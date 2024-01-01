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Anında Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Botsvana
Anlık bildirim yazılımı, mesajları bilgisayarlarına veya mobil cihazlarına ileterek işletmeler ve müşteriler arasındaki doğrudan iletişimi kolaylaştırır. Bu bildirimler, tüketicileri önemli güncellemeler veya bilgiler konusunda uyarmaya yarar ve onları bir şirketin uygulaması veya web sitesiyle yeniden etkileşime geçirmeyi amaçlar. Öncelikle pazarlama ekipleri tarafından kullanılan bu çözümler, bildirim hizmeti kapsamında özelleştirilebilen ve mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaları veya web tarayıcıları aracılığıyla doğrudan tüketicilere gönderilebilen belirli eylem çağrılarının oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Bazı platformlar hem uygulamalarda hem de web tarayıcılarında anlık bildirimleri desteklerken diğerleri tek türde uzmanlaşmıştır. Bu yazılım, kullanıcılara metin ve görseller de dahil olmak üzere mesaj içeriğini doğrudan platform içerisinde tamamen özelleştirme olanağı sağlar. Ayrıca, işletmelerin teslimat oranları ve tıklama oranları gibi ölçümleri takip etmesine olanak tanıyan kapsamlı analizler sağlamalıdır. Anında bildirim yazılımı, mobil pazarlama araçlarına bir özellik olarak entegre edilebilir veya A/B test yazılımında bulunan işlevleri birleştirerek kullanıcıların farklı mesaj varyasyonlarını denemelerine ve bunların müşterilerle etkileşim kurmadaki etkinliğini analiz etmelerine olanak tanır.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yıl...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal, 1 milyondan fazla işletmenin günde 12 milyardan fazla mesaj iletmesine olanak tanıyan bir müşteri etkileşim platformudur. Çok kanallı mesajlaşma platformu e-postayı, anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşmayı, SMS'i ve Apple'ın Canlı Etkinliklerini destekler. Üstün mimariyle desteklene...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend, e-ticaret mağazalarının çevrimiçi işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik içeren bir e-posta ve SMS pazarlama platformudur. Büyük e-ticaret platformlarıyla tek tıklamayla entegrasyon, önceden hazırlanmış otomasyon ve e-posta şablonları...
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışlarınıza ilişkin eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka...
Customer.io
customer.io
Customer.io, pazarlama ekiplerinin tüm mesajlaşma kanallarındaki insanlara doğru zamanda ulaşan veriye dayalı kampanyalar oluşturması için tasarlanmış bir müşteri etkileşim platformudur. Ürün paketleri arasında tüm etkileşim ihtiyaçlarına yönelik bir mesajlaşma otomasyon aracı olan Journeys ve tüm t...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, L...
GoZen
gozen.io
GoZen Notify, daha fazla müşteri katılımı ve elde tutma için yapay zeka destekli bir web push bildirimidir. Bu yeni çağ pazarlama kanalını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz: Ürün duyurusu Yeni blog gönderileri duyurusu Kişiselleştirilmiş mesajlar gönderme Etkinlik ve canlı yayın uyarıları Lokasyon...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel ve daha fazlası gibi 1.200'den fazla küresel tüketici markasının güvendiği, içgörü odaklı bir müşteri etkileşimi platformudur. 35'ten fazla ülkedeki dijital öncelikli ve Kurumsal markalar, ayda ...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird, müşteri ilişkileri kurmanın temelinde konuşmaların yer aldığına inanıyor. Bu nedenle, sohbet, ses ve görüntülü mobil uygulamalar için dünyanın en kanıtlanmış konuşma platformunu oluşturduk. Virgin Mobile, Hinge ve Paytm gibi sektör liderleri, her ay yüz milyonlarca kullanıcının işlemlerini...
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmey...
