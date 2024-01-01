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QR Kod Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Åland Adaları
QR kod oluşturucu yazılımı, web sitesi URL'leri, restoran menüleri veya kuponlar gibi çeşitli bilgi türlerini kodlayabilen QR etiketlerini hızlı bir şekilde üretmek için tasarlanmıştır. Bu etiketler daha sonra müşteriler tarafından telefonlarının kamerasını kullanarak taranarak şifreli bilgilere internetten erişmeleri sağlanıyor. QR kodları pazarlama, perakende ve restoranlar da dahil olmak üzere birçok sektörde vazgeçilmez hale geldi. Örneğin, mobil pazarlama yazılımı genellikle QR kodlarını dijital reklamlara ve diğer kampanya stratejilerine dahil eder. Benzer şekilde, bazı restoran yazılımları müşterilerin yalnızca bir QR kodunu tarayarak menüleri indirmelerine olanak tanır. Ancak QR kod oluşturucu yazılımın yalnızca QR etiketleri oluşturmaya yönelik olduğundan farklı bir amaca hizmet ettiğini unutmamak önemlidir.
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Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner en hızlı ve en kullanıcı dostu web uygulamasıdır.
QR.io
qr.io
Renk, şekil ve logoya sahip, tamamen özelleştirilmiş QR Kodları oluşturun ve QR Kodlarınızı kaç kişinin, nereden ve hangi tarihte taradığını takip edin.
ME-QR
me-qr.com
ME-QR, çeşitli amaçlar için QR kodları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanıyan ücretsiz bir QR kod oluşturucudur. İşte bizi öne çıkaran şeyler: • Ücretsiz ve Özelleştirilebilir: Web siteleri, metinler, vCard'lar, e-postalar ve daha fazlası için QR kodları oluşturun. Markanıza veya etkinliği...
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Benzersiz ve Sanatsal QR Kodlarının Çevrimiçi Oluşturucusu QR Kodlarınızı Yapay Zeka Başyapıtına Dönüştürün Marka Pazarlamanızı Dönüştürün
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Autonix
autonix.io
QR Kodları her yerdedir ve Autonix ile son derece değerlidirler. Ajansları, pazar yerlerini, perakende satışları, sağlık hizmetlerini, devleti ve daha fazlasını hedefleyen Autonix, büyük ve küçük kuruluşlara hitap eden güçlü bir QR Kod izleme çözümüdür.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER, ProductHunt'ta en yenilikçi ürün ödülüne layık görülen, dünyanın en gelişmiş çevrimiçi QR kod oluşturucusudur. 147 ülkede 850.000'den fazla markanın güvenini taşıyor. Bunlar arasında: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Otelleri ...
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
QRStuff
qrstuff.com
Ücretsiz QR Kod Oluşturucu ve çevrimiçi QR kod oluşturucu. Kayıt olmanıza gerek yok. Bir web sitesi URL'si PDF, Resim, Katılım Takibi, YouTube videosu, Google Haritalar konumu, facebook, iletişim bilgileri veya 27 QR kod türünden herhangi biri için sınırsız, süresi dolmayan ücretsiz QR kodları oluşt...
QRfy
qrfy.com
Kendi QR kodlarınızı oluşturun ve işinizi veya fikrinizi geliştirin. QR kodlarınızı kolayca oluşturun, yönetin ve istatistiksel olarak takip edin.
Barcode.so
barcode.so
Normal QRCode'lar sıkıcıdır. Hedef kitlenizin bunları taramaya istekli olmasını sağlayan, AI tarafından oluşturulan güzel QRCode'lar. Aralarından seçim yapabileceğiniz veya yalnızca kendi tarzınızı kullanabileceğiniz 25+ Stil
Bitelink
bitelink.co
Bağlantı yönetimi dünyasında yeniliğin rahatlıkla buluştuğu Bitelink'e hoş geldiniz. Hantal URL'lere veda edin ve etkili, şık, paylaşılabilir varlıklara merhaba deyin! Neden Bitelink? * Uzun, karmaşık URL'leri zahmetsizce kısa ve güçlü bağlantılara dönüştürün. * Çevrimiçi ve çevrimdışı varlığınız a...
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink, biyo oluşturucuda akıllı biyo bağlantı sayfaları oluşturmak için kullanılan bir bağlantıdır. Sosyal medya bağlantılarınız için akıllı biyografi sayfaları oluşturun. Tapbiolink, tüm önemli bağlantılarınızı ve öğelerinizi tek bir yerde birleştirmek için biyografi sayfalarında bağlantı oluş...
y.gy
app.y.gy
Dönüşümleri artıran kısa ve unutulmaz bağlantılar oluşturun Uzun ve karmaşık bağlantıları e-postalarda, sosyal medyada ve daha fazlasında kullanabileceğiniz kısa ve akılda kalıcı bağlantılara dönüştürün. * Y.gy'yi veya kendi özel alan adınızı kullanın. Kendi özel kısa bağlantınızı veya y.gy kısa b...
