerini bir Order.co Ana Menüsüne bağlamasına ve bağlı tüm platformlarda tekdüzeliğe sahip olmasına olanak tanır. Değerli zamandan ve parada...
Allset
allsetnow.com
Allset, yerel restoranları ve kafeleri yerel paket servis restoranlarıyla buluşturan bir pazar yeridir. Yüksek komisyonlar ödemeden yeni müşteriler çekmek ve elde tutmak için restoranlara sınıfının en iyisi çevrimiçi sipariş ve sadakat ödülleri çözümleri sunar. Müşteriler Allset'i hızlı ve kolay alı...
EasyOrder
easyorderapp.com
EasyOrder ile Tanışın - Restoran Başarısı için Hepsi Bir Arada Çok Kanallı Sipariş ve Pazarlama Çözümünüz! Yeni müşteriler çekmek, sadık müşterileri elde tutmak ve geliri daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir platform olan EasyOrder ile restoran işletmenizin tüm potansi...
Owner.com
owner.com
Owner.com, bağımsız restoranların dijital varlıklarını güçlendirmek için kullandıkları hepsi bir arada platformdur. Domino's, Chick Fil-A ve SweetGreen gibi büyük markaların teknoloji ve pazarlama süper güçlerini bağımsız restoranlara veriyor. Platform, web sitelerinden çevrimiçi siparişe, e-posta p...
BentoBox
getbento.com
Restoran büyüsünü gerçekleştiren teknolojiyle tanışın. BentoBox, web sitesi tasarımından çevrimiçi sipariş ve ödeme çözümlerine kadar dünya çapındaki restoranların müşterileri ve çalışanları için daha iyi deneyimler yaratmasına yardımcı olur.
Fresho
fresho.com
Fresho, gıda tedarikçileri ve toptancılar için sipariş ve ödeme sürecini dijitalleştirmek amacıyla Avustralya'nın en büyük deniz ürünleri distribütörlerinden biri tarafından ortaklaşa kuruldu. Fresho, çevrimiçi olarak tek bir yerde sipariş verme, toplama, paketleme, faturalandırma ve ödeme işlemleri...
MealPe
mealpe.app
MealPe, Kantinler, Kafeteryalar ve Yemek Alanları için yalnızca Yerli - Tutsak İzleyiciler ve Ortak Çalışma, Kurumsal Park, Hastaneler, Etkinlikler, Mekanlar, Stadyumlar, Yaşam Alanları gibi Geçit Toplulukları için çevrimiçi bir Yemek Arama ve sipariş Hizmeti sağlayıcı Uygulamasıdır.
MalouApp
malou.io
MalouApp, restoranlar için özel olarak tasarlanmış, bir restoranın Google sayfasını, sosyal medya profillerini, listeleme ve dağıtım platformlarını tek bir merkezi merkezde birleştiren özel bir dijital pazarlama çözümüdür.
Storekit
storekit.com
Paket servisinizi, restoranınızı veya barınızı Ücretsiz Dijital Menümüz, Paket Servis ve Online Sipariş Sistemimizle dönüştürün. Daha iyi müşteri deneyimleri sunun, operasyonları kolaylaştırın ve karlılığın arttığını görün. Storekit ile işinizin kontrolünü geri alın ve hizmetinizi bugün yükseltin.
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify, yemek servisi ve konaklama işletmelerine yönelik F&B Yönetim Platformudur. Yazılım, tüm süreçlerinizin kontrolünü size veren ve işinize şeffaflık getiren farklı modüller ve entegrasyonlar sunar. Kullanıcılar tek bir platform üzerinden tüm tedarikçilerine ürün sipariş edebilirler. Genel b...
Tycode
tycode.tech
Tycode, gıda işinizde devrim yaratmanıza olanak sağlar. Artık müşterileriniz ister masadan, otel odasından ister tesisinizin herhangi bir yerinden sipariş vermekle kalmıyor, aynı zamanda size çevrimiçi ödeme yapabiliyor, eşzamanlı siparişler verebiliyor ve müşterilerinizi kesinlikle mutlu edecek çeş...
Foodiv
foodiv.com
Foodiv, sektörün en iyi mühendisleri tarafından oluşturulan çevrimiçi yemek siparişi sistemi sağlar. Restoranlar için yemek sipariş sisteminin birkaç dakika içinde entegre edilmesine yardımcı olur. Ayrıca gıda işletmeniz için ilgi çekici bir web sitesinin yanı sıra temassız sipariş ve rahat sipariş ...
