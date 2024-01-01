İşe Alım Pazarlama Platformları - En Popüler Uygulamalar - Gana En Popüler Son Eklenenler

İşe Alım Pazarlama platformları, şirket içi işe alım ekiplerine potansiyel iş adaylarını çekme ve kaynak bulma konusunda yardımcı olarak onları başvuru sahibine dönüştürmeyi amaçlar. Bu platformlar, sosyal işe alım yetenekleri, iş dağıtım işlevleri ve aday ilişkileri yönetimi (CRM) özellikleri gibi işe alım pazarlama çabalarını desteklemek için tasarlanmış bir dizi araç sunar. Bu araçların çoğu, pazarlama departmanlarındaki gelen pazarlama stratejilerinde kullanılan araçları yansıtır. Kuruluşlar, açık pozisyonları teşvik etmek, adaylarla etkileşim kurmak, onların ilgilerini beslemek ve başvuru gönderimlerini teşvik etmek için işe alım pazarlama platformlarını kullanır. Ek olarak, bu platformlar genellikle kampüs işe alım oturumları gibi etkinliklerde adayları belirlemeye yönelik araçlar içerir. Tipik olarak İK departmanlarında kullanılan işe alım pazarlama platformları, şirket içi işe alım görevlilerine yetenek kanallarını geliştirme, adaylara "potansiyel müşteriler" gibi davranma ve onları satış operasyonlarına benzer şekilde değerlendirme konusunda yetki verir. Kuruluşlar, işe alım pazarlama platformlarından yararlanarak başvuranların hem sayısını hem de niteliğini artırabilir. Bu platformlar bağımsız olarak veya kapsamlı bir İK yönetimi paketinin parçası olarak çalışabilir ve uyumlu bir yetenek kazanma ekosistemi oluşturmak için başvuru sahibi takip sistemleri (ATS) ve işe alım yazılımıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Özellikle işe alım pazarlama platformlarında bulunan birçok işlevsellik, e-posta pazarlaması, CRM sistemleri ve organik arama pazarlaması araçlarıyla örtüşmektedir.