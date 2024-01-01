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Bayi Hosting Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana
Bayi barındırma, bir sağlayıcının işletmelerin barındırma paketlerini toplu olarak satın almasına veya kiralamasına ve ardından bunları kendi müşterilerine satmasına olanak tanıyan bir tür web barındırma hizmetidir. Barındırma sağlayıcısı, satış yapan kuruluşa gerekli donanım, yazılım ve altyapıyı sağlayarak müşterilerinin web sitelerini barındırmasını sağlar. Bu barındırma modeli, özellikle birincil hizmetlerinin yanı sıra barındırma hizmeti de sunmak isteyen web geliştirme ve tasarım ajansları tarafından tercih edilmektedir. Bayi barındırma genellikle bayinin barındırma hizmetlerini kendi markası altında yeniden paketleyip satabileceği beyaz etiket yaklaşımını içerir. Barındırma sağlayıcısı temel altyapıyı yönetirken, müşteri desteği, faturalandırma ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre kaynak tahsisi gibi sorumlulukları üstlenirler. Bayiler, temel barındırmaya ek olarak müşterilerine sıklıkla otomatik güncellemeler, yedeklemeler ve ücretsiz SSL sertifikaları gibi katma değerli hizmetler sunar. Bazıları, pazardaki tekliflerini farklılaştırmak için alan adı satışları ve özel müşteri desteği de sağlayabilir.
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Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, dünya çapında 2,8 milyondan fazla alan adının sahiplerinin güvendiği en büyük bağımsız web sitesi barındırma platformudur. Web hızı ve güvenliğine odaklanan SiteGround'un barındırma hizmeti, web sitelerinin daha hızlı ve daha güvenli çalışmasını sağlayan basit ama güçlü web sitesi yöneti...
Krystal
krystal.uk
Krystal, 2002 yılında kurulmuş, dünya çapındaki işletmelere yönelik son teknoloji araçlar ve hizmetler konusunda uzmanlaşmış bir internet hizmetleri şirketidir. Performanstan ödün vermeden sürdürülebilir birinci sınıf çözümler sunarak işleri farklı yapıyoruz. Bugün Birleşik Krallık'ın en büyük bağım...
HostGator
hostgator.com
HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.
GreenGeeks
greengeeks.com
Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting, yüksek güçlü Web Hosting sağlayıcınızdır. Sitenizi, rakip çözümlerle karşılaştırıldığında 20 kata kadar daha hızlı sayfa yüklemesi için Turbo Sunucu seçeneğine sahip, ince ayarlı SwiftServer platformunda barındırın. A2 Hosting, Paylaşımlı Hosting, Bayi Hosting, VPS Hosting veya Dedicated...
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds rekabetçi bir fiyata güvenilir bulut çözümleri sunar. 2010 yılında kurulduğundan bu yana, birincil şefkatimiz dünya çapındaki müşterilere en iyi müşteri hizmetini ve ürünlerini sunmaktır. Profesyonel desteğimiz müşterilerimize 7/24 açık kalır ve %99,9999 kesintisiz çalışma garantisine sahi...
HostPapa
hostpapa.com
En iyi web barındırma ve alan adı kaydı. Web sitenizi HostPapa ile başlatın ve tüm web barındırma planlarımızda en iyi 7/24 desteği alın.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost, görev açısından kritik siteler ve uygulamalar için hızlı Hosting çözümlerinde liderdir. Sorunsuz bir çalışma için istikrarlı VPS'nize veya Özel barındırma hizmetinize sahip olun. UltaHost, e-Ticaret mağazası, blog, şirket portföyü, ajans pazarlaması, medya ve içerik yayınlama, sosyal ağ ol...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
2003 yılında kurulan AccuWeb Hosting, dünya çapındaki müşterilerine en Ekonomik ve Güvenilir web barındırma çözümlerini sunan, Old Tappan, New Jersey (ABD) merkezli bir web barındırma şirketidir. AccuWeb Hosting, 14 yıldan fazla deneyime sahip, borçsuz, özel bir şirkettir. Bugün itibariyle AccuWeb H...
20i
20i.com
Her durum için yüksek performanslı yönetilen barındırma. Eşsiz hız ve güvenilirlik için 1 milyondan fazla ajansa, serbest çalışana, işletmeye ve ek iş yapan kişiye katılın. Tüm web sitelerinizi/uygulamalarınızı, alan adlarınızı, CDN, SSL sertifikalarınızı, e-postanızı ve daha fazlasını özel olarak o...