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp, Boston, Massachusetts merkezli start-up SCVNGR tarafından oluşturulan bir Amerikan mobil sipariş ve mobil ödeme platformudur. 25 Temmuz 2018'de LevelUp'ın çevrimiçi yemek dağıtım platformu Grubhub tarafından 390 milyon ABD doları karşılığında satın alınacağı açıklandı.
Menubly
menubly.com
Menubly, restoranlar, pastaneler, kafeler ve yiyecek kamyonları da dahil olmak üzere çok çeşitli işletmelere hitap eden, çevrimiçi sipariş yeteneklerine sahip dijital bir menü oluşturmanıza olanak tanır. Menubly, müşterilerinizin siparişlerini doğrudan web sitenizden almanız ve aynı zamanda kârınızı...
Vromo
vromo.io
VROMO, şirket içi teslimat sürücüleri, üçüncü taraf filoları veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanan restoran zincirleri için isteğe bağlı teslimatların yönetilmesini kolaylaştırır. VROMO ile sürücülere otomatik olarak iş teklif edebilir ve müşterilerinizle daha önce hiç olmadığı gibi etkileşi...
Restimo
restimo.com
Restimo, tüm dağıtım kanallarını (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS sistemlerini ve teslimatçıları tek bir yerde entegre eder. Sipariş entegrasyonunu, menü yönetimini ve iş raporlamasını tek ekranda sağlar.
Quicklly
quicklly.com
Quicklly, tüketicileri ABD'deki yerel Güney Asya mağazaları ve restoranlarıyla buluşturarak kusursuz bir alışveriş ve yemek deneyimi sunan çevrimiçi bir pazar yeridir. Otantik Güney Asya ürünleri, bakkal ürünleri ve yemekleri arayanlar için bir köprü görevi görerek çevrimiçi siparişleri ve teslimatl...
Phygital24
phygital24.com
Birçoğu veri saklayan üçüncü taraf uygulamalar, bir restoran ile müşterileri arasındaki doğrudan ilişkiye müdahale ederek yüksek komisyon talep ettiğinden, Çevrimiçi Sipariş Sisteminize sahip olmanın zamanı geldi.
Ordermark
ordermark.com
Ordermark, restoranların erişimlerini ve gelirlerini tek bir yazıcı üzerinden en üst düzeye çıkarabilmeleri için çeşitli çevrimiçi sipariş hizmetlerini destekler.
OnCater
oncater.com
OnCater, işletmeleri restoranlar ve catering firmalarıyla buluşturan çevrimiçi bir pazar yeridir. 12.000'den fazla işletmeye yönelik catering pazarı
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice, operatörlerin hayatlarını kolaylaştırırken dijital sipariş, menüler ve tabelalarla müşteri deneyimini geliştiren, ticari olmayan bir gıda hizmeti teknoloji şirketidir. Yemek yemenin modernleştirilmesinden insanların besleyici yemeklere erişmesini sağlamaya kadar, yemek hizmeti konusunda ...
Menuviel
menuviel.com
QR menüler, menü öğelerinizi sunmanın en hijyenik, yenilikçi ve pratik yoludur. Misafirleriniz herhangi bir 3. parti uygulama indirmeye gerek kalmadan masa üzerindeki QR kodu cep telefonlarıyla tarayarak menünüzü görüntüleyebilir. Tamamen dijital, uygun maliyetli, temassız, daha hızlı ve daha kolay....
Grubtech
grubtech.com
Grubtech, sipariş işleme, yiyecek hazırlama ve teslimata kadar her şeyi kolaylaştırıp merkezileştirerek restoranlara ve yiyecek ve içecek işletmelerine entegre çözümler sunuyor. Amiral gemisi ürünü gOnline, parçalanmış sistemleri ve üçüncü taraf uygulamalarını birleşik bir restoran yönetimi ekosiste...
Deliforce
deliforce.io
Bu platform, teslim alma ve teslimat yönetiminizi, acentelerin son derece kolay ve sorunsuz takibini, görevlerin kolay atanmasını ve eksiksiz yönetimi sunar.
Clorder
clorder.com
Restoranlarınızın Tüm Dijital Sipariş ve Pazarlama İhtiyaçları Tek Bir Yerden Çevrimiçi Sipariş Verme. Dijital Pazarlama. Mobil Uygulamalar. İsteğe Bağlı Teslimat.
Upmenu
upmenu.com
Upmenu, restoranların çevrimiçi siparişleri ve ödemeleri işlemesine, masa rezervasyonlarını yönetmesine, promosyonlar, sadakat programları oluşturmasına ve daha fazlasına yardımcı olan bir çevrimiçi sipariş sistemi ve uygulamasıdır. Upmenu, müşterilerinizin siparişlerini doğrudan web sitenizden veya...
