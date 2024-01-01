Otomasyon Yazılımı İşe Alma - En Popüler Uygulamalar - Gana En Popüler Son Eklenenler

İşe alım otomasyon yazılımı, şirketler için nitelikli adayların manuel olarak bulunmasını kolaylaştırır. Bu araçlar, İK personeline, işe alma yöneticilerine ve işe alım görevlilerine mevcut ve gelecekteki açık pozisyonlar için nitelikli başvuru havuzları oluşturmada yardımcı olur. Yapay zekadan yararlanan işe alım otomasyon çözümleri uygun adayları belirler, e-posta adreslerini ve sosyal profilleri doğrular ve eksiksiz aday profillerini sorunsuz bir şekilde ilgili dosyalara veya yazılım uygulamalarına aktarır. Bu çözümler, aday kanallarını yönetmeyi kolaylaştıran özellikleri kapsar ve bazıları belirli roller veya pozisyonlarla uyumlu belirli niteliklere ilişkin öngörüler sunar. Genellikle İK departmanlarında kullanılan işe alım otomasyon çözümleri sıklıkla başvuru takip sistemleri (ATS) ve CRM yazılımıyla entegre edilerek aday kaynak bulma aşamasından çalışan yönetimine kadar tutarlı bir süreç sağlar.