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İşe Alım Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana
İşe alım platformları, işletmelerin ilk aday bulma aşamasından son işe alım kararlarına kadar tüm çalışan işe alma sürecini denetlemek için kullandığı kapsamlı araçlardır. Bu platformlar, iş ilanı dağıtımı, sosyal işe alım, özgeçmiş yönetimi ve başvuru durumu takibi gibi çok sayıda işe alım görevini kolaylaştırır. İşe alım platformlarında işe alım pazarlama işlevleri, işe alım uzmanlarının iş ilanları hakkındaki bilgileri iş ilanları panoları, markalı kariyer sayfaları ve sosyal medya platformları dahil olmak üzere çeşitli kanallarda yaymasına olanak tanır. Bu platformlar aynı zamanda aday etkileşimlerini yönetir, adayların ilgisini geliştirir ve mevcut ve gelecekteki pozisyonlar için yetenek hatları oluşturur. Adaylar başvurularını gönderdikten sonra, işe alım platformlarındaki başvuru takip sistemleri (ATS), adayları özgeçmişlerinin veya başvurularının içeriğine göre otomatik olarak tarar ve kategorilere ayırır. Bu platformlar daha sonra seçilen başvuru sahiplerini görüşme sürecinin sonraki aşamaları boyunca izler. İşe alımla ilgili tüm verileri birleştiren işe alım platformları, kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlayarak aday deneyimini geliştirir. Ayrıca işe alım görevlilerinin organizasyonu sürdürmelerine ve belirli iş rollerine iyi uyum sağlayan adayları etkili bir şekilde hedefleyip çekmelerine yardımcı olurlar.
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Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getir...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılı...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım ...
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım),...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
Bayt
bayt.com
Yapay zeka destekli CV Arama aracımız, 41.700.000'den fazla CV ile Orta Doğu'daki en büyük CV veritabanına erişmenizi sağlar. Ayrıca Orta Doğu'ya özel kriterleri, vize durumunu, uyruğu ve eğitim derecesine sahip ülkeyi içeren 33 filtreyi kullanabileceksiniz. Ek olarak, sürecin neresinde olduğunuza b...
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
Crelate
crelate.com
Crelate, elde tutulan arama ajansları, yönetici arama firmaları ve profesyonel kurumsal işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış, modern, hızlı, tam özellikli bir başvuru takibi, işe alım CRM ve yetenek ilişkileri yönetimi çözümüdür. Crelate, Outlook istemci entegrasyonu, e-posta izleme, esne...
Vincere
vincere.io
Vincere, İşe Alma İşletim Sistemidir: dünya çapındaki işe alım ve personel bulma ajansları için özel olarak tasarlanmış modern işletim sistemi. Güçlü çekirdek modül paketimizle başlatın. Ardından, Web Sitesi Tasarımı'ndan (Volcanic tarafından desteklenmektedir) Tarama ve Ödeme ve Faturalandırma'ya (...
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR işe alım yazılımı, yoğun iş dünyası liderlerinin işe alım yaklaşımlarını merkezileştirmesine ve modernleştirmesine olanak tanır. Zaman alıcı, manuel e-tabloları ve dolu gelen kutularını esnek, uygun fiyatlı, önce insanı işe alma teknolojisiyle değiştirin. En iyi yetenekler için gerçek zamanlı...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, eyleme dönüştürülebilir analitikler, yerleşik en iyi uygulamalar ve eklentileri ortadan kaldıran hepsi bir arada çözümle yetenek ekiplerine birinci sınıf işe alım süreçlerini yürütme gücü veriyor. Bunun etkisi, gerçek zamanlı güvenilir veriler, sürekli olarak mükemmel bir aday ve işe alım uzm...
Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışla...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Modern iş gücü için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir işe alım platformuyla başvuru sahibi takip sistemlerinin (ATS) ötesine geçin. SmartRecruiters'ın Yetenek Kazanma Paketi, büyük yetenekleri çekmek, seçmek ve işe almak için gereken her şeyi sağlar.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarma...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki ö...