UserWise
userwise.io
UserWise, oyunlar için mevcut en gelişmiş canlı operasyon motorudur ve stüdyoların oyuncularını ömür boyu elinde tutmasına olanak tanır. UserWise, gelişmiş segmentasyon araçları, sezgisel bir canlı çalışma takvimi, görsel bir kampanya oluşturucu ve özelleştirilebilir çerçevelerle gücü ellerinize ver...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
Knock
knock.app
Knock, sizinle birlikte ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır. Kullanıcıların ilgisini çekmek, kanallar arası iş akışlarını güçlendirmek ve bildirim tercihlerini yönetmek için API'lerimizi kullanın. Temel özellikler: - Şablon yönetimi - Uygulama içi bildirimler -...
Iterable
iterable.com
Iterable, gerçek zamanlı müşteri verilerini ve müşterileri kanallar arasında rekor sürede harekete geçirmek için deneyimler yaratma yeteneğini bir araya getiren bir müşteri iletişim platformudur; markaların geniş ölçekte uyumlu, kişiselleştirilmiş ve dinamik iletişimlerle keyifli deneyimler sunmasın...
Courier
courier.com
Geliştiriciler için tasarlanan Courier, web, masaüstü veya mobil uygulamanıza çok kanallı ürün bildirimleri eklemenin en hızlı yoludur. Otomasyonlar, tercih yönetimi, denetim günlükleri ve beyaz etiketleme gibi bir dizi özellik ile geliştiricilerin hayatını kolaylaştırın. Lattice, LaunchDarkly, Con...
Braze
braze.com
Braze, tüketiciler ve sevdikleri markalar arasındaki kalıcı bağlantıları güçlendiren lider bir müşteri etkileşim platformudur. Braze, herhangi bir pazarlamacının herhangi bir kaynaktan herhangi bir miktarda veri toplamasına ve bunlar üzerinde işlem yapmasına olanak tanır; böylece tek bir platformdak...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, California'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulama...
User.com
user.com
User.com, müşterileriniz için tek bir veri kaynağı kullanarak etkileşimi artırmayı ve dönüşümü iyileştirmeyi amaçlayan hepsi bir arada Pazarlama Otomasyonu platformudur. Müşterilere çok çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ulaşın: e-posta, canlı sohbet, sohbet robotu, anında bildirimler, dinamik ...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı m...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka ...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
FoxPush
foxpush.com
Abonelerinize, çevrimiçi olduklarında, nerede olurlarsa olsunlar, cep telefonlarından bile anında Web push bildirimleri gönderin! Kurulumu kolaydır ve hiçbir teknik beceri gerektirmez. Etkileşiminizi artırmak için kullanıcılarınıza anlık bildirimler gönderin. Masaüstü ve mobil cihazlar için 3 dakika...
Routee
routee.net
Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişik...
Aimtell
aimtell.com
Aimtell, ziyaretçilerin e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel bilgileri toplamaya gerek kalmadan web sitelerine abone olmalarını sağlar. Aboneler, otomatik olarak oluşturulan ziyaretçi bilgilerine veya özel olaylara/niteliklere göre bölümlere ayrılabilir ve tarayıcıları açık olsa bile zi...
Airship
airship.com
Mobil uygulama müşterileri, uygulama dışı müşterilerden ortalama 3 kat daha değerlidir. Mobil uygulama deneyimi şirketi Airship, markaların bu değeri yakalamasını sağlıyor. Airship Uygulama Deneyimi Platformu Airship platformu, satın alma ve etkinleştirmeden katılım ve sadakate kadar tüm müşteri uyg...
Pushify.com
pushify.com
Pushify, kullanıcılarınızı saat dilimlerine göre farklı sınırlar arasında hedefleyebileceğiniz bir kontrol paneli sağlar. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki kullanıcıları en aktif oldukları anda hedefleyin.
