Bayi Hosting Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana En Popüler Son Eklenenler

Bayi barındırma, bir sağlayıcının işletmelerin barındırma paketlerini toplu olarak satın almasına veya kiralamasına ve ardından bunları kendi müşterilerine satmasına olanak tanıyan bir tür web barındırma hizmetidir. Barındırma sağlayıcısı, satış yapan kuruluşa gerekli donanım, yazılım ve altyapıyı sağlayarak müşterilerinin web sitelerini barındırmasını sağlar. Bu barındırma modeli, özellikle birincil hizmetlerinin yanı sıra barındırma hizmeti de sunmak isteyen web geliştirme ve tasarım ajansları tarafından tercih edilmektedir. Bayi barındırma genellikle bayinin barındırma hizmetlerini kendi markası altında yeniden paketleyip satabileceği beyaz etiket yaklaşımını içerir. Barındırma sağlayıcısı temel altyapıyı yönetirken, müşteri desteği, faturalandırma ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre kaynak tahsisi gibi sorumlulukları üstlenirler. Bayiler, temel barındırmaya ek olarak müşterilerine sıklıkla otomatik güncellemeler, yedeklemeler ve ücretsiz SSL sertifikaları gibi katma değerli hizmetler sunar. Bazıları, pazardaki tekliflerini farklılaştırmak için alan adı satışları ve özel müşteri desteği de sağlayabilir.