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Restoran Teslimat/Paket Servisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya

Restoran teslimatı ve paket servisi araçları, restoranlara menülerini sergilemeleri veya çevrimiçi siparişleri web sitelerine sorunsuz bir şekilde entegre etmeleri için bir platform sunarak onları güçlendirir. Bu yazılım çözümleri, müşteri tabanını genişletmek veya dijital varlık oluşturmak isteyen restoranlar için çok değerlidir. Hem ön büro personeli hem de mutfak personeli için süreci kolaylaştırarak teslimat ve paket servis siparişlerinin verimli bir şekilde ele alınmasını sağlarlar. Üstelik bazı platformlar teslimat sürücüleri için rota optimizasyon özellikleri bile sunuyor. Restoran yönetim sistemleri veya POS araçlarıyla entegrasyon hazırlık sürecini geliştirirken diğerleri web sitesi oluşturuculara benzer şekilde çalışarak özelleştirilmiş sipariş web sitelerinin oluşturulmasına olanak tanır. Ek olarak çoğu çözüm, kredi kartı ödemelerinin güvenli bir şekilde işlenmesi için bir ödeme ağ geçidi içerir.

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Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

Uber Eats, Uber tarafından 2014 yılında başlatılan ve merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan çevrimiçi yemek siparişi ve teslimat platformudur.

DoorDash

DoorDash

doordash.com

DoorDash Inc., 2013 yılında Stanford öğrencileri Tony Xu, Stanley Tang, Andy Fang ve Evan Moore tarafından kurulan, isteğe bağlı olarak hazırlanan bir Amerikan yemek dağıtım hizmetidir. AY Combinator destekli bir şirket olan DoorDash, talep üzerine restoranlardan yemek teslimatı sunmak için lojistik...

Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

Yiyecek. Anladık. Hepimizin favorileri var. Deliveroo ile en sevdiğiniz yerel restoranların ve paket servislerin doğrudan kapınıza teslim edilmesini sağlayın. Her şey menüde. KFC, Wagamama, Nando's, Burger King ve Subway gibi ulusal düzeyde sevilen zincirlerden yerel yemeklere ve en sevdiğiniz pake...

Zomato

Zomato

zomato.com

Hindistan'ın en büyük Yiyecek Teslimatı, Yemek ve Restoran Keşif Hizmeti. Daha fazla insan için daha iyi yiyecek.

Grubhub

Grubhub

grubhub.com

Grubhub Inc., müşterileri yerel restoranlarla buluşturan, çevrimiçi ve mobil olarak hazırlanmış bir Amerikan yemek siparişi ve dağıtım platformudur. Şirketin merkezi Chicago, Illinois'tedir ve 2004 yılında kurulmuştur. 2019 itibarıyla şirketin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3.200 şehirde ve 50 ey...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

Çevrimiçi rezervasyon yapın, restoran müşterilerinin yorumlarını okuyun ve ücretsiz yemekler için puan kazanın. OpenTable, kaliteli restoranlara yönelik gerçek zamanlı bir çevrimiçi rezervasyon ağıdır.

Postmates

Postmates

postmates.com

Postmates, restoranda hazırlanan yemeklerin ve diğer ürünlerin yerel teslimatını sunan bir Amerikan şirketidir. Şubat 2019 itibarıyla, Postmates 2.940 ABD şehrinde faaliyet göstermektedir. Hizmet, envanterleri ve tüketici talebini eşleştirmek için cep telefonu uygulamalarına ve bunların Küresel Konu...

Just-Eat.ch

Just-Eat.ch

just-eat.ch

Just Eat ile yemek sipariş etmeniz yeterli! Bugün pizza, suşi veya vejetaryen ister misiniz? Hızlı bir şekilde veya paket olarak teslim edilen favori yemeklerinizin tadını çıkarın.

Caviar

Caviar

trycaviar.com

En iyi yerel restoranlardan teslimat ve paket servisi. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve daha fazlası güvenli bir şekilde kapınıza teslim edilir. Artık teslim alma ve temassız teslimat olanağı sunuyor.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.