HostingRaja
hostingraja.in
Hosting Raja, Hindistan'ın Lider Web Hosting Şirketi Yüksek hızlı, duyarlı, tam özellikli alan adları ve uygun fiyata barındırma sunar. Hindistan'daki en iyi Alan adı kaydı ve web barındırma şirketlerinden biridir.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in, Hindistan'da %99,99 çalışma süresi ve ücretsiz SSL ile uygun fiyatlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma sağlayıcısıdır. Ödemeleri kabul ediyorlar ve NVMe SSD disk alanı sağlıyorlar. Kullanıcı incelemeleri ve uzman görüşlerine göre IntecHost.in uygun fiyatla...
MyLightHost
mylighthost.com
Tüm web hosting paketlerinde sınırsız bant genişliği sağlar. Bant genişliği sorunu nedeniyle web siteniz asla kapanmaz.
Hostilica
hostilica.com
Dünyanın her yerindeki işletmeleri ve girişimcileri, herkese, boyutlarına ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş güvenilir, hızlı ve profesyonel web barındırma hizmetleriyle desteklemek için tüm web barındırma çözümlerini sağlama konusunda uzmanız.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST, özellikle işletmeler ve teknoloji tutkunları için çok çeşitli BT hizmetleri sunmaktadır. Web barındırmadan sanal veri merkezlerine, özel sunuculara ve depolama çözümlerine kadar tüm hizmetlerimiz sürekli yeniliklerden yararlanır ve düzenli olarak yeni özelliklerle zenginleştirilir.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb birinci sınıf bir web barındırma şirketidir. Hosting ve BT uzmanlarımızla işletmenizin altyapısını bir sonraki seviyeye taşımaya kendimizi adadık. Son derece ileri teknolojiye sahip sistemlerimiz ve ağlarımız, özelleştirilmiş çözümler sunmamızı sağlıyor ve umarız bu bizi diğerlerinden fark...
LogicWeb
logicweb.com
LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Otomatik SSL, Ücretsiz Alan Adı*, Tek Tıklamayla WordPress kurulumu, otomatik günlük yedeklemeler ile 1 Numaralı Web Hostinginiz.
Greens247
greens247.com
Benzersiz ihtiyaçlarınız için oluşturulmuş son derece hızlı web barındırma çözümü. Xeon teknolojisiyle desteklenen düşük gecikmeli sunucular ve normal SSD'den 6 kat daha hızlı NVMe depolama hızı.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, Yönetilen Bulut Barındırma hizmetlerinde uzmanlaşmış lider bir web barındırma şirketidir. Uzman ekibimiz ve gelişmiş altyapımızla güvenilir ve sorunsuz bir hosting deneyimi arayan işletmelere kapsamlı bir çözüm sunuyoruz. Yönetilen Bulut Hosting hizmetimiz, web sitenizin güvenli ve yüksek ...
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost, 2008'den bu yana kurumsal müşterilere ve özel müşterilere modern Avrupa veri merkezlerini kullanarak güvenilir bulut çözümlerinin yanı sıra rekabetçi fiyatlarla ek yüksek kaliteli hizmetler sunmaktadır. Grubun Tallinn, Estonya ve Tiran, Arnavutluk'ta yerel ayak izleri bulunmaktadır. Bu s...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı, güvenli ve güvenilir web barındırma hizmetleri sağlamaya adanmış bir ekiple Kasım 2019'da faaliyete başlayan, özel sektöre ait ve bağımsız olarak finanse edilen bir web barındırma sağlayıcısıdır. HostArmada bir web barındırma şirketinden daha fazlasıdır. Müşterilerimize olağanüstü...
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting Bayi Web Hosting planları, kullanıcıların kendi sunucularını yönetme konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan kendi web barındırma şirketini kurmalarına olanak tanır.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Dijital Pasifik Web Hosting, Özel Sunucular, VPS, Bulut Hizmetleri ve Etki Alanları.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost, web barındırma ve ilgili hizmetlerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki yüzlerce kullanıcıya kapsamlı araçlar sağlıyoruz, böylece acemi veya profesyonel herkes web'e girebilir ve web barındırma paketlerimizle gelişebilir.
Koerge
koerge.com
Koerge, ideal web barındırma platformunu oluşturmak için sektörde 10 yılı aşkın deneyime sahip kurucular tarafından oluşturulmuş bir web barındırma şirketidir. İşletmelerin çevrimiçi olarak kurulmasına ve başarılı olmasına yardımcı oluyoruz. Bir alan adı, web barındırma ve profesyonel bir e-posta ad...
HostRiver
hostriver.ro
Her zaman müşterilerimize odaklanıyoruz çünkü onlar verebileceğimiz tüm ilgiyi hak ediyorlar. Öncelikle onlar bizim sadece müşterilerimiz değil, dostlarımızdır. Bu nedenle hızlı ve profesyonel destek sunuyoruz çünkü bunlar HostRiver'ın ana önceliğidir. En iyi web barındırma hizmetlerini sunan en yen...