Hovercode
hovercode.com
Markanız için dinamik QR kodları Markanız için dinamik QR kodları oluşturun, takip edin ve yönetin
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
İşletme ve pazarlama için 1 Numaralı QR Kod Oluşturucu. Web Siteleri, Sosyal Medya, Uygulamalar, Dijital kartvizitler, Formlar, URL, vCard, Facebook, Instagram, YouTube ve daha fazlası için logo, gelişmiş analiz, toplu yükleme, API'ler ve şekiller içeren QR Kodları oluşturun ve yönetin. Yüzlerce öze...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic, gelişmiş özelleştirme özellikleri sağlayan, kullanımı kolay ve izlenebilir bir QR kod oluşturucudur. Bu araçla tamamen kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluşturmak, kodu taramak kadar basittir. QR Code Dynamic, farklı kullanım senaryolarına göre oluşturulmuş 13 farklı kod türü sayesind...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink, dijital pazarlamacıların işlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan bir dizi araç sunan bir platformdur. Bu platform, gerçekten işe yarayan farklı türde dijital pazarlama araçları sunar. Bu dijital pazarlama yazılımıyla sınırsız QR kodlarına, güzel profil sayfalarına, anahtar k...
TLinky
tlinky.com
TLinky'ye hoş geldiniz - Üstün Bağlantı Yönetimi Çözümü! TLinky'de bireyleri, pazarlamacıları ve işletmeleri çevrimiçi varlıklarını optimize etme ve pazarlama kampanyalarını basitleştirme konusunda güçlendirirler. Hepsi bir arada platform sayesinde bağlantılarınızı sorunsuz bir şekilde yönetebilir,...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io, yerleşik analizlere sahip yeni bir özel URL kısaltıcıdır. Tamamen buna geçmeyi düşünmelisiniz çünkü: *yıldırım hızındadır, * dinamik bir QR kod oluşturucu, sanal kartvizit yöneticisi ve daha fazlası gibi ekstra araçlarla birlikte gelir, * Verilerinizi gizli tutar, * ayrıntılı veri analitiğ...
Delivr
delivr.com
2008'den bu yana, bağlantılı ambalajlama, akıllı etiketler, basılı ve yayın medyası ve DOOH reklamcılığı için güvenilir, gizlilik öncelikli dinamik QR Kod Oluşturucu. Süper güçlere ve neredeyse sınırsız olanaklara sahip dinamik QR Kodları. Dinamik QR kodlarını ve bağlantıları tek bir kontrol panelin...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link, GS1 dijital bağlantı QR kodlarını geniş ölçekte oluşturmaya ve yönetmeye yönelik platformunuzdur. Yalnızca bir GTIN ile ürünlerinizi internete taşıyın, Akıllı Sayfalarla uyumluluğu basitleştirin ve alışveriş yapanlarla satın alma öncesinde ve sonrasında daha iyi etkileşim kurun.
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (eski adıyla Beaconstac) New York, NY merkezlidir ve 25.000'den fazla global markanın QR Code girişimlerini ölçeklenebilir tek bir platformda birleştirmesine yardımcı olur. Bu onlara QR Kodu öngörülerini daha geniş bir mobil pazarlama stratejisine bağlama gücü veriyor. 40'tan fazla ülkede mü...
URL180
url180.com
Dijital Varlığınızın Gücünün Kilidini Açın. Hedef Kitlenizle Yeniden Etkileşim Kurun, Değerli Potansiyel Müşteriler Oluşturun ve İçerikten Para Kazanın. URL'leri kısaltın, biyo bağlantı sayfaları, özel QR kodları, vcard bağlantıları, dosya bağlantıları ve daha fazlasını oluşturun.
Uplifter
uplifter.ai
Tüm pazarlama kampanyalarınızı takip etmek için kurşun geçirmez UTM bağlantıları oluşturun. Google Analytics ve Adobe Analytics'e güvenilir veriler sunun. Bu verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürün. Uplifter, analitiğin zorlu çalışmasını ortadan kaldırır ve pazarlamacıların daha hı...
ElkQR
elkqr.com
ElkQR ile markalı QR kodları oluşturun ve marka bilinirliğini artırın. Ayrıntılı analizlerle kampanya performansını izleyin ve öngörüler elde edin.
Veshort
veshort.com
Veshort, müşterilerinize verimli bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olmak için güçlü pazarlama araçlarıyla oluşturulmuş bir URL kısaltıcıdır. Hepsi bir arada platformumuzla, pazarlama kampanyanıza başlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.
AIQrArt
aiqrart.co
Sanatın teknolojiyle kusursuz bir şekilde harmanlandığı AIQrArt'ın dönüştürücü dünyasını keşfedin. Çarpıcı, Yapay Zeka ile Oluşturulan QR Sanatı ile markanızın varlığını güçlendirin, yalnızca görülmesini değil aynı zamanda hatırlanmasını da sağlayın. AIQrArt, sanatsal yetenekle aşılanmış benzersiz v...
GoCodes
gocodes.com
Artık eksik alet yok! Dayanıklı etiketler, bulut yazılımı, tarayıcı uygulamaları ve GPS izlemeyi içeren kullanımı kolay çözümümüzle ekipmanınızı takip edin. Sektördeki müşteriler için özel olarak tasarlanan toplam çözümümüz, hareket halindeyken akıllı telefonunuzu kullanarak gözetim zincirini yönete...
