Push-To-Talk (PTT) Software - En Popüler Uygulamalar
Push-to-talk (PTT) software transforms devices into instant communication channels, similar to walkie-talkies. With this software installed, users can communicate by pressing a single button and speaking into their device, instantly transmitting their message to relevant team members in real time. PTT tools enable quick and effective communication for teams in different locations without relying on phone calls or text messaging. Consequently, these solutions are popular among teams in various industries such as field sales, construction, and manufacturing, where members are often spread across different sites. While some PTT options require specific devices from service providers, most have evolved into software solutions compatible with a wide range of devices. Some PTT solutions are available exclusively as mobile apps, while others can also be downloaded on desktop computers.
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Voxer
voxer.com
Voxer, akıllı telefonlar için ücretsiz Voxer Walkie Talkie uygulamasıyla tanınan, San Francisco merkezli bir mobil uygulama geliştirme şirketidir. Tom Katis ve Matt Ranney tarafından kurulan Voxer Walkie Talkie, hem canlı bir "bas-konuş" sistemi hem de sesli mesajlaşma sistemidir. Voxer'daki mesajl...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Zello
zello.com
150 milyon küresel kullanıcıyı birbirine bağlayan hepsi bir arada iş iletişimi çözümü. İş gücünüzü anında, tekrar oynatılabilir sesle güçlendirin.
Yac
yac.com
Ekipler için Eşzamansız Toplantılar, Sesli Mesajlaşma ve Ekran Paylaşımı.
Orion
orionlabs.io
Ses, ön saflarda çalışmanın geleceğidir. Orion PTT 2.0 Ses Platformu, kurumsal ön saflardaki işgücü için üretkenliği, çalışan güvenliğini ve müşteri katılımını artırır. Küresel müşterilerimiz, iş güçlerini Orion'un E2EE güvenli anında iletişimleri, ses otomasyonu ve yapay zeka botları, gelişmiş konu...