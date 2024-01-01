Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Determ

determ.com

Daha önce Mediatoolkit olan Determ, yapay zeka destekli bir çevrimiçi medya izleme çözümüdür. Gerçek zamanlı tüketici, rakip ve pazar öngörülerine dayanarak daha iyi iş kararları alınmasına yardımcı olur. Determ, ilgili bahsi geçenleri belirlemek için herhangi bir dil veya konumdaki 100 milyondan fa...