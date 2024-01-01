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QR Kod Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
QR kod oluşturucu yazılımı, web sitesi URL'leri, restoran menüleri veya kuponlar gibi çeşitli bilgi türlerini kodlayabilen QR etiketlerini hızlı bir şekilde üretmek için tasarlanmıştır. Bu etiketler daha sonra müşteriler tarafından telefonlarının kamerasını kullanarak taranarak şifreli bilgilere internetten erişmeleri sağlanıyor. QR kodları pazarlama, perakende ve restoranlar da dahil olmak üzere birçok sektörde vazgeçilmez hale geldi. Örneğin, mobil pazarlama yazılımı genellikle QR kodlarını dijital reklamlara ve diğer kampanya stratejilerine dahil eder. Benzer şekilde, bazı restoran yazılımları müşterilerin yalnızca bir QR kodunu tarayarak menüleri indirmelerine olanak tanır. Ancak QR kod oluşturucu yazılımın yalnızca QR etiketleri oluşturmaya yönelik olduğundan farklı bir amaca hizmet ettiğini unutmamak önemlidir.
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QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner en hızlı ve en kullanıcı dostu web uygulamasıdır.
QR Code AI
qrcode-ai.com
QRCode AI, kendi logonuz ve renklerinizle özelleştirilebilir QR kodu oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir qr kod oluşturma uygulamasıdır. Taramaları izlemek ve analizleri bağlamak için Dinamik QR Kodları oluşturun.
Bitly
bitly.com
Bitly bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Bitly, çevrimiçi olarak paylaşılan her bilgi parçasının önemli hedef kitlelerle bağlantı kurmasını ve eylemi tetiklemesini sağlamak için ta...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR, çeşitli amaçlar için QR kodları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir QR kod oluşturucudur. İşte bizi öne çıkaran şeyler: • Ücretsiz ve Özelleştirilebilir: Web siteleri, metinler, vCard'lar, e-postalar ve daha fazlası için QR kodları oluşturun. Markanıza veya etkinliği...
QR.io
qr.io
QR.io, rengi, şekli ve logosuyla tamamen özelleştirilmiş QR Kodları oluşturmanıza ve QR Kodlarınızı kaç kişinin, nereden ve hangi tarihte taradığını takip etmenize olanak tanır. Ayrıca QR.io, QR Kodu oluşturulsa veya halka açık olsa bile, istediğiniz zaman değiştirilip güncellenebilecek, QR Kodunuz ...
BL.INK
bl.ink
BL.INK, kısaltılmış URL'leri ve QR kodlarını sınırsız veri ve esneklikle destekler. BL.INK ile sınırsız veri noktası yakalayan binlerce özel bağlantı oluşturacak, böylece her kullanıcı temas noktasını ölçebilecek ve her etkileşimi mükemmelleştirebileceksiniz. Ekibinizdeki herkes, pazarlama ilişkilen...
Flowcode
flowcode.com
Doğrudan bağlantıların gücünün kilidini açın. Flowcode, anında dönüşümler ve gerçek zamanlı veriler için 1 numaralı güvenilir QR sağlayıcısıdır. Birinci taraf veri toplama, yeni nesil coğrafi raporlama verileri, mobil öncelikli açılış sayfaları ve API entegrasyonları gibi çevrimdışı ve çevrimiçi ara...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER, ProductHunt'ta en yenilikçi ürün ödülüne layık görülen, dünyanın en gelişmiş çevrimiçi QR kod oluşturucusudur. 147 ülkede 850.000'den fazla markanın güvenini taşıyor. Bunlar arasında: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Otelleri ...
Autonix
autonix.io
Autonix, ziyaretçi yönetimi çözümü arka ucuna sahip bir İzlenebilir Dinamik QR Kod Oluşturucu ön ucudur. Önemli KPI'lar hakkında raporlama yapan güçlü bir kontrol paneliyle işletmelerin ziyaret etkinliğini toplamasına ve görüntülemesine olanak sağlıyoruz. QR Kodu, Kiosk veya benzersiz web URL'si ara...
QRStuff
qrstuff.com
Ücretsiz QR Kod Oluşturucu ve çevrimiçi QR kod oluşturucu. Kayıt olmanıza gerek yok. Bir web sitesi URL'si PDF, Resim, Katılım Takibi, YouTube videosu, Google Haritalar konumu, facebook, iletişim bilgileri veya 27 QR kod türünden herhangi biri için sınırsız, süresi dolmayan ücretsiz QR kodları oluşt...
