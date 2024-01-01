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Otomasyon Yazılımı İşe Alma - En Popüler Uygulamalar - Gana
İşe alım otomasyon yazılımı, şirketler için nitelikli adayların manuel olarak bulunmasını kolaylaştırır. Bu araçlar, İK personeline, işe alma yöneticilerine ve işe alım görevlilerine mevcut ve gelecekteki açık pozisyonlar için nitelikli başvuru havuzları oluşturmada yardımcı olur. Yapay zekadan yararlanan işe alım otomasyon çözümleri uygun adayları belirler, e-posta adreslerini ve sosyal profilleri doğrular ve eksiksiz aday profillerini sorunsuz bir şekilde ilgili dosyalara veya yazılım uygulamalarına aktarır. Bu çözümler, aday kanallarını yönetmeyi kolaylaştıran özellikleri kapsar ve bazıları belirli roller veya pozisyonlarla uyumlu belirli niteliklere ilişkin öngörüler sunar. Genellikle İK departmanlarında kullanılan işe alım otomasyon çözümleri sıklıkla başvuru takip sistemleri (ATS) ve CRM yazılımıyla entegre edilerek aday kaynak bulma aşamasından çalışan yönetimine kadar tutarlı bir süreç sağlar.
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Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformu...
Handshake
joinhandshake.com
İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Hareket halindeyken işe alım sürecinizi takip etmek için LinkedIn Recruiter uygulamasını kullanın. Adaylara mesajlarınıza cevap verir vermez hızlı bir şekilde yanıt verin. LinkedIn'in 645 milyondan fazla üyeden oluşan ağını arayın ve açık pozisyonlarınız için doğru kişilerle iletişime geçin; üstelik...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch, Z kuşağının iş bulma şeklini değiştiren işe alım otomasyon platformudur. RippleMatch, iş panolarını eşleştirme ve otomasyonla değiştirerek, hem işverenler hem de iş arayanlar için işe alım sürecinin en yoğun zaman alan kısımlarını ortadan kaldırıyor. Önde gelen işverenler çeşitli, yükse...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getir...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki herkesin iletişim bilgilerini almanın en iyi ve en kolay yoludur. İster işe alım uzmanı, ister kaynakçı, ister satış veya pazarlama müdürü olun, SignalHire'ı elinizin altında bulundurmalısınız. SignalHire'da web'in her yerinden toplanan 350 milyondan fazla profil arasından...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışla...
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alı...
Adway
adway.ai
Çok daha basit. Çok daha akıllı. Çok daha fazla yetenek. Otomatik sosyal işe alım pazarlaması yoluyla tüm işgücüne erişin. Biz yeteneklerin ilgisini çekmeyi otomatikleştiriyoruz, siz de onları aramıza kabul ediyorsunuz.
FinalScout
finalscout.com
ChatGPT Destekli E-posta Bulma ve Geniş Ölçekte Sosyal Yardım. LinkedIn'den geçerli e-posta adreslerini çıkarın ve %98'e kadar e-posta teslimi garantisi veren ChatGPT ile LinkedIn profiline dayalı olarak özel e-postalar oluşturun. Sosyal yardım çabalarınızı ölçeklendirin ve potansiyel müşterilerle ...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher, pasif adayları bulmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka işe alım aracıdır ve işe alım görevlilerinin kaynak bulma sürecinden ziyade aday deneyimine daha fazla odaklanmasına olanak tanır. Bu yazılım, yeterince temsil edilmeyen yeteneklerin işe alınmasına yardımcı olur ve iyi temsil edilen bir...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt, hızla büyüyen şirketlerin dünyanın en iyi yeteneklerini bulmasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olan küresel bir işe alım platformudur. Algoritmamız, bir sonraki işe alımlarını belirlemek ve işe alım süreçlerini yönetmek için işverenleri ülkeler, bölgeler ve zaman dilimlerindeki ö...
