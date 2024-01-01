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İşe Alım Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Gana
İşe Alım Pazarlama platformları, şirket içi işe alım ekiplerine potansiyel iş adaylarını çekme ve kaynak bulma konusunda yardımcı olarak onları başvuru sahibine dönüştürmeyi amaçlar. Bu platformlar, sosyal işe alım yetenekleri, iş dağıtım işlevleri ve aday ilişkileri yönetimi (CRM) özellikleri gibi işe alım pazarlama çabalarını desteklemek için tasarlanmış bir dizi araç sunar. Bu araçların çoğu, pazarlama departmanlarındaki gelen pazarlama stratejilerinde kullanılan araçları yansıtır. Kuruluşlar, açık pozisyonları teşvik etmek, adaylarla etkileşim kurmak, onların ilgilerini beslemek ve başvuru gönderimlerini teşvik etmek için işe alım pazarlama platformlarını kullanır. Ek olarak, bu platformlar genellikle kampüs işe alım oturumları gibi etkinliklerde adayları belirlemeye yönelik araçlar içerir. Tipik olarak İK departmanlarında kullanılan işe alım pazarlama platformları, şirket içi işe alım görevlilerine yetenek kanallarını geliştirme, adaylara "potansiyel müşteriler" gibi davranma ve onları satış operasyonlarına benzer şekilde değerlendirme konusunda yetki verir. Kuruluşlar, işe alım pazarlama platformlarından yararlanarak başvuranların hem sayısını hem de niteliğini artırabilir. Bu platformlar bağımsız olarak veya kapsamlı bir İK yönetimi paketinin parçası olarak çalışabilir ve uyumlu bir yetenek kazanma ekosistemi oluşturmak için başvuru sahibi takip sistemleri (ATS) ve işe alım yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Özellikle işe alım pazarlama platformlarında bulunan birçok işlevsellik, e-posta pazarlaması, CRM sistemleri ve organik arama pazarlaması araçlarıyla örtüşmektedir.
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Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Hareket halindeyken işe alım sürecinizi takip etmek için LinkedIn Recruiter uygulamasını kullanın. Adaylara mesajlarınıza cevap verir vermez hızlı bir şekilde yanıt verin. LinkedIn'in 645 milyondan fazla üyeden oluşan ağını arayın ve açık pozisyonlarınız için doğru kişilerle iletişime geçin; üstelik...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, Z kuşağının iş bulma şeklini değiştiren işe alım otomasyon platformudur. RippleMatch, iş panolarını eşleştirme ve otomasyonla değiştirerek, hem işverenler hem de iş arayanlar için işe alım sürecinin en yoğun zaman alan kısımlarını ortadan kaldırıyor. Önde gelen işverenler çeşitli, yükse...
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getir...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe al...
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılı...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
Teamtailor
teamtailor.com
İster yılda bir kişiyi ister birkaç bin kişiyi işe alıyor olun, Teamtailor şirketlerin ve adayların sevdiği hepsi bir arada işe alım yazılımınızdır. Kullanımı kolay, aday odaklı yazılımımız, otomatik tetikleyiciler, analizler, üretken yapay zeka, anonim işe alma, tamamen özelleştirilebilir işe alım ...
Recruitee
recruitee.com
Recruitee, bilgisayar "hizmet olarak yazılım" (Saas) üreten veya satan bir işletmedir. Yazılım, iş başvurularını yönetmek için başvuru sahibi takip sistemi olarak işlev görür. İşveren markası için bir kariyer sitesi düzenleme sistemi, kaynak bulma (personel) için bir eklenti (diğer adıyla işe alım),...
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
CareerBuilder
careerbuilder.com
İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
Crelate
crelate.com
Crelate, elde tutulan arama ajansları, yönetici arama firmaları ve profesyonel kurumsal işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış, modern, hızlı, tam özellikli bir başvuru takibi, işe alım CRM ve yetenek ilişkileri yönetimi çözümüdür. Crelate, Outlook istemci entegrasyonu, e-posta izleme, esne...