UTM.io
web.utm.io
UTM.io kesintisiz, etkili ve işbirliğine dayalı UTM takibi için hepsi bir arada çözümdür. Bu eski dağınık elektronik tabloyu modern bir çözümle değiştirin. Uygulamamız, UTM bağlantıları oluşturma ve yönetme sürecini basitleştirerek tüm kampanyalarınızda tutarlılık ve doğruluk sağlar. Markalı alanlar...
QRfy
qrfy.com
QRFY, KOBİ'ler ve büyük kurumsal sektörler için tasarlanmış, QR kodları aracılığıyla dijital dönüşümlerini kolaylaştıran çok yönlü bir SaaS QR Kod Oluşturucu platformudur. Bu kullanıcı dostu araç, işletmelerin çevrimdışı durumdan çevrimiçi ortama sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını sağlayarak müşte...
Barcode.so
barcode.so
Normal QRCode'lar sıkıcıdır. Hedef kitlenizin bunları taramaya istekli olmasını sağlayan, AI tarafından oluşturulan güzel QRCode'lar. Aralarından seçim yapabileceğiniz veya yalnızca kendi tarzınızı kullanabileceğiniz 25+ Stil
Bitelink
bitelink.co
Bağlantı yönetimi dünyasında yeniliğin rahatlıkla buluştuğu Bitelink'e hoş geldiniz. Hantal URL'lere elveda deyin ve etkili, şık, paylaşılabilir varlıklara merhaba deyin! Neden Bitelink? * Uzun, karmaşık URL'leri zahmetsizce kısa ve güçlü bağlantılara dönüştürün. * Çevrimiçi ve çevrimdışı varlığını...
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink, biyo oluşturucuda akıllı biyo bağlantı sayfaları oluşturmak için kullanılan bir bağlantıdır. Sosyal medya bağlantılarınız için akıllı biyografi sayfaları oluşturun. Tapbiolink, tüm önemli bağlantılarınızı ve öğelerinizi tek bir yerde birleştirmek için biyografi sayfalarında bağlantı oluş...
y.gy
app.y.gy
Dönüşümleri artıran kısa ve unutulmaz bağlantılar oluşturun Uzun ve karmaşık bağlantıları e-postalarda, sosyal medyada ve daha fazlasında kullanabileceğiniz kısa ve akılda kalıcı bağlantılara dönüştürün. * Y.gy'yi veya kendi özel alan adınızı kullanın. Kendi özel kısa bağlantınızı veya y.gy kısa b...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink, dijital pazarlamacıların işlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan bir dizi araç sunan bir platformdur. Bu platform, gerçekten işe yarayan farklı türde dijital pazarlama araçları sunar. Bu dijital pazarlama yazılımıyla sınırsız QR kodlarına, güzel profil sayfalarına, anahtar ...
Hovercode
hovercode.com
Süresi dolmayan dinamik QR kodlarını ücretsiz olarak oluşturun; izleme ve düzenleme dahildir
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
İşletme ve pazarlama için 1 Numaralı QR Kod Oluşturucu. Web Siteleri, Sosyal Medya, Uygulamalar, Dijital kartvizitler, Formlar, URL, vCard, Facebook, Instagram, YouTube ve daha fazlası için logo, gelişmiş analiz, toplu yükleme, API'ler ve şekiller içeren QR Kodları oluşturun ve yönetin. Yüzlerce öze...
TLinky
tlinky.com
TLinky'ye hoş geldiniz - Üstün Bağlantı Yönetimi Çözümü! TLinky'de bireyleri, pazarlamacıları ve işletmeleri çevrimiçi varlıklarını optimize etme ve pazarlama kampanyalarını basitleştirme konusunda güçlendirirler. Hepsi bir arada platform sayesinde bağlantılarınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilir,...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic, gelişmiş özelleştirme özellikleri sağlayan, kullanımı kolay ve izlenebilir bir QR kod oluşturucudur. Bu araçla tamamen kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluşturmak, kodu taramak kadar basittir. QR Code Dynamic, farklı kullanım senaryolarına göre oluşturulmuş 13 farklı kod türü sayesind...
Uplifter
uplifter.ai
Tüm pazarlama kampanyalarınızı takip etmek için kurşun geçirmez UTM bağlantıları oluşturun. Google Analytics ve Adobe Analytics'e güvenilir veriler sunun. Bu verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürün. Uplifter, analitiğin zorlu çalışmasını ortadan kaldırır ve pazarlamacıların daha ...