Fountain
fountain.com
Fountain, işe alımları tek bir yerde toplayarak, ister büyük bir kuruluş, ister franchise, ister küçük bir işletme olun, daha iyi kişileri daha hızlı işe alabilmenizi sağlar. Her konumda takip edin, yönetin ve katılım sağlayın. İster bir ister 1000 konumunuz olsun, bunu basit tutuyoruz. Fountain web...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer geliştirme platformudur. 20 bin işe alım uzmanının doğru yeteneği işe almasına veya yönlendirmesine, kariyer fırsatlarını bulmasına ve olağan zorluklar olmadan öğrendiklerini paylaşmasına yardımcı olmak için 3 milyondan fazla premium profesyonelden ve gel...
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM, personel bulma firmaları ve işe alım profesyonelleri için yapay zeka (AI) özellikli hepsi bir arada işe alım yazılımıdır. Personel bulma firmalarının ve kurumsal işe alım uzmanlarının işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alımları kolaylaştırmasına yardımcı olan, en uygun maliyet...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire, çeşitli işe alım zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş kapsamlı bir işe alım otomasyon platformudur. Araç, işe alım sürecinin her adımında otomasyonu ve zekayı entegre eder. Yüksek hacimli işe alımlar için özel olarak tasarlanan bu araç, ekiplerin kısa sürede ölçeklendirilmes...
Alongside
alongside.com
Alongside, işverenler ve iş arayanlar arasında anlamlı bağlantılar kurmaya yardımcı olma misyonuyla bir çevrimiçi işe alma platformudur, böylece birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler. Alongside ile işverenler iş ilanlarını kolayca oluşturup tanıtabilir, işe alım ekipleriyle işbirliği y...
ApplicantPro
applicantpro.com
Şirketlerin Daha İyi İşe Alımlarına Yardımcı Oluyoruz! Bu rekabetçi ve kaotik istihdam ortamında, en iyi insanları cezbetmek ve işe almak zor olabilir! ApplicantPro, benzersiz işe alım ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir çözümler sunar!
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MightyRecruiter, daha iyi işe alım yapmanıza yardımcı olan son teknoloji ürünü, sezgisel bir işe alım çözümüdür. Sizden hiçbir ücret talep etmeden iş ilanlarını ilan edin, pasif adaylar bulun, başvuru sahiplerini yönetin ve işlerinize en uygun adayları işe alın. Buradan Ücretsiz Hesap edinin: https:...
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
Jobylon
jobylon.com
İşe alma basitleştirildi. Adayların kalbini kazanın ve işe alımdaki hayal kırıklığını kusursuz bir sürece dönüştürün. Jobylon, işveren markanızı daha iyi sergilemek için çarpıcı iş ilanlarına benzersiz bir şekilde odaklanan, kullanıcı dostu bir işe alma yazılımıdır.
JobScore
jobscore.com
JobScore, orijinal, kullanıcı dostu, hepsi bir arada çevrimiçi işe alım yazılımı çözümüdür. Modern, sezgisel ATS'miz, 20 ila 2.000'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için yoğun işleri ortadan kaldırır. JobScore, harika insanları bulmak, çekmek, değerlendirmek ve işe almak için ihtiyacınız olan her ş...
Moka
mokahr.com
Moka｜Tüm çalışanlar daha iyi bir İK SaaS deneyimi yaşar Moka, İK'dan yöneticilere ve çalışanlara kadar işletmenin tüm çalışanlarına daha iyi bir insan kaynakları modülü yönetimi deneyimi sunar
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir platformda sunar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderi...
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat, işe alım otomasyonu sunarak işverenlerin geniş ölçekte yetenekleri bulmasına, katılımına ve işe almasına yardımcı olan bir video işe alım platformudur. İlk nesil ATS'nin aksine, tüm işe alım akışınızı kolaylaştırıyoruz; iş ilanları, iş panolarında reklam verme, yolda video röportaj taramas...
Trakstar
trakstar.com
Çalışan yaşam döngüsünün aşamalarını, İK yetenek gelişimi için özel olarak tasarlanmış tek platform olan Trakstar'a bağlayın. Trakstar platformu, dört tamamlayıcı, sınıfının en iyisi ürünü tek bir güçlü yetenek geliştirme çözümünde birleştiriyor. Yazılımımız temel günlük sorumluluklarınızı kolaylaşt...