Seamless

Seamless

seamless.com

Sorunsuz, teslimat veya paket servisi için yiyecek sipariş etmenin en kolay yoludur. Hangi ruh halinde olursanız olun, her ne ruh halinde olursanız olun, ona sahipsiniz. Menü yok, telefon görüşmesi yok, kendinizi tekrarlamak yok. Seamless, Grubhub Inc. marka portföyünün bir parçasıdır.

Slice

Slice

slicelife.com

Slice, en sevdiğiniz yerel pizzayı sipariş etmenin en kolay yoludur. Milyonlarca pizza severi ülke çapındaki binlerce pizzacıyla buluşturuyoruz.

Tock

Tock

exploretock.com

Dünyanın dört bir yanındaki restoranlarda, barlarda ve şarap imalathanelerinde rezervasyon, paket servisi ve benzersiz mutfak deneyimleri için rezervasyon yapın.

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Yakınınızdaki en iyi restoranlardan evinize teslim Allo Resto'nun yeni adı Just Eat ile! Şimdi sipariş ver!

ChatFood

ChatFood

chatfood.io

ChatFood, önde gelen konaklama ve eğlence markalarına yönelik bir mobil sipariş ve ödeme platformudur. İşletmelerin müşterilerine hem yerinde hem de çevrimiçi olarak kusursuz bir sipariş ve ödeme deneyimi sunmalarına yardımcı olacak gelişmiş araçlar sağlar. ChatFood'un zengin özellikli teklifi, güçl...

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

İsteğe bağlı lojistik motoru. Gerçek bir isteğe bağlı teslimat yönetimi yazılımıyla siparişinizi güçlendirin. Gönderim, rota planlama, kurye yönetimi; hepsi isteğe bağlı operasyonunuza göre uyarlanmıştır.

Deliverect

Deliverect

deliverect.com

Deliverect, dünya çapındaki üçüncü taraf dağıtım platformlarını ve gıda işletmelerini birbirine bağlayan, hızla büyüyen bir SAAS ölçeğidir. Biz ne teslimat sağlayıcısı ne de POS sistemiyiz; aralarındaki boşluğu kapatıyoruz. İşletmelerin yemek dağıtım ve paket servis operasyonlarını daha verimli yöne...

Just-Eat.dk

Just-Eat.dk

just-eat.dk

Just Eat'teki 2300'den fazla yerel restorandan çevrimiçi paket siparişi verin. Pizza, suşi ve çok daha fazlasını kapınıza teslim edin!

ChowNow

ChowNow

chownow.com

ChowNow, restoranların aç müşterilerini doyurmasına yardımcı olan komisyonsuz bir çevrimiçi sipariş sistemi ve yemek siparişi uygulamasıdır.

Orders.co

Orders.co

orders.co

Menü Yönetimi: Order.co Ana Menü Yönetim sistemi, tüm menüleriniz üzerinde kullanıcı dostu tek bir yerden tam kontrol sağlar. Menu Sync ™, restoranların tüm menülerini bir Order.co Ana Menüsüne bağlamasına ve bağlı tüm platformlarda tekdüzeliğe sahip olmasına olanak tanır. Değerli zamandan ve parada...

Allset

Allset

allsetnow.com

Allset, yerel restoranları ve kafeleri yerel paket servis restoranlarıyla buluşturan bir pazar yeridir. Restoranlara, yüksek komisyonlar ödemeden yeni müşteriler çekmek ve elde tutmak için sınıfının en iyisi çevrimiçi sipariş ve sadakat ödülleri çözümleri sunar. Müşteriler Allset'i hızlı ve kolay al...

EasyOrder

EasyOrder

easyorderapp.com

EasyOrder ile Tanışın - Restoran Başarısı için Hepsi Bir Arada Çok Kanallı Sipariş ve Pazarlama Çözümünüz! Yeni müşteriler çekmek, sadık müşterileri elde tutmak ve geliri daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir platform olan EasyOrder ile restoran işletmenizin tüm potansi...

Owner.com

Owner.com

owner.com

Owner.com, bağımsız restoranların dijital varlıklarını güçlendirmek için kullandıkları hepsi bir arada platformdur. Domino's, Chick Fil-A ve SweetGreen gibi büyük markaların teknoloji ve pazarlama süper güçlerini bağımsız restoranlara veriyor. Platform, web sitelerinden çevrimiçi siparişe, e-posta p...