QRPlus
qrplus.com.br
QRPlus ile hiçbir sınırlamanız yoktur. Burada oluşturulan tüm QR Kodları sonsuza kadar çalışır, süreleri dolmaz ve webdeki diğer oluşturucular gibi okuma sınırlamaları yoktur. Oluşturulan QR Kodları statik olduğundan her zaman aynı okuma sonucuna sahip olursunuz. Emin olabilirsiniz! Burada oluşturul...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io, yerleşik analizlere sahip yeni bir özel URL kısaltıcıdır. Tamamen buna geçmeyi düşünmelisiniz çünkü: *yıldırım hızındadır, * dinamik bir QR kod oluşturucu, sanal kartvizit yöneticisi ve daha fazlası gibi ekstra araçlarla birlikte gelir, * Verilerinizi gizli tutar, * ayrıntılı veri anali...
Delivr
delivr.com
2008'den bu yana, bağlantılı ambalajlama, akıllı etiketler, basılı ve yayın medyası ve DOOH reklamcılığı için güvenilir, gizlilik öncelikli dinamik QR Kod Oluşturucu. Süper güçlere ve neredeyse sınırsız olanaklara sahip dinamik QR Kodları. Dinamik QR kodlarını ve bağlantıları tek bir kontrol panelin...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link, GS1 dijital bağlantı QR kodlarını geniş ölçekte oluşturmaya ve yönetmeye yönelik platformunuzdur. Yalnızca bir GTIN ile ürünlerinizi internete taşıyın, Akıllı Sayfalarla uyumluluğu basitleştirin ve alışveriş yapanlarla satın alma öncesinde ve sonrasında daha iyi etkileşim kurun.
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (eski adıyla Beaconstac) New York, NY merkezlidir ve 25.000'den fazla global markanın QR Code girişimlerini ölçeklenebilir tek bir platformda birleştirmesine yardımcı olur. Bu onlara QR Kodu öngörülerini daha geniş bir mobil pazarlama stratejisine bağlama gücü veriyor. 40'tan fazla ülkedeki ...
URL180
url180.com
Dijital Varlığınızın Gücünün Kilidini Açın. Hedef Kitlenizle Yeniden Etkileşim Kurun, Değerli Potansiyel Müşteriler Oluşturun ve İçerikten Para Kazanın. URL'leri kısaltın, biyo bağlantı sayfaları, özel QR kodları, vcard bağlantıları, dosya bağlantıları ve daha fazlasını oluşturun.
ElkQR
elkqr.com
ElkQR, merkezi Hindistan'ın Karnataka şehrinde bulunan dinamik bir QR kod çözümüdür. Dijital pazarlama sektöründe zengin bir geçmişe sahip olan ekibimiz, QR kod oluşturmayı kolaylaştıran ve dünya çapındaki işletmeleri güçlendiren son teknoloji ürünü bir platform oluşturmak için uzmanlığından yararla...
QRCodeCreator.io
qr-code-creator.io
Bu platform, dağıtım kanalları, ürünler, kampanyalar ve web uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli amaçlara yönelik QR kodları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik kapsamlı bir çözümdür. Kayıt olmadan erişilebilen bu özellik, kullanıcıların önceden deneyimi olmasa bile hızlı bir şekilde özel QR kodları...
QRCodeFox
controlnet-qrcode.web.app
QRCodeFox.com, yapay zeka kullanarak özelleştirilmiş QR kodları oluşturmaya yönelik kullanıcı dostu bir çevrimiçi araçtır. Web sitesi URL'leri, iletişim bilgileri, kısa mesajlar ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlar için AI Destekli QR kodlarını kolayca oluşturmanıza olanak tanır. QRCodeFox.com ile Q...
Leaf.page
leaf.page
Profesyonel Hayatınız için bir sayfa
Veshort
veshort.com
Veshort, müşterilerinize verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için güçlü pazarlama araçlarıyla oluşturulmuş bir URL kısaltıcıdır. Hepsi bir arada platformumuzla, pazarlama kampanyanıza başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
QR Code KIT
qrcodekit.com
Eskiden uQR.me olarak bilinen QR Code KIT, en köklü dinamik QR kod oluşturucudur ve tüm QR ihtiyaçları için hepsi bir arada bir çözümdür.
AIQrArt
aiqrart.co
Sanatın teknolojiyle kusursuz bir şekilde harmanlandığı AIQrArt'ın dönüştürücü dünyasını keşfedin. Çarpıcı, Yapay Zeka ile Oluşturulan QR Sanatı ile markanızın varlığını güçlendirin, yalnızca görülmesini değil aynı zamanda hatırlanmasını da sağlayın. AIQrArt, sanatsal yetenekle aşılanmış benzersiz v...
GoCodes
gocodes.com
Artık eksik alet yok! Dayanıklı etiketler, bulut yazılımı, tarayıcı uygulamaları ve GPS izlemeyi içeren kullanımı kolay çözümümüzle ekipmanınızı takip edin. Sektördeki müşteriler için özel olarak tasarlanan toplam çözümümüz, hareket halindeyken akıllı telefonunuzu kullanarak gözetim zincirini yönete...