Beamery
beamery.com
Beamery Yetenek Yaşam Döngüsü Yönetim Platformu, verileri, yapay zekayı ve zekayı bir araya getiren uçtan uca bir çözümdür; böylece önce yeteneğe odaklanan kuruluşlar, stratejik yetenek dönüşümünü teşvik edebilir, tüm yetenekler için daha fazla insan deneyimi sunabilir ve küresel iş güçlerinin becer...
Simplicant
simplicant.com
Modern İşletmeler İçin İşe Alma Yazılımı ve Aday Takip Sistemi. Simplicant'ın işe alım yazılımı platformu ve başvuru sahibi takip sistemi, yeteneklerin daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işe alınmasına yönelik modern ve daha basit bir yaklaşım sağlar. Birden fazla kaynaktan en iyi yetenekleri...
Covey
getcovey.com
Yeteneği sizin gibi değerlendirebilecek en akıllı yapay zeka aracına sahip işe alım platformu. Scout, bir aday profilini nasıl değerlendireceğinizi ve yapacağınız değiş tokuşları kendi kelimelerinizle açıklayarak stratejinizi yürütmek için bir bot oluşturacaktır. Gelen Aday Taraması - Binlerce profi...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayların ilgisini çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun; üstelik hepsi tek bir çözümle. Hire, şirke...
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
TECLA
tecla.io
TECLA, ABD'deki en iyi teknoloji şirketlerinden bazıları için incelenmiş, kıyıya yakın yazılım geliştirme ekipleri oluşturur ve yönetir. Uzaktan geliştiriciler, bulut ve yapay zeka mühendisleri, tasarımcılar, QA test uzmanları, veri bilimcileri, ürün yöneticileri ve diğer teknolojileri işe almak ist...
LaunchSource
launchsource.com
Satış, çeşitlilik ve kapsayıcılık eksikliğiyle ünlü bir meslektir; çünkü satış yöneticileri genellikle kimin başarılı olacağına dair katı bir aday profiline sahiptir. LaunchSource, incelenmiş giriş seviyesi satış adaylarından oluşan en büyük havuzu sağlayarak kuruluşların giriş seviyesi satış yetene...
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai ile hantal, modası geçmiş İK süreçlerine elveda deyin ve insan sermayesi yönetimine modern bir yaklaşımı benimseyin. Rytfit, kuruluşların iş gücünü etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir çözüme sahip, yapay zeka odaklı bir İş Gücü Yönetimi ...
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie, dilsel pıtırtı tanıma ve yapay zeka kullanan bir işe alım yazılımıdır (başvuru takip sistemi (ATS)) adayları otomatik olarak kısa listeye almak, CV'leri yeniden yazmak ve pozisyonun konumuna göre konumlarını takip etmek.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) restoranların, otellerin ve perakendecilerin çalışanları daha hızlı işe almalarına ve işe almalarına yardımcı olan bir platformdur. Operatörleri ve işe alım yöneticilerini birkaç dakika içinde nitelikli yeteneklerle buluşturarak işletmelerin işe alım sürecini büyük ölçüde...
Findem
findem.ai
Findem, işe alım sürecini daha verimli ve etkili hale getirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Yetenek Kazanma ve Yönetim Platformudur. Araç, yetenek kaynağı bulmayı, işe alım yönetimini desteklemek ve yetenek analitiğine dayalı derin içgörüler sağlamak için bir dizi yetenek sunar. Kapsam...
hireEZ
hireez.com
HireEZ, giden işe alımı kolaylaştırmak için büyük ve küçük ekiplerin işe alınmasına yönelik tüm işe alım çabalarını merkezileştiren, ödüllü, uçtan uca giden bir işe alım platformudur. 800 milyondan fazla açık web profilinde ve 45'ten fazla platformda hızlı ve basit Yapay Zeka Kaynak Kullanımı deneyi...
Candydate
candydate.app
Candydate, küçük işletmeler için işe alım sürecini basitleştirerek şeker kadar tatlı hale getiren yapay zeka destekli bir video işe alım platformudur.