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Bas Konuş (PTT) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burundi
Bas-konuş (PTT) yazılımı, cihazları telsizlere benzer şekilde anlık iletişim kanallarına dönüştürür. Kurulan bu yazılım sayesinde kullanıcılar tek tuşa basarak cihazlarına konuşarak iletişim kurabiliyor, mesajlarını ilgili ekip üyelerine gerçek zamanlı olarak anında iletebiliyor. PTT araçları, farklı lokasyonlardaki ekiplerin telefon görüşmesine veya kısa mesaja ihtiyaç duymadan hızlı ve etkili iletişim kurmasını sağlar. Sonuç olarak bu çözümler, üyelerin genellikle farklı sahalara dağıldığı saha satışları, inşaat ve imalat gibi çeşitli sektörlerdeki ekipler arasında popülerdir. Bazı PTT seçenekleri servis sağlayıcılardan belirli cihazlar gerektirse de çoğu, çok çeşitli cihazlarla uyumlu yazılım çözümlerine dönüşmüştür. Bazı PTT çözümleri yalnızca mobil uygulama olarak sunulurken, bazıları masaüstü bilgisayarlara da indirilebiliyor.
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Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Voxer
voxer.com
Voxer, akıllı telefonlar için ücretsiz Voxer Walkie Talkie uygulamasıyla tanınan, San Francisco merkezli bir mobil uygulama geliştirme şirketidir. Tom Katis ve Matt Ranney tarafından kurulan Voxer Walkie Talkie, hem canlı bir "bas-konuş" sistemi hem de sesli mesajlaşma sistemidir. Voxer'daki mesajl...
Zello
zello.com
150 milyon küresel kullanıcıyı birbirine bağlayan hepsi bir arada iş iletişimi çözümü. İş gücünüzü anında, tekrar oynatılabilir sesle güçlendirin.
Yac
yac.com
Ekipler için Eşzamansız Toplantılar, Sesli Mesajlaşma ve Ekran Paylaşımı.
Orion
orionlabs.io
Ses, ön saflarda çalışmanın geleceğidir. Orion PTT 2.0 Ses Platformu, kurumsal ön saflardaki işgücü için üretkenliği, çalışan güvenliğini ve müşteri katılımını artırır. Küresel müşterilerimiz, iş güçlerini Orion'un E2EE güvenli anında iletişimleri, ses otomasyonu ve yapay zeka botları, gelişmiş konu...