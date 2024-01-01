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İndirim Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kolombiya
İndirim yönetimi yazılımı, tedarikçiler ve iş ortakları için indirim programlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. İndirimler, tedarikçiler veya üreticiler tarafından perakendeciler ve toptancılar gibi müşterilerine minimum miktarda ürün satın almaları veya belirli satın alma hedeflerine ulaşmaları için sağlanan teşviklerdir. Bu yazılım, satış ve satın almaların izlenmesine, indirimlerin hesaplanmasına, indirim ödemelerinin yönetilmesine ve indirim sözleşmelerinin belgelenmesine yardımcı olur. Tipik olarak bağımsız bir ürün olarak dağıtılan indirim yönetimi yazılımı, CRM veya ERP sistemleriyle de entegre edilebilir. Kurumsal sistemlerden gelen müşteri verilerinden yararlanır ve indirim süreciyle ilgili manuel, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir. Ek olarak, bazı indirim yönetimi yazılımları dolandırıcılık tespiti ve otomatik faturalandırmaya yönelik özellikler içerir.
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Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş...
Phocas Software
phocassoftware.com
Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket çapında kullanıma yönelik, hepsi bir arada bir iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer ...
Enable
enable.com
Enable, üreticilerin, distribütörlerin ve perakendecilerin indirimleri stratejik bir büyüme motoruna dönüştürmelerine yardımcı olur. Kapsamlı indirim yönetimi platformumuz, tüm indirim yönetimi sürecini takip ederken, analiz ederken ve optimize ederken her anlaşma türünü etkili bir şekilde yönetmeni...