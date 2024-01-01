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Teklif Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
Teklif Yönetimi Yazılımı, satış ekiplerine her potansiyel müşterinin veya müşterinin özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmış doğru, profesyonel görünümlü teklifler oluşturmak için gerekli kaynakları sağlayan satış döngüsünün önemli bir bileşenidir. Teklif verme sürecini basitleştirmeyi, doğruluğu artırmayı ve satış operasyonlarının genel verimliliğini artırmayı amaçlayan bir dizi özellik ve işlevi kapsar. Temel Özellikler: * Teklif Oluşturma: Yazılım, satış temsilcilerinin hızlı ve kolay bir şekilde özelleştirilmiş teklifler oluşturmasına olanak tanır. Doğru ve tutarlı fiyat tekliflerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak için genellikle şablonlar, önceden onaylanmış fiyatlandırma yapıları ve ürün katalogları sunar. * Ürün Katalog Yönetimi: Teklif Yönetimi Yazılımı, işletmelerin ürün, hizmet ve fiyat bilgilerinin merkezi bir deposunu korumasını sağlar. Satış ekipleri, fiyat teklifleri oluştururken katalogdaki ürünlere kolayca erişebilir ve bunları seçebilir, böylece fiyatlandırma ve ürün tekliflerinde tutarlılık ve doğruluk sağlanır. * Yapılandırma ve Fiyatlandırma Kuralları: Gelişmiş fiyat teklifi yönetimi çözümleri, karmaşık fiyatlandırma yapılarına, indirimlere ve promosyonlara uyum sağlamak için yapılandırma seçenekleri ve fiyatlandırma kuralları sunar. Bu, tekliflerin üzerinde anlaşılan hüküm ve koşulları doğru şekilde yansıtmasını sağlayarak hataları ve tutarsızlıkları en aza indirir. * Belge Yönetimi: Yazılım, kullanıcıların teklifleri, teklifleri ve ilgili belgeleri merkezi bir konumda saklamasına, düzenlemesine ve almasına olanak tanıyan belge yönetimi yetenekleri sağlar. Bu, geçmiş verilere kolay erişim sağlar ve yasal gerekliliklere uyumu kolaylaştırır. * İşbirliği ve Onay İş Akışları: Teklif Yönetimi Yazılımı, satış ekibi üyeleri ve teklif verme sürecine dahil olan diğer paydaşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Tekliflerin zamanında incelenmesini ve onaylanmasını sağlamak, darboğazları azaltmak ve satış döngülerini hızlandırmak için onay iş akışlarını, bildirimleri ve uyarıları destekler. * CRM ve ERP Sistemleri ile Entegrasyon: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri ile entegrasyon, kesintisiz veri senkronizasyonu ve iş akışı otomasyonuna olanak sağlar. Bu, fiyat teklifiyle ilgili bilgilerin kuruluş genelinde doğru bir şekilde yakalanmasını ve paylaşılmasını sağlayarak satış ve diğer departmanlar arasındaki görünürlüğü ve uyumu artırır. * Analitik ve Raporlama: Fiyat Teklifi Yönetimi Yazılımı, analiz ve raporlama özellikleri aracılığıyla fiyat teklifi performansı, satış eğilimleri ve müşteri tercihleri hakkında bilgi sağlar. Satış yöneticileri, iyileştirme alanlarını belirlemek ve satış stratejilerini optimize etmek için kazanma oranları, teklif-kapanma oranları ve ortalama anlaşma boyutu gibi temel ölçümleri izleyebilir. Faydalar: * Artan Verimlilik: Teklif Yönetim Yazılımı, manuel görevleri otomatikleştirerek ve iş akışlarını düzene sokarak, teklif oluşturmak ve yönetmek için gereken zamanı ve çabayı azaltır ve satış ekiplerinin yüksek değerli faaliyetlere odaklanmasına olanak tanır. * Geliştirilmiş Doğruluk: Merkezi ürün katalogları, fiyatlandırma kuralları ve yapılandırma seçenekleri, tekliflerin doğru ve tutarlı olmasını sağlayarak hataları ve