Restaurantify
restaurantify.com
Restaurantify, Çevrimiçi Sipariş Sistemiyle Profesyonel Restoran Web Sitesi ve Uygulaması Oluşturmak veya Tasarlamak için Restoran Sahipleri içindir.
Order Tiger
ordertiger.com
Dünya çapında bağımsız restoranlar, çoklu mağazalar, karanlık mutfaklar, pazar yerleri ve diğer isteğe bağlı işletmeler için sınıfının en iyisi çevrimiçi yemek siparişi sistemi.
Foodzat
foodzat.com
Foodzat, restoran sahiplerinin teslim edilecek gıda ürünleri için doğru müşterileri bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hem iOS hem de Android platformunda kullanılabilen mobil uygulamalı benzersiz bir çevrimiçi yemek dağıtım komut dosyası ve çevrimiçi yemek siparişi yazılımıdır. Foodzat uygulaması,...
Chowmill
chowmill.com
Chowmill, çeşitli iş gücünüzü memnun etmek için en geniş yemek seçenekleriyle benzersiz ofis yemeği hizmetleri sunmaktadır. Demo Rezervasyonu Yapın
Ytock
ytock.com
Ytock, restoran operasyonlarını kolaylaştırma konusunda restoran sahiplerine yardımcı olan bir çevrimiçi sipariş platformudur. Restoranın siparişlerini ve tanıtım faaliyetlerini yönetme kolaylığı. Esnek fiyatlandırma seçenekleriyle özelleştirilmiş yemek siparişi platformu. Ytock dijital cüzdanları v...
Restolabs
restolabs.com
Restolabs Hepsi Bir Arada Çevrimiçi Sipariş Sistemi ile müşterilerinizden doğrudan sipariş almaya başlayın - tamamı komisyonsuz. Web Siparişi Mobil Uygulama Siparişi Arabaya Teslim Mağazadan Teslim QR Menü Siparişi Facebook Siparişi ve çok daha fazlası... Yazılım aynı zamanda Market Siparişi ve Cate...
MealShift
mealshift.co.uk
MealShift, restoranları ve serbest çalışan yemek dağıtım kuryelerini sezgisel bir mobil uygulama aracılığıyla birbirine bağlayan yenilikçi bir platformdur
BistroUX
bistroux.com
BistroUX, çevrimiçi yemek siparişi, rezervasyon ve hediye kartı satın alma işlemlerini sağlamak için tasarlanmış bir çevrimiçi restoran yazılımıdır.
ord.to
ord.to
Ord.to, gıda sektöründeki işletmelerin kendi markası ve etki alanı altında sipariş alma web siteleri oluşturmasına yardımcı olan web tabanlı bir sistemdir. Bir web sitesi zaten mevcutsa, bir Ord sipariş widget'ı buna entegre edilebilir. Sistem, müşterilere çeşitli eklentiler ve ürün önerileri sunark...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood, hem restoran sahipleri hem de müşteriler için anlaşılması kolay sezgisel menüler ve net seçeneklerle kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Müşterilerin telefonları üzerinden kolaylıkla siparişlerini özelleştirmelerine, özel istekler eklemelerine ve ödeme yapmalarına olanak tanı...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Yoğun saatlerde bile her türlü siparişi sorunsuzca yerine getirin. En değerli müşterilerinizi tanıyın ve pazarlama kampanyalarınızı akıllıca planlayın. BeyondMenu POS, işletmeniz hakkında bilgilendirici veriler sağlar. Veriye dayalı eyleme geçme sırası sizde.
eatNgage
eatngage.com
Satış ve pazarlama ekiplerinin doğrudan potansiyel müşterinin masasına teslim edilen çevrimiçi bir yemek aracılığıyla etkinliğe katılımı ve kişisel etkileşimi artırmasına olanak tanıyın
Flipdish
flipdish.com
Restoranlar için online sipariş sistemi Flipdish, doğrudan kendi sitelerinizden ve uygulamalarınızdan sipariş almak, kiosklardan veya telefonlardan dijital sipariş vermek, pazarlama ve sadakat kampanyalarıyla işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeydir.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u, herhangi bir teslimat veya hizmet işi için tasarlanmış bir yazılım platformudur. Çözümümüz, bu işletmelerin rota verimliliğini artırmasına, müşterilerinin teslimat deneyimini iyileştirmesine ve üretkenliği artırmasına yardımcı olurken aynı zamanda rota planlama süresini azaltır. Çözümümüz ...