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Anında Bildirim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso

Anlık bildirim yazılımı, mesajları bilgisayarlarına veya mobil cihazlarına ileterek işletmeler ve müşteriler arasındaki doğrudan iletişimi kolaylaştırır. Bu bildirimler, tüketicileri önemli güncellemeler veya bilgiler konusunda uyarmaya yarar ve onları bir şirketin uygulaması veya web sitesiyle yeniden etkileşime geçirmeyi amaçlar. Öncelikle pazarlama ekipleri tarafından kullanılan bu çözümler, bildirim hizmeti kapsamında özelleştirilebilen ve mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaları veya web tarayıcıları aracılığıyla doğrudan tüketicilere gönderilebilen belirli eylem çağrılarının oluşturulmasına ve dağıtılmasına olanak tanır. Bazı platformlar hem uygulamalarda hem de web tarayıcılarında anlık bildirimleri desteklerken diğerleri tek türde uzmanlaşmıştır. Bu yazılım, kullanıcılara metin ve görseller de dahil olmak üzere mesaj içeriğini doğrudan platform içerisinde tamamen özelleştirme olanağı sağlar. Ayrıca, işletmelerin teslimat oranları ve tıklama oranları gibi ölçümleri takip etmesine olanak tanıyan kapsamlı analizler sağlamalıdır. Anında bildirim yazılımı, mobil pazarlama araçlarına bir özellik olarak entegre edilebilir veya A/B test yazılımında bulunan işlevleri birleştirerek kullanıcıların farklı mesaj varyasyonlarını denemesine ve bunların müşterilerle etkileşim kurmadaki etkinliğini analiz etmesine olanak tanır.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

Contlo

Contlo

contlo.com

Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.

GoZen

GoZen

gozen.io

Yapay Zekayla Desteklenen Organik Büyüme Platformu ile Satışlarınızı ve Gelirinizi 10 Kat Artırın. SEO dostu içerik oluşturarak, hedef kitle oluşturarak, etkileşimi ve satışları otomatikleştirerek işinizi Reklamlar olmadan organik olarak büyütün.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

UserWise

UserWise

userwise.io

Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...

Knock

Knock

knock.app

Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.

Iterable

Iterable

iterable.com

Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.

Courier

Courier

courier.com

Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.

Braze

Braze

braze.com

İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...

User.com

User.com

user.com

User.com gelişmiş bir pazarlama ve satış otomasyon yazılımıdır. Şirketlerin iç süreçlerini kolaylaştırmalarına ve işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı oluyoruz.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.

Routee

Routee

routee.net

Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim...

Aimtell

Aimtell

aimtell.com

Yüksek düzeyde hedeflenmiş mobil ve masaüstü web push bildirimleri aracılığıyla web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçin.

Airship

Airship

airship.com

Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.

Pushify.com

Pushify.com

pushify.com

Pushify, kullanıcılarınızı saat dilimlerine göre farklı sınırlar arasında hedefleyebileceğiniz bir kontrol paneli sağlar. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki kullanıcıları en aktif oldukları anda hedefleyin.

Ocamba

Ocamba

ocamba.com

Reklam sunma ve Push mesajlaşma için eksiksiz kurumsal yönetim uygulamaları paketi

FlareLane

FlareLane

flarelane.com

FlareLane, müşteri deneyimini geliştirmek için etkileşimli anlık bildirimlerden yararlanan, son derece kişiselleştirilmiş bir CRM pazarlama çözümüdür. Müşteriyi elde tutmayı ve geliri artıran, birinci sınıf, etkinliğe dayalı, otomatik, kullanıcı dostu bir anında bildirim hizmeti oluşturmaya kararlıy...

Subscribers

Subscribers

subscribers.com

Sitenizi terk ettikten sonra bile doğrudan sitenizin ziyaretçilerine gönderilen mesajları içeren uzun e-posta gelen kutusu sırasını atlayın. Aboneler, web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçmek ve hedeflenen web push bildirimlerini kullanarak satın almaları artırmak için oldukça etkili...

Larapush

Larapush

larapush.com

LaraPush, izlenebilir anlık bildirimler göndermenize olanak tanıyan, Web Push Bildirimleri için pazar lideri, kendi kendine barındırılan bir çözümdür. LaraPush, masaüstü tarayıcılarda ve android telefonlarda ÜCRETSİZ* olarak web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarınıza ulaşmanızı sağlar. 🌀 La...

SmartSender

SmartSender

smartsender.io

Senkronizasyon kabuslarını unutun * Merkezileştirilmiş ve Eyleme Geçirilebilir Müşteri Verileri * Davranışsal Hedef Kitle Segmentasyonu Yalnızca aşırı kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin * Koşullu İçerik * Kişiselleştirilmiş Yer Tutucular * Dinamik 1'e 1 İçerik * Kişisel veri ve davranışa dayalı ki...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.

Push Monkey

Push Monkey

getpushmonkey.com

Chrome, Safari ve Firefox için Yerel Mobil ve Masaüstü Anında Bildirimler. Sadık okuyucularınızı yeni içerik hakkında bilgilendirmenin en kolay yolu

indigitall

indigitall

indigitall.com

indigitall, müşterilerimizin hedef kitlelerine zenginleştirilmiş, bölümlere ayrılmış, etkileşimli ve konuma dayalı anlık bildirimler göndermesine olanak tanıyan bir SaaS Pazarlama Otomasyonu hizmeti sunan uluslararası bir şirkettir. Artan sayıda kullanıcıyı etkinleştirerek, dönüştürerek ve elde tuta...