Fozzy
fozzy.com
Yüksek kaliteli ve hızlı paylaşımlı hosting Fozzy. Güvenilir VPS ve alan adı kaydı. Sorularınızı 7/24 cevaplamaktan mutluluk duyarız
Arsys
arsys.net
Alan adınızı kaydedin ve hostinginizi Arsys'ten satın alın. İspanya'da bulunan sunucularımızla İnternet'teki varlığınız garanti edilir.
Hostbillo
hostbillo.com
2010 yılında köklü bir şekilde kurulan, en hızlı gelişen eski şirketimiz Wisesolution, hostbillo.com olarak yeniden adlandırıldı ve yeniden hizmete açıldı. Hostbillo, birinci sınıf ve en etkili web barındırma şirketleri arasında yerini buluyor. Şirket, dünya çapında yüksek kaliteli, sınıfının en iyi...
ArkHost
arkhost.com
Zahmetsiz site kontrolü için ArkHost istemci alanına entegre DirectAdmin ile uygun fiyatlı, güvenilir, yüksek performanslı web barındırma.
MilesWeb
milesweb.com
2012 yılında piyasaya sürülen MilesWeb, Hindistan'ın hızlı tempolu ve lider web barındırma hizmetleri sağlayıcıları arasındadır. MilesWeb'de, mükemmel hazırlanmış barındırma planları ve sonsuz müşteri hizmetleriyle her gün tüm iş ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz! Müşterilerimizin beklentilerin...
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer, profesyoneller ve işletmeler için güvenilir, emniyetli ve uygun fiyatlı barındırma çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. DomainRacer aşağıdaki özelliklere ve avantajlara sahiptir: • Web sitelerinizin ve uygulamalarınızın hızlı ve sorunsuz çalışması için sınırsız SSD disk alanı. • Barındırma...
WPMU DEV
wpmudev.com
Hepsi bir arada WordPress platformunuz - Ödüllü eklentilerimiz, özel barındırma, güçlü site yönetimi araçlarımız ve 5 yıldızlı desteğimizle birden fazla WP sitesini optimize edin ve yönetin. WPMU DEV, 2006 yılından bu yana yüksek kaliteli WordPress çözümleri yaratarak 900.000'den fazla geliştiricin...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net, hepsi bir arada Yönetilen WordPress Hosting çözümüdür. Rocket.net platformu, her boyuttaki web sitesinin performansını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için sıfırdan tasarlanmıştır.
Verpex
verpex.com
Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmeti sağlayıcısıdır. Neden Verpex? Çeşitli Barındırma Hizmetleri: Verpex, web barındırma, bayi barındırma ve özel sunucular dahil olmak üzere çeşitli barındırma hizme...
HostZop
hostzop.com
Hostzop, Chennai, Hindistan'da eksiksiz bir web çözüm şirketidir. Size en iyi müşteri memnuniyetini sağlar. Hostzop, Chennai, Hindistan'da en rekabetçi fiyatlarla güvenilir barındırma hizmetleri sunmaktadır. Daha iyi hizmetler sunmaya önem veriyoruz ve sürecin her adımında size eşlik edilmesini sağl...
CheapoHosting
cheapohosting.com
Cheapohosting En İyi Web Hosting, Ucuz Linux Paylaşımlı Hosting, En Ucuz Linux Bayi Hosting, Sınırsız VPS Hosting, Bulut Hosting ve Güçlü Özel Sunucular Sağlar.
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u, Birleşik Krallık'taki yerel müşterilere web barındırma hizmetleri sağlayan küçük bir işletme olarak başladı. Başlamalarından bu yana geçen +20 yıl içinde, tüm Birleşik Krallık'ı kapsayacak şekilde genişlediler, ayrıca veri merkezlerini ve ağ oluşturma yeteneklerini genişlettiler. Doğrudan ...
ChemiCloud
chemicloud.com
ChemiCloud, web geliştiricileri ve küçük işletmelerin hayatını kolaylaştırmak ve sektördeki en iyi müşteri deneyimini sunmak misyonundadır; bu bizim sözümüzdür. Başka hiçbir şeyle yetinmiyoruz ve burada kalacağız. Biz, sağlam bir geçmişe ve yalnızca barındırma sektöründe on yıldan fazla deneyime sah...
NameHero
namehero.com
NameHero, 7/24/365 destek ve %99,9 çalışma süresiyle sınıfının en iyisi web barındırma, VPS barındırma, WordPress barındırma, bayi barındırma ve kurumsal barındırma sunan bir web barındırma ve alan adı yönetimi şirketidir.