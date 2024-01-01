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Referans Kontrol Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana
Referans kontrol yazılımı, referanslarıyla iletişime geçme sürecini otomatikleştirerek iş adaylarının doğrulanmasını kolaylaştırır. Bu araç, işverenlerin listelenen referanslara ulaşmasını, yanıtları toplamasını ve bunların doğruluğunu verimli bir şekilde sağlamasını sağlar. Manuel telefon görüşmeleri ve e-posta alışverişlerini içeren geleneksel yöntemleri, dijital anketler veya diğer otomatik yöntemlerle değiştirir. Şirketler, işe alım sürecinin bu yönünü hızlandırarak, en iyi adaylar için işe alım kararlarını hızlandırabilir. Referans kontrolü çözümleri öncelikle işe alım yöneticileri, yetenek işe alım uzmanları ve İK yöneticileri tarafından kullanılır. Bu araçlardan bazıları, daha geniş işe alım yazılımlarında bulunan, mülakat geri bildirimi toplamak ve başvuranın genel ilerlemesini takip etmek gibi ek işlevler sunar. Bağımsız olarak veya işe alım pazarlama yazılımı veya kapsamlı işe alım platformları gibi entegre işe alım platformlarının parçası olarak çalışabilirler. Entegrasyon seçenekleri, başvuru sahibi takip sistemleri, özgeçmiş kontrol yazılımı ve hatta uyuşturucu testi sistemleri dahil olmak üzere çeşitli ürünleri kapsar.
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HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomat...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki ö...
Veremark
veremark.com
Veremark, şirketlerin işe alım süreçlerine basitlik, güven ve hız katan otomatik bir istihdam doğrulama platformudur.
HireRight
hireright.com
Tarama programlarının yönetilmesine ve kontrol edilmesine yardımcı olan isteğe bağlı istihdam taraması, uyuşturucu taraması ve I-9 istihdam uygunluk çözümleri
Vitay
vitay.io
VITAY, işe alım verimliliğini artıran Referans Kontrol Yazılımıdır. İşe alım firmaları, İK Liderleri ve İşverenler referans kontrolünü otomatik hale getirir ve adayların potansiyeline ilişkin daha fazla bilgi kazanır. Bu bilgilerin manuel olarak toplanmasına yol açan tekrarlayan idari işleri atlayın...
RefAssured
refassured.com
Personel bulma ajansları kuran kişiler tarafından personel bulma ajansları için geliştirilen RefAssured, yalnızca ajanslara değil aynı zamanda onların müşterilerine ve yeteneklerine de fayda sağlayan gerçek adayın geçmiş performans bilgilerini sunmak için referans kontrol sürecini otomatikleştirir. ...
AutoRefs
autorefs.com
AutoRefs, hem kamu hem de özel sektör de dahil olmak üzere herhangi bir sektörde istihdam, ticari başvurular, müşteri katılımı veya başka herhangi bir amaç dahil olmak üzere herhangi bir amaç için düzenli olarak referans talep eden herkes için İK ve İşe Alım zamanından tasarruf sağlayan otomatik bir...
Refapp
refapp.com
Refapp, işe alım görevlilerinin her aday için verimli, profesyonel ve güvenli referans kontrolleri yapmasına yardımcı olan bir yetenek istihbaratı çözümüdür. Araç aynı zamanda kesintisiz ve doğru Çalışma Hakkı kontrollerine de olanak tanır. Refapp'ın sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü, referanslard...
RefNow
refnow.com
RefNow, çevrimiçi istihdam referans raporları sunarak şirketlerin daha akıllı, daha bilinçli işe alım kararları almasına olanak tanır. 2019 yılında Londra Genel Merkezinde kuruldu ve şu anda büyük kuruluşlara, startuplara, hayır kurumlarına ve okullara hizmet vermek için dünya çapında faaliyet göste...
Xref
xref.com
Xref ile yetenek yolculuğunuzu basitleştirin ve kendinize güvenen, insan odaklı kararlar alın. Xref, tüm sektörlerdeki İK profesyonellerine hizmet veren, sınıfının en iyisi, küresel bir çözümdür. 2010'dan bu yana dünyanın her yerindeki işletmeler, harika insanların kararlarını desteklemek için Xref'...
Harver
harver.com
Harver, kuruluşların yetenek kararlarını optimize etmelerine yardımcı olan sektör lideri işe alım çözümüdür. G/Ç psikolojisi ve bilişsel bilim tarafından desteklenen 35 yılı aşkın zengin veri içgörülerine dayanan Harver, kuruluşların hızlı ve temelde daha az önyargılı bir şekilde doğru yeteneği işe ...
Searchlight
searchlight.ai
Kaliteye Adanmış İşe Alım Uzmanları için Yapay Zeka Destekli Yetenek Değerlendirmesi. Adaylarınızı taramak ve işe alım sürecinizin başlangıcında en iyi işe alımlarınızı tahmin etmek için yapay zekayı kullanarak adayların ilk %1'lik kısmını verimli bir şekilde bulun.