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR işe alım yazılımı, yoğun iş dünyası liderlerinin işe alım yaklaşımlarını merkezileştirmesine ve modernleştirmesine olanak tanır. Zaman alıcı, manuel e-tabloları ve dolu gelen kutularını esnek, uygun fiyatlı, önce insanı işe alma teknolojisiyle değiştirin. En iyi yetenekler için gerçek zamanlı...
Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışla...
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alı...
GrabJobs
grabjobs.co
Yarı Zamanlı ve Tam Zamanlı İşler için 1 Numaralı İş Uygulaması Yakınınızdaki İşleri Bulun: Perakende, Satış, Pazarlama, BPO'lar, Yiyecek ve İçecek, Konaklama, Etkinlikler, Lojistik, Muhasebe, Sağlık Hizmetleri, Teknoloji, Mühendislik, Depolama ve daha birçok alanda. GrabJobs şu anda SİNGAPUR, END...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Modern iş gücü için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir işe alım platformuyla başvuru sahibi takip sistemlerinin (ATS) ötesine geçin. SmartRecruiters'ın Yetenek Kazanma Paketi, büyük yetenekleri çekmek, seçmek ve işe almak için gereken her şeyi sağlar.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarma...
100Hires
100hires.com
Kullanıcı dostu Başvuru Takip Sistemi: Ücretsiz plan, Gmail ve Takvim entegrasyonları. En iyi adayları daha hızlı çekin, röportaj yapın ve işe alın. Startup'lar, KOBİ'ler ve Siemens ve Magna gibi büyük şirketler tarafından kullanılır. Özgeçmiş veritabanınızı oluşturun: özgeçmiş ayrıştırıcı, csv içe ...
Fountain
fountain.com
Fountain, işe alımları tek bir yerde toplayarak, ister büyük bir kuruluş, ister franchise, ister küçük bir işletme olun, daha iyi kişileri daha hızlı işe alabilmenizi sağlar. Her konumda takip edin, yönetin ve katılım sağlayın. İster bir ister 1000 konumunuz olsun, bunu basit tutuyoruz. Fountain web...
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM, personel bulma firmaları ve işe alım profesyonelleri için yapay zeka (AI) özellikli hepsi bir arada işe alım yazılımıdır. Personel bulma firmalarının ve kurumsal işe alım uzmanlarının işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alımları kolaylaştırmasına yardımcı olan, en uygun maliyet...
eRecruiter
erecruiter.pl
Etkili ve kullanıcı dostu işe alım. eRecruiter, Polonya'daki en popüler işe alım yönetimi platformudur ve her gün binlerce işe alım uzmanı tarafından iş başvuruları bulmak, adaylarla iletişim kurmak ve işletmeyle tek bir yerden işbirliği yapmak için kullanılır. Bu sistem aynı zamanda adayların rıza ...
Appcast
appcast.io
Appcast, işe alım pazarlama teknolojisi ve hizmetlerinde dünya lideridir. Temmuz 2023'te Appcast, işe alım pazarlaması alanında öncü olan Bayard Publishing'i satın aldı. Gelişmiş teknoloji, benzersiz pazar verileri ve sektörün en iyi işe alım pazarlamacılarından oluşan bir ekiple Appcast'in teknoloj...
Alongside
alongside.com
Alongside, işverenler ve iş arayanlar arasında anlamlı bağlantılar kurmaya yardımcı olma misyonuyla bir çevrimiçi işe alma platformudur, böylece birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler. Alongside ile işverenler iş ilanlarını kolayca oluşturup tanıtabilir, işe alım ekipleriyle işbirliği y...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire, çeşitli işe alım zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş kapsamlı bir işe alım otomasyon platformudur. Araç, işe alım sürecinin her adımında otomasyonu ve zekayı entegre eder. Yüksek hacimli işe alımlar için özel olarak tasarlanan bu araç, ekiplerin kısa sürede ölçeklendirilmes...
ApplicantPro
applicantpro.com
Şirketlerin Daha İyi İşe Alımlarına Yardımcı Oluyoruz! Bu rekabetçi ve kaotik istihdam ortamında, en iyi insanları cezbetmek ve işe almak zor olabilir! ApplicantPro, benzersiz işe alım ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir çözümler sunar!
