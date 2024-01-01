İşe Alım Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana En Popüler Son Eklenenler

İşe alım platformları, işletmelerin ilk aday bulma aşamasından son işe alım kararlarına kadar tüm çalışan işe alma sürecini denetlemek için kullandığı kapsamlı araçlardır. Bu platformlar, iş ilanı dağıtımı, sosyal işe alım, özgeçmiş yönetimi ve başvuru durumu takibi gibi çok sayıda işe alım görevini kolaylaştırır. İşe alım platformlarında işe alım pazarlama işlevleri, işe alım uzmanlarının iş ilanları hakkındaki bilgileri iş ilanları panoları, markalı kariyer sayfaları ve sosyal medya platformları dahil olmak üzere çeşitli kanallarda yaymasına olanak tanır. Bu platformlar aynı zamanda aday etkileşimlerini yönetir, adayların ilgisini geliştirir ve mevcut ve gelecekteki pozisyonlar için yetenek hatları oluşturur. Adaylar başvurularını gönderdikten sonra, işe alım platformlarındaki başvuru takip sistemleri (ATS), adayları özgeçmişlerinin veya başvurularının içeriğine göre otomatik olarak tarar ve kategorilere ayırır. Bu platformlar daha sonra seçilen başvuru sahiplerini görüşme sürecinin sonraki aşamaları boyunca izler. İşe alımla ilgili tüm verileri birleştiren işe alım platformları, kişiselleştirilmiş etkileşimler sağlayarak aday deneyimini geliştirir. Ayrıca işe alım görevlilerinin organizasyonu sürdürmelerine ve belirli iş rollerine iyi uyum sağlayan adayları etkili bir şekilde hedefleyip çekmelerine yardımcı olurlar.