BentoBox

BentoBox

getbento.com

Restoran büyüsünü gerçekleştiren teknolojiyle tanışın. BentoBox, web sitesi tasarımından çevrimiçi sipariş ve ödeme çözümlerine kadar dünya çapındaki restoranların müşterileri ve çalışanları için daha iyi deneyimler yaratmasına yardımcı olur.

Fresho

Fresho

fresho.com

Fresho, toptan gıda tedarikçileri ve mekanları için lider çevrimiçi sipariş yazılımıdır. Toptan yiyecek siparişini basit ve stressiz hale getirmek için Fresho'yu kullanın.

MealPe

MealPe

mealpe.app

MealPe, Kantinler, Kafeteryalar ve Yemek Alanları için yalnızca Yerli - Tutsak İzleyiciler ve Ortak Çalışma, Kurumsal Park, Hastaneler, Etkinlikler, Mekanlar, Stadyumlar, Yaşam Alanları gibi Geçit Toplulukları için çevrimiçi bir Yemek Arama ve sipariş Hizmeti sağlayıcı Uygulamasıdır.

Storekit

Storekit

storekit.com

Paket servisinizi, restoranınızı veya barınızı Ücretsiz Dijital Menümüz, Paket Servis ve Online Sipariş Sistemimizle dönüştürün. Daha iyi müşteri deneyimleri sunun, operasyonları kolaylaştırın ve karlılığın arttığını görün. Storekit ile işinizin kontrolünü geri alın ve hizmetinizi bugün yükseltin.

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify, yemek servisi ve konaklama işletmelerine yönelik F&B Yönetim Platformudur. Yazılım, tüm süreçlerinizin kontrolünü size veren ve işinize şeffaflık getiren farklı modüller ve entegrasyonlar sunar. Kullanıcılar tek bir platform üzerinden tüm tedarikçilerine ürün sipariş edebilirler. Genel b...

Tycode

Tycode

tycode.tech

Tycode, gıda işinizde devrim yaratmanıza olanak sağlar. Artık müşterileriniz ister masadan, otel odasından ister tesisinizin herhangi bir yerinden sipariş vermekle kalmıyor, aynı zamanda size çevrimiçi ödeme yapabiliyor, eşzamanlı siparişler verebiliyor ve müşterilerinizi kesinlikle mutlu edecek çeş...

Foodiv

Foodiv

foodiv.com

Foodiv, sektörün en iyi mühendisleri tarafından oluşturulan çevrimiçi yemek siparişi sistemi sağlar. Restoranlar için yemek sipariş sisteminin birkaç dakika içinde entegre edilmesine yardımcı olur. Ayrıca gıda işletmeniz için ilgi çekici bir web sitesinin yanı sıra temassız sipariş ve rahat sipariş ...

LevelUp

LevelUp

thelevelup.com

LevelUp, Boston, Massachusetts merkezli start-up SCVNGR tarafından oluşturulan bir Amerikan mobil sipariş ve mobil ödeme platformudur. 25 Temmuz 2018'de LevelUp'ın çevrimiçi yemek dağıtım platformu Grubhub tarafından 390 milyon ABD doları karşılığında satın alınacağı açıklandı.

Menubly

Menubly

menubly.com

Menubly, restoranlar, pastaneler, kafeler ve yiyecek kamyonları da dahil olmak üzere çok çeşitli işletmelere hitap eden, çevrimiçi sipariş yeteneklerine sahip dijital bir menü oluşturmanıza olanak tanır. Menubly, müşterilerinizin siparişlerini doğrudan web sitenizden almanız ve aynı zamanda kârınızı...

MalouApp

MalouApp

malou.io

MalouApp, restoranlar için özel olarak tasarlanmış, bir restoranın Google sayfasını, sosyal medya profillerini, listeleme ve dağıtım platformlarını tek bir merkezi merkezde birleştiren özel bir dijital pazarlama çözümüdür.