Eightfold AI
eightfold.ai
Sekiz katlı yapay zekanın pazar lideri Yetenek İstihbaratı Platformu, kuruluşların en iyi performans gösterenleri elde tutmasına, işgücünün becerilerini artırmasına ve yeniden becerilerini geliştirmesine, yetenekleri verimli bir şekilde işe almasına ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur...
Fountain
fountain.com
Fountain, işe alımları tek bir yerde toplayarak, ister büyük bir kuruluş, ister franchise, ister küçük bir işletme olun, daha iyi kişileri daha hızlı işe alabilmenizi sağlar. Her konumda takip edin, yönetin ve katılım sağlayın. İster bir ister 1000 konumunuz olsun, bunu basit tutuyoruz. Fountain web...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort, modern profesyoneller için kariyer geliştirme platformudur. 20 bin işe alım uzmanının doğru yeteneği işe almasına veya yönlendirmesine, kariyer fırsatlarını bulmasına ve olağan zorluklar olmadan öğrendiklerini paylaşmasına yardımcı olmak için 3 milyondan fazla premium profesyonelden ve gel...
Param.ai
param.ai
Param'ın işe alım yazılımı, özgeçmiş taraması gibi sıkıcı, tekrarlanan manuel görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olur. İşe alım görevlilerini, giderek daha karmaşık hale gelen işe alım teslimatlarının verimli bir şekilde karşılanması için gerekli araçlarla donatır.
HireHive
hirehive.com
HireHive işe alımı kolaylaştırıyor. Basit işe alım yazılımı çözümümüz, her büyüklükteki şirketin tüm işe alım süreçlerini baştan sona tek bir yerden yönetmesine olanak tanır. İş ilanları oluşturabilir ve bunları iş panolarına, sosyal medyaya ve hatta kariyer sayfanıza gönderebilirsiniz. Adayları öze...
Triplebyte
triplebyte.com
Özgeçmişler gerçek teknik becerilerin güvenilmez göstergeleridir. Teknoloji ekranlarında zaman kaybetmeden önce yetenekli başvuru sahiplerini belirlemek için Triplebyte'ın veri destekli değerlendirmesini kullanın. Screen, başvuranların gerçek teknik becerilerini ölçmek için Triplebyte'ın standartlaş...
eRecruiter
erecruiter.pl
Etkili ve kullanıcı dostu işe alım. eRecruiter, Polonya'daki en popüler işe alım yönetimi platformudur ve her gün binlerce işe alım uzmanı tarafından iş başvuruları bulmak, adaylarla iletişim kurmak ve işletmeyle tek bir yerden işbirliği yapmak için kullanılır. Bu sistem aynı zamanda adayların rıza ...
Apploi
apploi.com
Apploi, sağlık hizmeti işletmelerinin adayları bulmak ve çekmek için iş ilanlarını birden fazla iş ilanında paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir başvuru takip çözümüdür. Platform, yöneticilerin görüşmeleri planlamasını, notlar oluşturmasını ve birleşik bir arayüz üzerinden işe alım evrak...
Getro
getro.com
Ağınızın daha hızlı işe alım yapmasına yardımcı olun. Getro'nun otomatik iş panosu ve özel yetenek ağı, ağınızdaki kişileri ve şirketleri birbirine bağlamanın manuel işini ortadan kaldırır.
HeyJobs
heyjobs.co
HeyJobs ile size en uygun işi hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Kolay arama ve hızlı başvuru sürecimiz sayesinde beklentilerinize tam olarak uyan işlere en kısa sürede başvuru yapabilirsiniz.
HigherMe
higherme.com
HigherMe, herhangi bir cihaz ve herhangi bir yerden çalışanları bulmayı, taramayı, görüşmeyi ve işe dahil etmeyi kolaylaştırır. Başvuru sahiplerini hızlı bir şekilde incelemek, görüşmeleri planlamak, tüm iş ilanı ilanlarınızı yönetmek ve yeni çalışan evraklarını tamamlamak için gereken araç ve tekno...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire, çeşitli işe alım zorluklarının üstesinden gelmek için oluşturulmuş kapsamlı bir işe alım otomasyon platformudur. Araç, işe alım sürecinin her adımında otomasyonu ve zekayı entegre eder. Yüksek hacimli işe alımlar için özel olarak tasarlanan bu araç, ekiplerin kısa sürede ölçeklendirilmes...