tutarsızlıkları en aza indirir. * Gelişmiş İşbirliği: İşbirliği özellikleri, satış ekiplerinin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına, içgörüleri paylaşmasına ve ilgi çekici teklifler oluşturmak ve daha fazla iş kazanmak için kolektif uzmanlıktan yararlanmasına olanak tanır. * Daha Hızlı Satış Döngüleri: Teklif Yönetimi Yazılımı, fiyat teklifi verme sürecini hızlandırarak satış temsilcilerinin müşteri sorularına hızlı ve verimli bir şekilde yanıt vermesini sağlar, böylece satış döngülerini hızlandırır ve gelir fırsatlarını artırır. Özetle, Teklif Yönetimi Yazılımı, teklif verme süreçlerini kolaylaştırmak, doğruluğunu artırmak ve satış operasyonlarının genel verimliliğini artırmak isteyen işletmeler için değerli bir araçtır. Kuruluşlar, güçlü özelliklerinden ve yeteneklerinden yararlanarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ve satış büyümesini artıran ilgi çekici teklifler sunabilir.
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Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzm...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend, sizin gibi iş profesyonellerinin, işletmenizi ileriye taşıyan içeriği güvenli bir şekilde paylaşmasına ve kontrol etmesine yardımcı olur. Dropbox DocSend'in güçlü bağlantı tabanlı sistemi, her paydaş için güvenlik tercihlerini ayarlamayı, birisi dosyanızı her görüntülediğinde bildir...
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/e...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals, tüm satış sürecinizi modern, markaya özel dijital belgelerle kolaylaştırır. Entegrasyonları, takibi, analizleri ve yasal olarak bağlayıcı dijital imzaları sayesinde birden fazla platform kullanmayı unutun. Teklifler, sözleşmeler, imzalar, broşürler, iş bildirimleri ve teklifler içi...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...
Qwilr
qwilr.com
Anlaşma hızını artırın, içerikten alıcı içgörüleri alın ve temsilcilere satış yapmaları için daha fazla zaman tanıyın. Nasıl? Satış materyallerini güzel, otomatik web sayfalarına dönüştürün. Mükemmel teklif, satış konuşması, satış teklifi, müşteri katılım sayfası ve daha fazlasıyla unutulmaz bir sat...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle...
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Potansiyel müşteri ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, potansiyel müşt...
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. BT Hizmet Sağlayıcılarının zamandan tasarruf etmesine ve gelirleri artırmasına yardımcı olan nakit teklifi platformu. Teklif-nakit sürecinizi bugün yükseltin. Kazandıran satış tekliflerini dakikalar içinde gönderin. Quoter, satış ekiplerine...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, sanal satış için tasarlanmış bir video aracıdır. Potansiyel müşterilerden tekliflere kadar satış döngüsünün tüm aşamalarında kişisel bir dokunuş katan videoları kaydetmeyi ve göndermeyi kolaylaştırır. Güçlü video analizleri ve entegrasyonlarla desteklenen Vidyard, dünya çapında binlerce san...
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
Proposify
proposify.com
Proposify, satış sürecinizin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan çevrimiçi teklif yazılımıdır. Yakın. Anlaşma tasarımından imzaya kadar anlaşmalara hakim olacak güven ve esnekliğe sahip olun. Tutarlı ve hatasız kalan etkileyici satış belgeleri oluşturun. Sürecinizi ölçeklendirmek, za...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satı...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları da...
