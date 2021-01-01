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Anında Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burundi
Anlık bildirim yazılımı, mesajları bilgisayarlarına veya mobil cihazlarına ileterek işletmeler ve müşteriler arasındaki doğrudan iletişimi kolaylaştırır. Bu bildirimler, tüketicileri önemli güncellemeler veya bilgiler konusunda uyarmaya yarar ve onları bir şirketin uygulaması veya web sitesiyle yeniden etkileşime geçirmeyi amaçlar. Öncelikle pazarlama ekipleri tarafından kullanılan bu çözümler, bildirim hizmeti kapsamında özelleştirilebilen ve mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaları veya web tarayıcıları aracılığıyla doğrudan tüketicilere gönderilebilen belirli eylem çağrılarının oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Bazı platformlar hem uygulamalarda hem de web tarayıcılarında anlık bildirimleri desteklerken diğerleri tek türde uzmanlaşmıştır. Bu yazılım, kullanıcılara metin ve görseller de dahil olmak üzere mesaj içeriğini doğrudan platform içerisinde tamamen özelleştirme olanağı sağlar. Ayrıca, işletmelerin teslimat oranları ve tıklama oranları gibi ölçümleri takip etmesine olanak tanıyan kapsamlı analizler sağlamalıdır. Anında bildirim yazılımı, mobil pazarlama araçlarına bir özellik olarak entegre edilebilir veya A/B test yazılımında bulunan işlevleri birleştirerek kullanıcıların farklı mesaj varyasyonlarını denemesine ve bunların müşterilerle etkileşim kurmadaki etkinliğini analiz etmesine olanak tanır.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
GoZen
gozen.io
Yapay Zekayla Desteklenen Organik Büyüme Platformu ile Satışlarınızı ve Gelirinizi 10 Kat Artırın. SEO dostu içerik oluşturarak, hedef kitle oluşturarak, etkileşimi ve satışları otomatikleştirerek işinizi Reklamlar olmadan organik olarak büyütün.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
Knock
knock.app
Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
Courier
courier.com
Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
User.com
user.com
User.com gelişmiş bir pazarlama ve satış otomasyon yazılımıdır. Şirketlerin iç süreçlerini kolaylaştırmalarına ve işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Routee
routee.net
Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.
Aimtell
aimtell.com
Yüksek düzeyde hedeflenmiş mobil ve masaüstü web push bildirimleri aracılığıyla web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçin.
Airship
airship.com
Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.
Pushify.com
pushify.com
Pushify, kullanıcılarınızı saat dilimlerine göre farklı sınırlar arasında hedefleyebileceğiniz bir kontrol paneli sağlar. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki kullanıcıları en aktif oldukları anda hedefleyin.
Ocamba
ocamba.com
Reklam sunma ve Push mesajlaşma için eksiksiz kurumsal yönetim uygulamaları paketi
FlareLane
flarelane.com
FlareLane, müşteri deneyimini geliştirmek için etkileşimli anlık bildirimlerden yararlanan, son derece kişiselleştirilmiş bir CRM pazarlama çözümüdür. Müşteriyi elde tutmayı ve geliri artıran, birinci sınıf, etkinliğe dayalı, otomatik, kullanıcı dostu bir anında bildirim hizmeti oluşturmaya kararlıy...
Subscribers
subscribers.com
Sitenizi terk ettikten sonra bile doğrudan sitenizin ziyaretçilerine gönderilen mesajları içeren uzun e-posta gelen kutusu sırasını atlayın. Aboneler, web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçmek ve hedeflenen web push bildirimlerini kullanarak satın almaları artırmak için oldukça etkili...
Larapush
larapush.com
LaraPush, izlenebilir anlık bildirimler göndermenize olanak tanıyan, Web Push Bildirimleri için pazar lideri, kendi kendine barındırılan bir çözümdür. LaraPush, masaüstü tarayıcılarda ve android telefonlarda ÜCRETSİZ* olarak web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarınıza ulaşmanızı sağlar. 🌀 La...
SmartSender
smartsender.io
Senkronizasyon kabuslarını unutun * Merkezileştirilmiş ve Eyleme Geçirilebilir Müşteri Verileri * Davranışsal Hedef Kitle Segmentasyonu Yalnızca aşırı kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin * Koşullu İçerik * Kişiselleştirilmiş Yer Tutucular * Dinamik 1'e 1 İçerik * Kişisel veri ve davranışa dayalı ki...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Chrome, Safari ve Firefox için Yerel Mobil ve Masaüstü Anında Bildirimler. Sadık okuyucularınızı yeni içerik hakkında bilgilendirmenin en kolay yolu
indigitall
indigitall.com
indigitall, müşterilerimizin hedef kitlelerine zenginleştirilmiş, bölümlere ayrılmış, etkileşimli ve konuma dayalı anlık bildirimler göndermesine olanak tanıyan bir SaaS Pazarlama Otomasyonu hizmeti sunan uluslararası bir şirkettir. Artan sayıda kullanıcıyı etkinleştirerek, dönüştürerek ve elde tuta...
WonderPush
wonderpush.com
Web ve Mobil için ayda 1 Euro'dan başlayan bildirimler ve pop-up'lar. WonderPush, iOS, Android ve web siteleri için anında bildirimler ve açılır pencereler sunan en hızlı platformdur. Ayarlanması kolay güçlü çözümümüz, binlerce geliştiricinin ve pazarlamacının saniyede 350.000'den fazla bildirim gön...
