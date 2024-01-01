İndirim Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası En Popüler Son Eklenenler

İndirim yönetimi yazılımı, tedarikçiler ve iş ortakları için indirim programlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. İndirimler, tedarikçiler veya üreticiler tarafından perakendeciler ve toptancılar gibi müşterilerine minimum miktarda ürün satın almaları veya belirli satın alma hedeflerine ulaşmaları için sağlanan teşviklerdir. Bu yazılım, satış ve satın almaların izlenmesine, indirimlerin hesaplanmasına, indirim ödemelerinin yönetilmesine ve indirim sözleşmelerinin belgelenmesine yardımcı olur. Tipik olarak bağımsız bir ürün olarak dağıtılan indirim yönetimi yazılımı, CRM veya ERP sistemleriyle de entegre edilebilir. Kurumsal sistemlerden gelen müşteri verilerinden yararlanır ve indirim süreciyle ilgili manuel, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir. Ek olarak, bazı indirim yönetimi yazılımları dolandırıcılık tespiti ve otomatik faturalandırmaya yönelik özellikler içerir.