Scaido.io
scaido.io
Pipedrive veya HubSpot gibi CRM sisteminizle birlikte tekliflerin, tahminlerin ve ticari tekliflerin hazırlanmasını hızlandıran ve basitleştiren, ticari satış süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik bir hizmet
Minoa
minoa.io
Minoa, satış ekiplerinin daha yüksek satış verimliliği ve daha büyük anlaşmalar sağlayan iş senaryoları oluşturmasına yardımcı olan, San Francisco merkezli bir değer etkinleştirme platformudur. Tedarik ve finans ekiplerinin daha fazla anlaşmayı incelediği zamanlarda yatırım getirisi ve güçlü bir iş ...
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur; burada malzemeleri tek bir yerden planlayabilir, buluşabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşmaları ...
Apropo
apropo.io
Apropo, özellikle yazılım geliştirme şirketlerine ve uzmanlara yönelik bir teklif otomasyon aracıdır. Gerçek zamanlı tahmin ve gerçeklik raporlaması sayesinde proje tahminlerinizi daha doğru yapın, daha fazla anlaşma kazanın ve bütçeyi bir daha asla kaçırmayın.
uman.ai
uman.ai
Şirketler, uman'ın yapay zeka asistanını kullanarak teklif oluşturma, müşteri desteği ve çalışanların katılımı gibi temel iş işlevlerini kolaylaştırabilir. Veri engellerini ortadan kaldırır ve şirket içinde bilgilerin erişilebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır. Sonuç; satışlar, satış...
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
WBudget
wbudget.io
WBudget, fiyat teklifleri ve satış teklifleri oluşturmak, düzenlemek ve göndermek için hepsi bir arada bir web platformudur. Zapier ve Webhooks aracılığıyla diğer iş uygulamalarıyla çeşitli entegrasyonlara olanak tanıyan, her tür ve büyüklükteki şirkete güç veren esnek bir platformdur. Ortalama bir ...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner, teklifler ve teklifler için CV Özgeçmişlerini ve Vaka Çalışmalarını yönetme şeklinizi otomatikleştiren bir SaaS aracıdır. CV Partner ile şirketinizin CV Özgeçmişlerini ve geçmiş projelerini/vakalarını ihaleler, teklifler veya RFP'ler için uyarlayabilirsiniz. Ayrıca araç, CV'lerin ve Vaka...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Taze Teklifler, satış ekibinin potansiyel müşterileri etkilemek için etkileşimli teklifler ve e-İmza ile çarpıcı teklifler oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi teklif yönetim aracıdır. Daha fazla anlaşma yapmak için teklif analizlerini kullanın.
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için eksiksiz ödeme, vergi ve abonelik çözümü sunar. Bir araya gelip parçalı bir ödeme yığını sürdürmek yerine, tek bir platformda "bunu sizin için yapıyoruz" ve size tek bir veri kaynağı ve gelir gerçeği sunuyoruz. Ödemeler, ödemeler, abonelik yönetimi, faturalandırma ve yenilemelerden...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
EZLynx
ezlynx.com
Bulut tabanlı EZLynx Derecelendirme Motoru ve EZLynx Yönetim Sistemini içeren lider sigorta yazılımı tek platform çözümleri.
Nusii
nusii.com
Yaratıcı ajanslar ve çevrimiçi işletmeler için teklif yazılımı. Word, Google Dokümanlar ve asi PDF'lerle kavga etmeyi bırakın. Nusii bir sonraki anlaşmanızı tamamlamanın en hızlı yoludur. Profesyonel teklif şablonları, bildirim sistemi, teklif takibi ve çevrimiçi imzalama ile işletmenizin büyümesine...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
Moderlry
modelry.ai
Modelry, küresel e-ticaret liderlerine 3D modelleri kullanarak muhteşem ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturma gücü veren uçtan uca 3D ürün görselleştirme platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir pl...