Vromo

Vromo

vromo.io

VROMO, şirket içi teslimat sürücüleri, üçüncü taraf filoları veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanan restoran zincirleri için isteğe bağlı teslimatların yönetilmesini kolaylaştırır. VROMO ile sürücülere otomatik olarak iş teklif edebilir ve müşterilerinizle daha önce hiç olmadığı gibi etkileşi...

Restimo

Restimo

restimo.com

Restimo, tüm dağıtım kanallarını (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS sistemlerini ve teslimatçıları tek bir yerde entegre eder. Tek ekranda sipariş entegrasyonu, menü yönetimi ve iş raporlaması sağlar.

Quicklly

Quicklly

quicklly.com

Quicklly, tüketicileri ABD'deki yerel Güney Asya mağazaları ve restoranlarıyla buluşturarak kusursuz bir alışveriş ve yemek deneyimi sunan çevrimiçi bir pazar yeridir. Otantik Güney Asya ürünleri, bakkal ürünleri ve yemekleri arayanlar için bir köprü görevi görerek çevrimiçi siparişleri ve teslimatl...

Phygital24

Phygital24

phygital24.com

Birçoğu verileri saklayan üçüncü taraf uygulamalarının bir restoran ile müşterileri arasındaki doğrudan ilişkiye müdahale etmesi ve dolayısıyla yüksek komisyon talep etmesi nedeniyle Çevrimiçi Sipariş Sisteminize sahip olmanın zamanı geldi.

Ordermark

Ordermark

ordermark.com

Ordermark, restoranların erişimlerini ve gelirlerini tek bir yazıcı aracılığıyla en üst düzeye çıkarabilmeleri için çeşitli çevrimiçi sipariş hizmetlerini destekler.

OnCater

OnCater

oncater.com

OnCater, işletmeleri restoranlar ve catering firmalarıyla buluşturan çevrimiçi bir pazar yeridir. 12.000'den fazla işletmeye yönelik catering pazarı

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrislice, operatörlerin hayatlarını kolaylaştırırken dijital sipariş, menüler ve tabelalarla müşteri deneyimini geliştiren, ticari olmayan bir gıda hizmeti teknoloji şirketidir. Yemek yemenin modernleştirilmesinden insanların besleyici yemeklere erişmesini sağlamaya kadar, yemek hizmeti konusunda ...

Menuviel

Menuviel

menuviel.com

QR menüler, menü öğelerinizi sunmanın en hijyenik, yenilikçi ve pratik yoludur. Misafirleriniz herhangi bir 3. parti uygulama indirmeye gerek kalmadan masa üzerindeki QR kodu cep telefonlarıyla tarayarak menünüzü görüntüleyebilir. Tamamen dijital, uygun maliyetli, temassız, daha hızlı ve daha kolay....

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech, sipariş işleme, yiyecek hazırlama ve teslimata kadar her şeyi kolaylaştırıp merkezileştirerek restoranlara ve yiyecek ve içecek işletmelerine entegre çözümler sunuyor. Amiral gemisi ürünü gOnline, parçalanmış sistemleri ve üçüncü taraf uygulamalarını birleşik bir restoran yönetimi ekosiste...

Deliforce

Deliforce

deliforce.io

Bu platform, teslim alma ve teslimat yönetiminizi, acentelerin son derece kolay ve sorunsuz takibini, görevlerin kolay atanmasını ve eksiksiz yönetimi sunar.

Clorder

Clorder

clorder.com

Restoranlarınızın Tüm Dijital Sipariş ve Pazarlama İhtiyaçları Tek Bir Yerden Çevrimiçi Sipariş Verme. Dijital Pazarlama. Mobil uygulamalar. İsteğe Bağlı Teslimat.

Upmenu

Upmenu

upmenu.com

Upmenu, restoranların çevrimiçi siparişleri ve ödemeleri işlemesine, masa rezervasyonlarını yönetmesine, promosyonlar, sadakat programları oluşturmasına ve daha fazlasına yardımcı olan bir çevrimiçi sipariş sistemi ve uygulamasıdır. Upmenu, müşterilerinizin siparişlerini doğrudan web sitenizden veya...

Restaurantify

Restaurantify

restaurantify.com

Restaurantify, Çevrimiçi Sipariş Sistemiyle Profesyonel Restoran Web Sitesi ve Uygulaması Oluşturmak veya Tasarlamak için Restoran Sahipleri içindir.