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MightyRecruiter, daha iyi işe alım yapmanıza yardımcı olan son teknoloji ürünü, sezgisel bir işe alım çözümüdür. Sizden hiçbir ücret talep etmeden iş ilanlarını ilan edin, pasif adaylar bulun, başvuru sahiplerini yönetin ve işlerinize en uygun adayları işe alın. Buradan Ücretsiz Hesap edinin: https:...
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
Vizzy
vizzy.com
Daha önce görülmemiş bir yetenek nesli görmek için CV'yi yeniden tasarlamak Erken Kariyer işe alım ortamı, işletmelerin Z Kuşağı yetenek havuzunu çekmek ve anlamak için yenilikçi yöntemler aramasıyla hızla gelişiyor. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir adayın gerçek özünü yakalamakta başarısız olu...
Built In
builtin.com
Yerleşik Ulusal girişimler ve teknoloji şirketleri için çevrimiçi topluluktur. Ulusal teknoloji sahnesinde yeni kurulan işleri, teknoloji haberlerini ve etkinlikleri bulun.
Jobylon
jobylon.com
İşe alma basitleştirildi. Adayların kalbini kazanın ve işe alımdaki hayal kırıklığını kusursuz bir sürece dönüştürün. Jobylon, işveren markanızı daha iyi sergilemek için çarpıcı iş ilanlarına benzersiz bir şekilde odaklanan, kullanıcı dostu bir işe alma yazılımıdır.
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee, küresel işe alım için yapay zeka destekli bir İK çözümü sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışan sayısını 2'den binlerce kişiye çıkarmasına yardımcı olmak için Yapay Zekanın gücünden yararlanıyoruz. Hirebee, açık iş pozisyonu oluşturmaktan teklifi adaya göndermeye kadar işe alım ...
JobScore
jobscore.com
JobScore, orijinal, kullanıcı dostu, hepsi bir arada çevrimiçi işe alım yazılımı çözümüdür. Modern, sezgisel ATS'miz, 20 ila 2.000'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için yoğun işleri ortadan kaldırır. JobScore, harika insanları bulmak, çekmek, değerlendirmek ve işe almak için ihtiyacınız olan her ş...
Talroo
talroo.com
Talroo, ön saflardaki, temel ve saatlik çalışanlara geniş ölçekte verimli bir şekilde kaynak sağlamak için işverenlere veri odaklı araçlar sağlayan, ödüllü bir yetenek eşleştirme platformudur. Motorumuz, her gün binlerce çevrimiçi sitede milyonlarca iş aramasına güç vererek, kaçırdığınız yeteneği bu...
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat, işe alım otomasyonu sunarak işverenlerin geniş ölçekte yetenekleri bulmasına, katılımına ve işe almasına yardımcı olan bir video işe alım platformudur. İlk nesil ATS'nin aksine, tüm işe alım akışınızı kolaylaştırıyoruz; iş ilanları, iş panolarında reklam verme, yolda video röportaj taramas...
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir platformda sunar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderi...
Beamery
beamery.com
Beamery Yetenek Yaşam Döngüsü Yönetim Platformu, verileri, yapay zekayı ve zekayı bir araya getiren uçtan uca bir çözümdür; böylece önce yeteneğe odaklanan kuruluşlar, stratejik yetenek dönüşümünü teşvik edebilir, tüm yetenekler için daha fazla insan deneyimi sunabilir ve küresel iş güçlerinin becer...
ViziRecruiter
vizirecruiter.com
Görsel iş tanımları ve daha fazlasıyla ilgi çekici bir aday deneyimi yaratmaya yardımcı olan işe alım ajansı yönetimi çözümü.
Simplicant
simplicant.com
Modern İşletmeler İçin İşe Alma Yazılımı ve Aday Takip Sistemi. Simplicant'ın işe alım yazılımı platformu ve başvuru sahibi takip sistemi, yeteneklerin daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde işe alınmasına yönelik modern ve daha basit bir yaklaşım sağlar. Birden fazla kaynaktan en iyi yetenekleri...