QRPlus
qrplus.com.br
QRPlus ile hiçbir sınırlamanız yoktur. Burada oluşturulan tüm QR Kodları sonsuza kadar çalışır, süreleri dolmaz ve webdeki diğer oluşturucular gibi okuma sınırlamaları yoktur. Oluşturulan QR Kodları statik olduğundan her zaman aynı okuma sonucuna sahip olursunuz. Emin olabilirsiniz! Burada oluşturul...
Leaf.page
leaf.page
Profesyonel Hayatınız için bir sayfa
L2QR
l2qr.com
L2QR, çevrimdışı ve çevrimiçi deneyimler arasındaki boşluğu doldurur. Müşterilerin hedef kitlesi, QR kodlarını tarayarak dijital içeriğe, web sitelerine, sosyal medya profillerine, ürün bilgilerine, promosyonlara veya diğer çevrimiçi kaynaklara sorunsuz bir şekilde erişebilir. Bu entegrasyon, işletm...
Keyri
keyri.com
Keyri, müşterilere basit ve güvenli bir parolasız MFA biçimi sunan lider bir kimlik doğrulama şirketidir. Platformumuz, her girişi, hesap güvenliğini güçlendirirken kusursuz bir kullanıcı deneyimi sağlayan tek adımlı biyometri tabanlı bir sürece dönüştürür. Kullanıcıların akıllı telefonlarıyla giriş...
Ringpin
ringpin.com
Ringpin, uzaktan satış için en kolay araçtır. Siteniz veya işletmeniz için tüm iletişim kanallarını hızlı bir şekilde etkinleştirmek için ön uç widget'ına sahip çok kanallı bir iletişim merkezidir.
QR Code KIT
qrcodekit.com
Eskiden uQR.me olarak bilinen QR Code KIT, en köklü dinamik QR kod oluşturucudur ve tüm QR ihtiyaçları için hepsi bir arada bir çözümdür.
Digiphy
digiphy.it
Digiphy bağlamsal pazarlamayı yeniden tanımlıyor. Digiphy, markaları doğrudan müşterilere bağlayarak, herhangi bir fiziksel ürün ve müşteri temas noktasından bağlamsal olarak ilgili anlarda dinamik dijital deneyimler oluşturur ve sunar. Esnek, self-servis çözümümüz, marka hikaye anlatımını geliştiri...
JoyQR
joyqr.com
Platformumuz, özel QR kodu oluşturma ve büyüleyici biyo bağlantı sayfaları sunarak hedef kitlenizle bağlantı kurma şeklinizde devrim yaratıyor. Pazarlama stratejilerinizi geliştirmek için özel olarak tasarlanmış kapsamlı analizlerimizle bir içgörü dünyasına dalın. Kesintisiz etkileşimin keyfini yaşa...
Blinq.me
blinq.me
Blinq, profesyonellerin bağlantı kurma ve iletişim bilgilerini paylaşma biçiminde devrim yaratan yenilikçi bir platformdur. Dünyanın 1 numaralı dijital kartvizit sağlayıcısı olan Blinq, geleneksel kağıt kartlara kusursuz, çevre dostu bir alternatif sunuyor. Blinq ile kullanıcılar yalnızca iletişim b...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ÇÖZDÜĞÜMÜZ SORUN Yanlış pazarlama raporlaması, ABD pazarlama bütçelerinde her yıl 50 Milyar dolarlık bir delik açmaktadır. Campaigntrackly, doğru öngörüleri ve veriye dayalı kararları yönlendiren kampanya meta verilerini ve izleme bağlantılarını standartlaştırmayı her zamankinden daha kolay hale get...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER kodsuz bir çevrimiçi menü yazılımıdır. QR kod menü çözümü, işletmenizin günlük operasyonlarını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Misafirlerinizin tek yapması gereken QR kodunu tarayıp siparişlerini vermek ve mobil cihazlarıyla ödeme yapmak. Mobil cihazlar için optimize edilmiş çevrimiçi m...
Scanova
scanova.io
Scanova, işletmelerin tanıtım amaçlı ve operasyonel kullanım durumları için QR Kodlarını oluşturmasına, tasarlamasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan lider bir çevrimiçi SaaS aracıdır. Farklı sektörlerdeki ve şirket büyüklüklerindeki pazarlamacılar ve işletmeler, uçtan uca yüksek performans...
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR, işletmelere izleme yetenekleriyle özelleştirilebilir, statik ve dinamik QR kodu oluşturma konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir B2B self-servis SaaS çözümüdür. Çözümümüz pazarlama, perakende ve operasyonel süreçlerde kesintisiz dijital entegrasyona yönelik artan ihtiyacı...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen internet için temassız dijital etkinleştirme katmanıdır. Openscreen, Tedarik Zinciri, Ticaret ve Müşteri İlişkileri genelinde kapsamlı API'ler, SDK'lar ve çözümler aracılığıyla etkileşimli, QR Kodu tabanlı uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır. Openscreen, işletmelerin müşterileriyle...
ViralQR
viralqr.com
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