Pinpoint
pinpointhq.com
iş akışları, güzel raporlar ve daha kolay bir işe alım süreci; yalnızca adaylarınız için değil, kendi ekibiniz için de. Pinpoint ile daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı alın.
ContactOut
contactout.com
Doğru B2B iletişim verileri için fazla ödeme yapmaktan bıktınız mı ve daha uygun maliyetli bir çözüm olmasını mı istiyorsunuz? ContactOut ile tanışın – dünyanın en doğru iletişim veritabanı. 30 milyon şirketin B2B verileri de dahil olmak üzere 300 milyon profesyonelin e-postalarını ve telefon numara...
Jobylon
jobylon.com
İşe alma basitleştirildi. Adayların kalbini kazanın ve işe alımdaki hayal kırıklığını kusursuz bir sürece dönüştürün. Jobylon, işveren markanızı daha iyi sergilemek için çarpıcı iş ilanlarına benzersiz bir şekilde odaklanan, kullanıcı dostu bir işe alma yazılımıdır.
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee, küresel işe alım için yapay zeka destekli bir İK çözümü sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin çalışan sayısını 2'den binlerce kişiye çıkarmasına yardımcı olmak için Yapay Zekanın gücünden yararlanıyoruz. Hirebee, açık iş pozisyonu oluşturmaktan teklifi adaya göndermeye kadar işe alım ...
Emi
emilabs.ai
Ön saflarda işe alımdaki sürtüşmeyi ortadan kaldırın. Emi, işe alım görevlilerinin ve işe alım yöneticilerinin yüksek hacimli rolleri hızlı bir şekilde doldurmasına yardımcı olan ve duyarlı bir aday deneyimi sunan, ön saflarda yer alan işe alım otomasyon platformudur.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yet...
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım teknolojisi alanında faaliyet gösteren NYC merkezli bir SaaS şirketidir ve yakın zamanda Ekim 2021'de Greenhouse Software tarafından satın alınmıştır. 2016'dan bu yana, dünya çapındaki işe alım ajanslarının daha öngörülebilir müşteri ve aday hattı oluşturmasına yardımcı oluyoru...
X0PA
x0pa.com
X0PA AI, kuruluşların işe ve kuruluşa en uygun adayları belirlemesine, katılımına ve işe almasına yardımcı olur ve adayın kuruluşta kalma ve iyi performans gösterme olasılığını tahmin etmek için tahmine dayalı analitiği kullanır.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi tek bir platformda sunar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderi...
Betterleap
betterleap.com
Betterleap, işe alım sürecine dahil olan herkesi sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Dahili işe alım uzmanlarından ve işe alım yöneticilerinden işe alım firmalarına, yüklenicilere ve VC firmalarına kadar herkes, açık pozisyonlar için adayları kayna...
LogicMelon
logicmelon.com
LogicMelon, her büyüklükteki işletme için işe alım sürecini kolaylaştırmak ve optimize etmek üzere tasarlanmış son teknoloji ürünü bir işe alım yazılımı platformudur. Yenilikçi araç ve özellikler paketiyle LogicMelon, kuruluşların en iyi yetenekleri her zamankinden daha verimli ve etkili bir şekilde...
HireMojo
hiremojo.com
HireMojo, yalnızca tüm ATS işlevlerini kapsamayan, aynı zamanda işe alımla ilgili manuel yönetim süreçlerinin çoğunu otomatikleştirmek için AI, Büyük Veri ve robotları kullanan, sizin ve ekibinizin görüşmeler gibi işe almanın insani kısımlarına odaklanmasına olanak tanıyan bir İşe Alma Otomasyon Pla...