Jobilla
jobilla.com
Jobilla'nın dijital işe alım çözümü, işletmelere ve adaylara verimli bir yetenek kazanma deneyimi sunuyor. Pasif adayları çekmek, işe alım maliyetlerini azaltmak ve işe alım sürecini hızlandırmak için kişiselleştirilmiş bir strateji sağlarken, adaylara becerilerine ve ilgi alanlarına uygun işleri bu...
candidate.fyi
candidate.fyi
Yeteneklerle etkileşim kurma şeklinizde devrim yaratan nihai aday deneyimi platformu aday.fyi'ye hoş geldiniz. ATS'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olan platformumuz, kişiselleştirilmiş mesajlardan teklif mektuplarına, ön katılıma, işe alıma ve gerçek zamanlı aday deneyimi anketlerine kadar aday i...
Recruiting.com
recruiting.com
Başarılı işe alım kariyer sitenizde başlar. Kurumsal kariyer sitelerimiz en iyi adayları çeker ve onların katılımını sağlar, böylece doğru yeteneği işe alabilirsiniz.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayların ilgisini çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun; üstelik hepsi tek bir çözümle. Hire, şirke...
CareerArc
careerarc.com
CareerArc, kuruluşların en iyi adayları en çok ziyaret ettikleri yerde, yani sosyal medyada kendilerine çekmelerine ve işe almalarına yardımcı olan lider bir sosyal işe alım teknolojisi şirketidir. Yetenek kazanımı için tasarlanmış tek sosyal işe alım platformu olan CareerArc, şirketlerin en iyi ada...
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
SmartDreamers
smartdreamers.com
SmartDreamers, işletmelere sınıfının en iyisi işe alım pazarlama otomasyon yazılımı sunarak, oldukça parçalı yetenek edinme ekosistemlerini birleşik bir iş platformunda birleştiren ve hızlandıran eksiksiz bir çözüm paketi sunar.
Shazamme
shazamme.com
Shazamme, sektörü sarsmak ve nihayet işe alım uzmanlarına çevrimiçi ortamda başarılı olmak için ihtiyaç duydukları pazarlama teknolojisi platformlarını sunmak için doğdu. Shazamme, iş hedeflerinize daha hızlı, daha başarılı ve çok rekabetçi fiyatlandırmayla ulaşmanıza yardımcı olmak için her işe alı...
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie, dilsel pıtırtı tanıma ve yapay zeka kullanan bir işe alım yazılımıdır (başvuru takip sistemi (ATS)) adayları otomatik olarak kısa listeye almak, CV'leri yeniden yazmak ve pozisyonun konumuna göre konumlarını takip etmek.
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) restoranların, otellerin ve perakendecilerin çalışanları daha hızlı işe almalarına ve işe almalarına yardımcı olan bir platformdur. Operatörleri ve işe alım yöneticilerini birkaç dakika içinde nitelikli yeteneklerle buluşturarak işletmelerin işe alım sürecini büyük ölçüde...
Find Recruiter
findrecruiter.com
İşverenlerle ortaklık kurmak isteyen bir işveren misiniz? Dünya çapında bir milyondan fazla işe alım uzmanı var ve işverenler birlikte çalışacak uygun işe alım uzmanları bulmakta giderek daha zorlanıyor. FindRecruiter, geleneksel işe alım engellerini aşan ve işverenlerin sektörler ve pazarlar geneli...
Untapped
untapped.io
Untapped, işletmelerin çeşitli ekipleri etkili bir şekilde işe almasına yardımcı olan hepsi bir arada çeşitlilik işe alım platformudur. Yetenek her yerde; fırsat değil. Bunu hızlı bir şekilde değiştirmek için buradayız. Untapped, şirketlerin çeşitli ekipleri işe alırken tahmin yürütmeyi ortadan kald...
Talentfy
talentify.io
İşe alım uzmanlarına yönelik, ücretsiz ve ücretli kaynaklardan daha fazla adayı ATS'lerine çekmeye ve adayları işe alım süreci boyunca meşgul etmeye yönelik yazılım.
Phenom
phenom.com
Yapay zekayla desteklenen Phenom Intelligenct Yetenek Deneyimi platformu, adayların sizi daha hızlı bulup seçmesine, çalışanların becerilerini geliştirmesine ve gelişmesine, işe alım görevlilerinin son derece üretken olmasına ve yöneticilerin daha güçlü ekipler oluşturmasına yardımcı olan tek bir çö...