Referans Kontrol Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana En Popüler Son Eklenenler

Referans kontrol yazılımı, referanslarıyla iletişime geçme sürecini otomatikleştirerek iş adaylarının doğrulanmasını kolaylaştırır. Bu araç, işverenlerin listelenen referanslara ulaşmasını, yanıtları toplamasını ve bunların doğruluğunu verimli bir şekilde sağlamasını sağlar. Manuel telefon görüşmeleri ve e-posta alışverişlerini içeren geleneksel yöntemleri, dijital anketler veya diğer otomatik yöntemlerle değiştirir. Şirketler, işe alım sürecinin bu yönünü hızlandırarak, en iyi adaylar için işe alım kararlarını hızlandırabilir. Referans kontrolü çözümleri öncelikle işe alım yöneticileri, yetenek işe alım uzmanları ve İK yöneticileri tarafından kullanılır. Bu araçlardan bazıları, daha geniş işe alım yazılımlarında bulunan, mülakat geri bildirimi toplamak ve başvuranın genel ilerlemesini takip etmek gibi ek işlevler sunar. Bağımsız olarak veya işe alım pazarlama yazılımı veya kapsamlı işe alım platformları gibi entegre işe alım platformlarının parçası olarak çalışabilirler. Entegrasyon seçenekleri, başvuru sahibi takip sistemleri, özgeçmiş kontrol yazılımı ve hatta uyuşturucu testi sistemleri dahil olmak üzere çeşitli ürünleri kapsar.