Order Tiger

Order Tiger

ordertiger.com

Dünya çapında bağımsız restoranlar, çoklu mağazalar, karanlık mutfaklar, pazar yerleri ve diğer isteğe bağlı işletmeler için sınıfının en iyisi çevrimiçi yemek siparişi sistemi.

Foodzat

Foodzat

foodzat.com

Foodzat, restoran sahiplerinin teslim edilecek gıda ürünleri için doğru müşterileri bulmalarına yardımcı olmak amacıyla hem iOS hem de Android platformunda kullanılabilen mobil uygulamalı benzersiz bir çevrimiçi yemek dağıtım komut dosyası ve çevrimiçi yemek siparişi yazılımıdır. Foodzat uygulaması,...

Chowmill

Chowmill

chowmill.com

Chowmill, çeşitli iş gücünüzü memnun etmek için en geniş yemek seçenekleriyle benzersiz ofis yemeği hizmetleri sunmaktadır. Demo Rezervasyonu Yapın

Ytock

Ytock

ytock.com

Ytock, restoran operasyonlarını kolaylaştırma konusunda restoran sahiplerine yardımcı olan bir çevrimiçi sipariş platformudur. Restoranın siparişlerini ve tanıtım faaliyetlerini yönetme kolaylığı. Esnek fiyatlandırma seçenekleriyle özelleştirilmiş yemek siparişi platformu. Ytock, dijital cüzdanları ...

Restolabs

Restolabs

restolabs.com

Restolabs Hepsi Bir Arada Çevrimiçi Sipariş Sistemi ile müşterilerinizden doğrudan sipariş almaya başlayın - tamamı komisyonsuz. Web Siparişi Mobil Uygulama Siparişi Arabaya Teslim Mağazadan Teslim QR Menü Siparişi Facebook Siparişi ve çok daha fazlası... Yazılım aynı zamanda Market Siparişi ve Cate...

MealShift

MealShift

mealshift.co.uk

MealShift, restoranları ve serbest çalışan yemek dağıtım kuryelerini sezgisel bir mobil uygulama aracılığıyla birbirine bağlayan yenilikçi bir platformdur

BistroUX

BistroUX

bistroux.com

BistroUX, çevrimiçi yemek siparişi, rezervasyon ve hediye kartı satın alma işlemlerini sağlamak için tasarlanmış bir çevrimiçi restoran yazılımıdır.

ord.to

ord.to

ord.to

Ord.to, gıda sektöründeki işletmelerin kendi markası ve etki alanı altında sipariş alma web siteleri oluşturmasına yardımcı olan web tabanlı bir sistemdir. Bir web sitesi zaten mevcutsa, bir Ord sipariş widget'ı buna entegre edilebilir. Sistem, müşterilere çeşitli eklentiler ve ürün önerileri sunark...

Ordermyfood

Ordermyfood

ordermyfood.io

Ordermyfood, hem restoran sahipleri hem de müşteriler için anlaşılması kolay sezgisel menüler ve net seçeneklerle kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Müşterilerin telefonları üzerinden kolaylıkla siparişlerini özelleştirmelerine, özel istekler eklemelerine ve ödeme yapmalarına olanak tanı...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Restoranınızı özel bir web sitesinde tanıtın

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

Satış ve pazarlama ekiplerinin doğrudan potansiyel müşterinin masasına teslim edilen çevrimiçi bir yemek aracılığıyla etkinliğe katılımı ve kişisel etkileşimi artırmasına olanak tanıyın

Flipdish

Flipdish

flipdish.com

Restoranlar için online sipariş sistemi Flipdish, doğrudan kendi sitelerinizden ve uygulamalarınızdan sipariş almak, kiosklardan veya telefonlardan dijital sipariş vermek, pazarlama ve sadakat kampanyalarıyla işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeydir.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Teslimatlar için Rota Planlayıcı ve Optimizasyon İşleri teslim almayı veya hizmetlerinizi takip etmeyi kolaylaştırıyoruz. Tek bir uygulama içinde kendi filonuzu kullanın veya diğer kuryelere dış kaynak teslimatları yapın.

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