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef, merkezi olmayan saatlik iş gücü için özel olarak tasarlanmış SaaS tabanlı başvuru takibi ve yetenek yönetimi çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Mobil öncelikli platformumuz, işverenlerin işe alma, işe alma, eğitim ve katılımdan saatlik işçileri takip etme biçimini dönüştürmek için işe al...
Outhire
outhire.ai
Outhire ile açık pozisyonlarınız için en iyi yeteneğe ulaşın ve bir sonraki işe alınacak harika kişiyi bulun. Hedeflenen yetenek kampanyalarını ve işveren markası içeriğini dakikalar içinde zahmetsizce oluşturun ve dağıtın. Gelişmiş algoritmalar ve doğal dil işlemeden yararlanan yapay zeka destekli ...
Shortlyst
shortlyst.ai
Shortlyst, işe alım kuruluşlarının doğru adayları daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde aramasına, işe almasına ve işe almasına yardımcı olur, böylece daha fazla pozisyon kapatabilir, işe alım maliyetlerini ve süresini iyileştirebilir ve karlarını en üst düzeye çıkarabilirler. Shortlyst, her şir...
XOR
xor.ai
XOR, kaliteli işe alımda dünya lideri, hızla büyüyen bir İK Teknoloji şirketidir. XOR, yetenek kazanma konusunda İşe Alma Sektörünün çalışma şeklini değiştiren ve değiştirmeye devam edecek devrim niteliğinde bir yazılım üzerinde çalışıyor. XOR, ABD'deki işletmelerin işe alım süreçlerini tam olarak ...
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale, sıkıcı olanı otomatikleştirmek, sıkıcı olanı basitleştirmek ve işe alım görevlilerinin aklı başında kalmasını sağlamak için var. Linkedin gibi platformlar üzerinde çalışarak (aynı zamanda Github, Crunchbase, Angel List, Facebook, Twitter ve diğer birçok siteyle de ilgileniyoruz) ve mevc...
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğun...
candidate.fyi
candidate.fyi
Yeteneklerle etkileşim kurma şeklinizde devrim yaratan nihai aday deneyimi platformu aday.fyi'ye hoş geldiniz. ATS'nizle sorunsuz bir şekilde entegre olan platformumuz, kişiselleştirilmiş mesajlardan teklif mektuplarına, ön katılıma, işe alıma ve gerçek zamanlı aday deneyimi anketlerine kadar aday i...
Humanly
humanly.io
Yüksek Hacimli İşe Alma için 1 Numaralı Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka Platformu. Her işe alım görüşmesinin geniş ölçekte dikkate alınmasını sağlayın. Yapay zeka yardımcı pilotumuz, tarama, planlama, not alma ve takip işlemlerini gerçekleştirerek size tüm süreç boyunca öngörüler sunarak hayalinizdeki...
Impress.ai
impress.ai
Impress.ai, en iyi adayları daha hızlı işe almaya odaklanan kurumsal odaklı bir işe alım yazılımı sağlayıcısıdır. Yazılımı, büyük kuruluşların yetenekleri doğru, tutarlı ve verimli bir şekilde taramasına, katılımına, değerlendirmesine ve işe almasına olanak tanıyarak işe alım süreçlerini kolaylaştır...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüşt...
Covey
getcovey.com
Yeteneği sizin gibi değerlendirebilecek en akıllı yapay zeka aracına sahip işe alım platformu. Scout, bir aday profilini nasıl değerlendireceğinizi ve yapacağınız değiş tokuşları kendi kelimelerinizle açıklayarak stratejinizi yürütmek için bir bot oluşturacaktır. Gelen Aday Taraması - Binlerce profi...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayların ilgisini çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun; üstelik hepsi tek bir çözümle. Hire, şirke...
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun ...
Laksie
laskie.com
Yüksek kaliteli eşleşmeleri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde elde eden binlerce şirkete ve iş arayanlara katılın. Yetenek için: Harika şirketlerin size başvurmasını sağlayın. Laskie'nin ücretsiz araçları, iş aramanızı daha hızlı, daha verimli ve daha az stresli hale getirmek için tasarlanmıştı...