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
Loopio
loopio.com
Loopio, işletmelerin RFP'ler, RFI'ler, Güvenlik Anketleri ve daha fazlası için yanıt süreçlerini güçlendirmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı olarak bu manuel ve zaman alıcı süreci otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olur. Her şey, ekibinizin RFP'lere veya diğer anketlere yanıt verme...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster, CNC ve katmanlı üretim atölyeleri için aboneliğe dayalı bir anlık fiyat teklifi ve e-Ticaret çözümüdür. Bulut tabanlı yazılım, anında fiyat teklifi verilmesine ve çevrimiçi ödeme yapılmasına olanak tanırken aynı zamanda CAD ve diğer 3D yazdırılabilir dosyaları analiz edip düzelterek par...
Ansarada
ansarada.com
Biraz daha düzen, çok daha az risk. Ansarada Board yazılımı, yönetim kurulu toplantılarını organize etmek ve yürütmek için çevrimiçi, güvenli bir Board portalıdır. Basitçe gündemleri ayarlayın, Pano paketleri oluşturun, oy verin, dakikalar ayırın, eylemleri atayın ve dosyaları saklayın. Uyumluluğu s...
Phasio
phas.io
Üretim müşterilerinize kırmızı halı deneyimi yaşatın Ürün tasarımı ve üretim siparişleri için sorunsuz iletişim ile her müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Apparound
apparound.com
Apparound, pazarlama malzemelerinin sunumundan siparişin yapılandırılması ve toplanmasına kadar tüm satış yolculuğunu dijitalleştiren, hızlandıran ve yöneten hepsi bir arada satış aracıdır. Apparound'un temel özellikleri şunlardır: İçerik paylaşımı: broşürler, kataloglar, ürün özellikleri, sunumlar,...
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA'nın ücretsiz tahmin araçları, çok kısa sürede ayrıntılı bir proje kapsamı oluşturmanıza ve projenizin bütçe dahilinde kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.
ShapeDiver
shapediver.com
Grasshopper dosyalarınızı çevrimiçi uygulamalara dönüştürün. Orijinal kodu açığa çıkarmadan tasarım araçlarınızı başkalarıyla güvenle paylaşın. Bunları bir iframe aracılığıyla herhangi bir web sitesine kolayca yerleştirin veya çeşitli API'ler ve SDK'lar aracılığıyla favori e-Ticaret platformunuzla ...
Expivi
expivi.com
İster masaüstü ister mobil cihazınızda kendi tarayıcınızda ürünlerinizin 3D görselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesiyle satışlarınızı artırmak için WOW faktörünü oluşturun. Dokular, ayrıntılar ve kalite hakkında bir "his" elde etmek için ürünü döndürme ve yakınlaştırma yeteneği, müşteri etkileşimin...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip, olağanüstü bir ürün kişiselleştirme deneyimiyle müşterilerinizin yaratıcılığını güçlendirin, etkileşimlerini artırın ve dönüşümleri artırın. Tüm özel ürün seçenekleri ve çeşitleriyle görsel bir ürün kişiselleştirici. Kickflip ürün kişiselleştirici, müşterilerinizin olağanüstü bir ürün oluş...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc, iş profesyonelleri için statik PDF'lere ve sunumlara önde gelen alternatiftir. Storydoc, sunum sunumlarından tek sayfalık raporlara ve tekliflere kadar, yapay zekayı kullanarak güzel ve ilgi çekici sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır. Satış ve pazarlama araçlarınızla güçlü entegrasyonlar sa...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...
Togai
togai.com
Togai'nin güvenilir ölçüm ve faturalandırma platformuyla kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerini başlatın. Her boyuttaki ölçeği yönetebilecek şekilde oluşturulmuş kullanıma dayalı faturalandırma altyapısı.
Clientary
clientary.com
Clientary, ekibinizin projeleri, saatleri, teklifleri, potansiyel müşterileri, faturaları, ödemeleri, personeli ve müşterileri yönetmesi için tam kapsamlı bir uygulamadır. Tek seferlik belge dosyaları, şablonlar ve bağlantısız uygulamalarla uğraşmayı bırakın. Clientary, teklifler ve tahminlerden zam...