Ocamba
ocamba.com
Reklam sunma ve Push mesajlaşma için eksiksiz kurumsal yönetim uygulamaları paketi
FlareLane
flarelane.com
FlareLane, müşteri deneyimini geliştirmek için etkileşimli anlık bildirimlerden yararlanan, son derece kişiselleştirilmiş bir CRM pazarlama çözümüdür. Müşteriyi elde tutmayı ve geliri artıran, birinci sınıf, etkinliğe dayalı, otomatik, kullanıcı dostu bir anında bildirim hizmeti oluşturmaya kararlıy...
Subscribers
subscribers.com
Sitenizi terk ettikten sonra bile doğrudan sitenizin ziyaretçilerine gönderilen mesajları içeren uzun e-posta gelen kutusu sırasını atlayın. Aboneler, web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçmek ve hedeflenen web push bildirimlerini kullanarak satın almaları artırmak için oldukça etkili...
Larapush
larapush.com
LaraPush, izlenebilir anlık bildirimler göndermenize olanak tanıyan, Web Push Bildirimleri için pazar lideri, kendi kendine barındırılan bir çözümdür. LaraPush, masaüstü tarayıcılarda ve android telefonlarda ÜCRETSİZ* olarak web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarınıza ulaşmanızı sağlar. 🌀 La...
SmartSender
smartsender.io
Senkronizasyon kabuslarını unutun * Merkezileştirilmiş ve Eyleme Geçirilebilir Müşteri Verileri * Davranışsal Hedef Kitle Segmentasyonu Yalnızca aşırı kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin * Koşullu İçerik * Kişiselleştirilmiş Yer Tutucular * Dinamik 1'e 1 İçerik * Kişisel verilere ve davranışa dayal...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Chrome, Safari ve Firefox için Yerel Mobil ve Masaüstü Anında Bildirimler. Sadık okuyucularınızı yeni içerik hakkında bilgilendirmenin en kolay yolu
indigitall
indigitall.com
indigitall, müşterilerimizin hedef kitlelerine zenginleştirilmiş, bölümlere ayrılmış, etkileşimli ve konuma dayalı anlık bildirimler göndermesine olanak tanıyan bir SaaS Pazarlama Otomasyonu hizmeti sunan uluslararası bir şirkettir. Artan sayıda kullanıcıyı etkinleştirerek, dönüştürerek ve elde tuta...
WonderPush
wonderpush.com
Web ve Mobil için ayda 1 Euro'dan başlayan bildirimler ve pop-up'lar. WonderPush, iOS, Android ve web siteleri için anında bildirimler ve açılır pencereler sunan en hızlı platformdur. Ayarlanması kolay güçlü çözümümüz, binlerce geliştiricinin ve pazarlamacının saniyede 350.000'den fazla bildirim gön...
Feedify
feedify.net
Feedify, müşteri etkileşimi araçlarının otomasyonla yönetilebileceği yalın bir kontrol paneli sağlar. Feedify, coğrafi konum, tarayıcı, cihaz, ülke, saat dilimi vb. aracılığıyla daraltılabilen bildirimler, pop'lar, anketler, geri bildirim araçları (satış öncesi ve sonrası) oluşturmanıza olanak tanır...
AdOperator
adoperator.com
AdOperator, bağlı kuruluş pazarlamacılara, reklam ajanslarına ve doğrudan reklamverenlere kullanıcı etkinliği kazanmak, yeni hedef kitleler oluşturmak ve mobil ve masaüstü cihazlarda dönüşümleri artırmak için reklam hizmetleri sağlar. Ana reklam envanteri anlık bildirimlerimiz ve yerel feed içi (Çok...
Kumulos
kumulos.com
Kumulos ile pazarlama ekipleri, kullanıcıların sevdiği kişiselleştirilmiş yolculukları hızlı bir şekilde oluşturabilir, mobil uygulama etkileşimini güçlendirebilir ve yaşam için vokal marka savunucuları yaratabilir. Ekibinizi tekrar sürücü koltuğuna oturtarak onlara daha fazla kontrol, daha hızlı bü...