L2QR
l2qr.com
L2QR, çevrimdışı ve çevrimiçi deneyimler arasındaki boşluğu doldurur. Müşterilerin hedef kitlesi, QR kodlarını tarayarak dijital içeriğe, web sitelerine, sosyal medya profillerine, ürün bilgilerine, promosyonlara veya diğer çevrimiçi kaynaklara sorunsuz bir şekilde erişebilir. Bu entegrasyon, işletm...
Keyri
keyri.com
Keyri, müşterilere basit ve güvenli bir parolasız MFA biçimi sunan lider bir kimlik doğrulama şirketidir. Platformumuz, her girişi, hesap güvenliğini güçlendirirken kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan tek adımlı biyometri tabanlı bir sürece dönüştürür. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla giriş...
Ringpin
ringpin.com
Ringpin uzaktan satış için en kolay araçtır. Siteniz veya işletmeniz için tüm iletişim kanallarını hızlı bir şekilde etkinleştirmek için ön uç widget'ına sahip çok kanallı bir iletişim merkezidir.
Digiphy
digiphy.it
Digiphy bağlamsal pazarlamayı yeniden tanımlıyor. Digiphy, markaları doğrudan müşterilere bağlayarak, herhangi bir fiziksel ürün ve müşteri temas noktasından bağlamsal olarak ilgili anlarda dinamik dijital deneyimler oluşturur ve sunar. Esnek, self-servis çözümümüz, marka hikaye anlatımını geliştiri...
JoyQR
joyqr.com
Platformumuz, özel QR kodu oluşturma ve büyüleyici biyo bağlantı sayfaları sunarak hedef kitlenizle bağlantı kurma şeklinizde devrim yaratıyor. Pazarlama stratejilerinizi güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış kapsamlı analizlerimizle bir içgörü dünyasına dalın. Kesintisiz etkileşimin keyfini yaş...
Blinq.me
blinq.me
Blinq, profesyonellerin bağlantı kurma ve iletişim bilgilerini paylaşma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir platformdur. Dünyanın 1 numaralı dijital kartvizit sağlayıcısı olan Blinq, geleneksel kağıt kartlara kusursuz, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Blinq ile kullanıcılar, yalnızca iletişim ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ÇÖZDÜĞÜMÜZ SORUN Yanlış pazarlama raporlaması, ABD pazarlama bütçelerinde her yıl 50 Milyar dolarlık bir delik açmaktadır. Campaigntrackly, doğru öngörüleri ve veriye dayalı kararları yönlendiren kampanya meta verilerini ve izleme bağlantılarını standartlaştırmayı her zamankinden daha kolay hale get...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER kodsuz bir çevrimiçi menü yazılımıdır. QR kod menü çözümü, işletmenizin günlük operasyonlarını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Misafirlerinizin tek yapması gereken QR kodunu tarayıp siparişlerini vermek ve mobil cihazlarıyla ödeme yapmak. Mobil cihazlar için optimize edilmiş çevrimiçi m...
Scanova
scanova.io
Scanova, işletmelerin tanıtım amaçlı ve operasyonel kullanım durumları için QR Kodlarını oluşturmasına, tasarlamasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan lider bir çevrimiçi SaaS aracıdır. Farklı sektörlerdeki ve şirket büyüklüklerindeki pazarlamacılar ve işletmeler, uçtan uca yüksek performans...
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR, işletmelere izleme yetenekleriyle özelleştirilebilir, statik ve dinamik QR kodu oluşturma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir B2B self-servis SaaS çözümüdür. Çözümümüz pazarlama, perakende ve operasyonel süreçlerde kesintisiz dijital entegrasyona yönelik artan ihtiyacı...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen internet için temassız dijital etkinleştirme katmanıdır. Openscreen, Tedarik Zinciri, Ticaret ve Müşteri İlişkileri genelinde kapsamlı API'ler, SDK'lar ve çözümler aracılığıyla etkileşimli, QR Kodu tabanlı uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. Openscreen, işletmelerin müşterileriyle...
ViralQR
viralqr.com
ViralQR'ın çığır açan QR kod oluşturucusu ile çevrimiçi pazarlama stratejinizde devrim yaratın! Platformumuz, markanızın kimliğini mükemmel şekilde yansıtan, tamamen özelleştirilmiş QR kodları oluşturmanıza olanak tanıyan benzersiz araçlar sunar. Kullanıcı dostu sürükle ve bırak arayüzümüz, çarpıcı ...