Feedify
feedify.net
Feedify, müşteri etkileşimi araçlarının otomasyonla yönetilebileceği yalın bir kontrol paneli sağlar. Feedify, coğrafi konum, tarayıcı, cihaz, ülke, saat dilimi vb. aracılığıyla daraltılabilen bildirimler, pop'lar, anketler, geri bildirim araçları (satış öncesi ve sonrası) oluşturmanıza olanak tanır...
AdOperator
adoperator.com
AdOperator, bağlı kuruluş pazarlamacılara, reklam ajanslarına ve doğrudan reklamverenlere kullanıcı etkinliği kazanmak, yeni hedef kitleler oluşturmak ve mobil ve masaüstü cihazlarda dönüşümleri artırmak için reklam hizmetleri sağlar. Ana reklam envanteri anlık bildirimlerimiz ve yerel feed içi (Çok...
Kumulos
kumulos.com
Kumulos ile pazarlama ekipleri, kullanıcıların sevdiği kişiselleştirilmiş yolculukları hızlı bir şekilde oluşturabilir, mobil uygulama etkileşimini hızlandırabilir ve markanın yaşam boyu savunucularını yaratabilir. Ekibinizi tekrar sürücü koltuğuna oturtarak onlara daha fazla kontrol, daha hızlı büy...
Appgain.io
appgain.io
Appgain, Mobil ve web uygulamalarının daha fazla kullanıcı elde etmesine ve tek bir platformda etkileşimi artırmasına yardımcı olan Tam kapsamlı bir Web ve Mobil Pazarlama Platformudur. 2020'ye kadar 200 Milyar Dolar Sırf uygulamaları indirebilmeniz için harcandı ve bunların %75'i uygulamayı hiç açm...
Cordial
cordial.com
Cordial, markalara pazarlama stratejilerini tamamen otomatikleştirme ve çalışma şekillerini dönüştürme konusunda güç veren gerçek bir pazarlama platformudur. Müşteri odaklı bir yaklaşımla tasarlanan Cordial, yeni pazarlama stratejilerini rekor sürede tasarlamak, test etmek ve uygulamak için gelişmiş...
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomas...
AiTrillion
aitrillion.com
Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşteri...
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek dönüşüm hunisi dönüşümleri ve müşteriyi elde tutma konusunda güç veren, performans odaklı bir MarTech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, ...
Truepush
truepush.com
Truepush aracını kullanarak sınırsız ücretsiz push bildirimleri gönderin ve push reklamlardan para kazanın. Push reklamlarımızla web sitenize ek gelir kanalı ekleyin. Truepush aracıyla kullanıcılarınızla etkileşime geçerek ayda 1200$'a kadar tasarruf edin.
ngrow
ngrow.ai
Yapay Zeka Anlık Bildirimleri ile Elde Tutmayı Artırın. SDK içermeyen tek anlık bildirim istihbarat platformu.
Leanplum
leanplum.com
Optimize edilmiş çok kanallı mesajlaşma ve kampanya düzenleme yoluyla kalıcı ve değerli ilişkiler kurarak müşteri katılımını en üst düzeye çıkarın.
Upsight
upsight.ai
Upsight, portföyünüzdeki geliri en üst düzeye çıkarmak ve performansı artırmak için çok kanallı analizleri, entegre pazarlama araçlarını ve reklam optimizasyonunu birleştirir.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic, kuruluşların müşterileri olağanüstü çok kanallı deneyimlerle memnun etmelerini sağlayan bir müşteri etkileşim platformudur. İletişim kanallarını, mesajlaşma uygulamalarını ve sohbet robotlarını birleştirerek müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasındaki görüşmeleri kolaylaştırır. Unifon...
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI, ürününüze bildirimleri (e-posta, uygulama içi vb.) uygulamanın EN HIZLI yoludur. Birkaç dakika içinde yeni bildirimler oluşturmanıza ve ürününüze entegre etmenize olanak tanıyan gerekli tüm entegrasyonlar, görsel bildirim düzenleyicileri ve SDK'larla birlikte gelir.
Nashpush
nashpush.com
Nashpush, dünya çapındaki işletmelerin hedef kitlelerine zamanında gönderilen kişiselleştirilmiş tetikleyici anlık bildirimlerle ulaşmasını, etkileşimde bulunmasını ve onları elde tutmasını sağlayan güçlü ve kullanıcı dostu bir anında bildirim gönderme platformudur. Üstün mimariyle desteklenen Nashp...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays, basit ve kullanışlı kod entegrasyonuyla Anlık Bildirimler için SaaS platformunun pazar lideri self-servis müşteri etkileşimi çözümüdür. Müşteriler neden bizimle çalışmayı seviyor? 🔷PUSH 🔷... Daha Fazla Göster INED 🔷PWA (Progresif Web Uygulamaları) 🔷AKTİF TEKLİF 🔷POP-UP 🔷SAYFA İÇİ 🔷He...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic, web push bildirimlerini, çıkış amacını ve promosyon katmanlarını kullanan eksiksiz bir yerinde pazarlama çözümüdür.