Appgain.io
appgain.io
Appgain, Mobil ve web uygulamalarının daha fazla kullanıcı elde etmesine ve tek bir platformda etkileşimi artırmasına yardımcı olan Tam kapsamlı bir Web ve Mobil Pazarlama Platformudur. 2020'ye kadar 200 Milyar Dolar Sırf uygulamaları indirebilmeniz için harcandı ve bunların %75'i uygulamayı hiç açm...
Cordial
cordial.com
Cordial, markalara pazarlama stratejilerini tamamen otomatikleştirme ve çalışma şekillerini dönüştürme konusunda güç veren gerçek bir pazarlama platformudur. Müşteri odaklı bir yaklaşımla tasarlanan Cordial, yeni pazarlama stratejilerini rekor sürede tasarlamak, test etmek ve uygulamak için gelişmiş...
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web push bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomasy...
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşt...
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşteri...
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek dönüşüm hunisi dönüşümleri ve müşteriyi elde tutma konusunda güç veren performans odaklı bir martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, m...
Truepush
truepush.com
Truepush, hem Web hem de Mobil cihazlar için Push bildirim hizmetleri sağlayan dünyanın en iyi platformudur. Truepush dünya çapında 30.000'den fazla geliştirici/pazarlamacıyla çalışıyor. Truepush, RSS'den Push'a, Kitle segmentasyonu, Tetikleyiciler, Proje Çoğaltma vb. gibi zengin özelliklere sahipti...
ngrow
ngrow.ai
NGrow, mobil anlık bildirimler için yeni nesil SDK içermeyen bir platformdur. Akıllı ve uygun maliyetli push pazarlamayla uygulamaların gelirlerini, kullanıcıları elde tutmalarını ve dönüşümlerini %20'den fazla artırmalarına yardımcı oluyoruz. NGrow, mobil uygulamalar için yeni bir otomasyon ve kişi...
Leanplum
leanplum.com
Uygulamaya öncelik veren şirketler için bir CleverTap şirketi olan Leanplum, uygulamanın hem içindeki hem de dışındaki tüm müşteri temas noktalarını kişiselleştirmeye ve optimize etmeye yardımcı olan tek çözümdür. Leanplum, mobil yolculuğun eksiksiz, uçtan uca kişiselleştirilmesi için çok kanallı Ya...
Upsight
upsight.ai
Upsight, portföyünüzdeki geliri en üst düzeye çıkarmak ve performansı artırmak için çok kanallı analizleri, entegre pazarlama araçlarını ve reklam optimizasyonunu birleştirir.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic, kuruluşların müşterileri olağanüstü çok kanallı deneyimlerle memnun etmelerini sağlayan bir müşteri etkileşim platformudur. İletişim kanallarını, mesajlaşma uygulamalarını ve sohbet robotlarını birleştirerek müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasındaki görüşmeleri kolaylaştırır. Unifon...
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI, ürününüze bildirimleri (e-posta, uygulama içi vb.) uygulamanın EN HIZLI yoludur. Birkaç dakika içinde yeni bildirimler oluşturup ürününüze entegre etmenize olanak tanıyan görsel bildirim düzenleyicileri ve SDK'lar gibi gerekli tüm entegrasyonlarla birlikte gelir.
Nashpush
nashpush.com
Nashpush, dünya çapındaki işletmelerin hedef kitlelerine zamanında gönderilen kişiselleştirilmiş tetikleyici anlık bildirimlerle ulaşmasını, etkileşimde bulunmasını ve onları elde tutmasını sağlayan güçlü ve kullanıcı dostu bir anında bildirim gönderme platformudur. Üstün mimariyle desteklenen Nashp...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays, basit ve kullanışlı kod entegrasyonuyla Anlık Bildirimler için SaaS platformunun pazar lideri self-servis müşteri etkileşimi çözümüdür. Müşteriler neden bizimle çalışmayı seviyor? 🔷PUSH 🔷... Daha Fazla Göster INED 🔷PWA (Progresif Web Uygulamaları) 🔷AKTİF TEKLİF 🔷POP-UP 🔷SAYFA İÇİ 🔷He...