WonderPush

WonderPush

wonderpush.com

Web ve Mobil için ayda 1 Euro'dan başlayan bildirimler ve pop-up'lar. WonderPush, iOS, Android ve web siteleri için anında bildirimler ve açılır pencereler sunan en hızlı platformdur. Ayarlanması kolay güçlü çözümümüz, binlerce geliştiricinin ve pazarlamacının saniyede 350.000'den fazla bildirim gön...

Feedify

Feedify

feedify.net

Feedify, müşteri etkileşimi araçlarının otomasyonla yönetilebileceği yalın bir kontrol paneli sağlar. Feedify, coğrafi konum, tarayıcı, cihaz, ülke, saat dilimi vb. aracılığıyla daraltılabilen bildirimler, pop'lar, anketler, geri bildirim araçları (satış öncesi ve sonrası) oluşturmanıza olanak tanır...

Kumulos

Kumulos

kumulos.com

Kumulos ile pazarlama ekipleri, kullanıcıların sevdiği kişiselleştirilmiş yolculukları hızlı bir şekilde oluşturabilir, mobil uygulama etkileşimini hızlandırabilir ve markanın yaşam boyu savunucularını yaratabilir. Ekibinizi tekrar sürücü koltuğuna oturtarak onlara daha fazla kontrol, daha hızlı büy...

Appgain.io

Appgain.io

appgain.io

Appgain, Mobil ve web uygulamalarının daha fazla kullanıcı elde etmesine ve tek bir platformda etkileşimi artırmasına yardımcı olan Tam kapsamlı bir Web ve Mobil Pazarlama Platformudur. 2020'ye kadar 200 Milyar Dolar Sırf uygulamaları indirebilmeniz için harcandı ve bunların %75'i uygulamayı hiç açm...

Cordial

Cordial

cordial.com

Cordial, markalara pazarlama stratejilerini tamamen otomatikleştirme ve çalışma şekillerini dönüştürme konusunda güç veren gerçek bir pazarlama platformudur. Müşteri odaklı bir yaklaşımla tasarlanan Cordial, yeni pazarlama stratejilerini rekor sürede tasarlamak, test etmek ve uygulamak için gelişmiş...

Netmera

Netmera

netmera.com

Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomas...

AiTrillion

AiTrillion

aitrillion.com

Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşteri...

Vizury

Vizury

vizury.com

2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek dönüşüm hunisi dönüşümleri ve müşteriyi elde tutma konusunda güç veren, performans odaklı bir MarTech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, ...

Truepush

Truepush

truepush.com

Truepush aracını kullanarak sınırsız ücretsiz push bildirimleri gönderin ve push reklamlardan para kazanın. Push reklamlarımızla web sitenize ek gelir kanalı ekleyin. Truepush aracıyla kullanıcılarınızla etkileşime geçerek ayda 1200$'a kadar tasarruf edin.

ngrow

ngrow

ngrow.ai

Yapay Zeka Anlık Bildirimleri ile Elde Tutmayı Artırın. SDK içermeyen tek anlık bildirim istihbarat platformu.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

Optimize edilmiş çok kanallı mesajlaşma ve kampanya düzenleme yoluyla kalıcı ve değerli ilişkiler kurarak müşteri katılımını en üst düzeye çıkarın.

Upsight

Upsight

upsight.ai

Upsight, portföyünüzdeki geliri en üst düzeye çıkarmak ve performansı artırmak için çok kanallı analizleri, entegre pazarlama araçlarını ve reklam optimizasyonunu birleştirir.

Unifonic

Unifonic

unifonic.com

Unifonic, kuruluşların müşterileri olağanüstü çok kanallı deneyimlerle memnun etmelerini sağlayan bir müşteri etkileşim platformudur. İletişim kanallarını, mesajlaşma uygulamalarını ve sohbet robotlarını birleştirerek müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasındaki görüşmeleri kolaylaştırır. Unifon...

NotificationAPI

NotificationAPI

notificationapi.com

NotificationAPI, ürününüze bildirimleri (e-posta, uygulama içi vb.) uygulamanın EN HIZLI yoludur. Birkaç dakika içinde yeni bildirimler oluşturmanıza ve ürününüze entegre etmenize olanak tanıyan gerekli tüm entegrasyonlar, görsel bildirim düzenleyicileri ve SDK'larla birlikte gelir.

Nashpush

Nashpush

nashpush.com

Nashpush, dünya çapındaki işletmelerin hedef kitlelerine zamanında gönderilen kişiselleştirilmiş tetikleyici anlık bildirimlerle ulaşmasını, etkileşimde bulunmasını ve onları elde tutmasını sağlayan güçlü ve kullanıcı dostu bir anında bildirim gönderme platformudur. Üstün mimariyle desteklenen Nashp...

MonRays

MonRays

monetizationrays.com

MonRays, basit ve kullanışlı kod entegrasyonuyla Anlık Bildirimler için SaaS platformunun pazar lideri self-servis müşteri etkileşimi çözümüdür. Müşteriler neden bizimle çalışmayı seviyor? 🔷PUSH 🔷... Daha Fazla Göster INED 🔷PWA (Progresif Web Uygulamaları) 🔷AKTİF TEKLİF 🔷POP-UP 🔷SAYFA İÇİ 🔷He...

MaxTraffic

MaxTraffic

maxtraffic.com

Max Traffic, web push bildirimlerini, çıkış amacını ve promosyon katmanlarını kullanan eksiksiz bir yerinde pazarlama çözümüdür.

FoxPush

FoxPush

foxpush.com

Abonelerinize, çevrimiçi olduklarında, nerede olurlarsa olsunlar, cep telefonlarından bile anında Web push bildirimleri gönderin! Kurulumu kolaydır ve hiçbir teknik beceri gerektirmez. Etkileşiminizi artırmak için kullanıcılarınıza anlık bildirimler gönderin. Masaüstü ve mobil cihazlar için 3 dakika...

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