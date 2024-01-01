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Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana
"Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı", işletmelerin ve PR profesyonellerinin halkla ilişkiler çabalarını yönetmelerine ve kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. Bu araçlar, PR kampanyalarını planlamak, yürütmek ve izlemek, ayrıca medya kapsamını izlemek, medya ilişkilerini yönetmek ve PR performansını analiz etmek için kullanılır.
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Feedly
feedly.com
İşletmelerin ve meraklı zihinlerin çağın ilerisinde kaldığı platform Feedly'ye hoş geldiniz! Ekiplerin rakipleri takip etmesine, yeni trendleri keşfetmesine ve ortaya çıkan güvenlik tehditlerini araştırmasına yardımcı olma konusunda tutkuluyuz. Feedly AI, milyonlarca kaynaktan gerçek zamanlı olarak...
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...
Meltwater
meltwater.com
Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şir...
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Critical Mention
criticalmention.com
Küresel medya izleme, medya iletişim veritabanı ve güçlü analiz özelliklerine sahip en hızlı, en güvenilir, hepsi bir arada halkla ilişkiler ve kazanılmış medya platformu. Arama sonuçları kolayca analiz edilir, eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürülür ve Critical Mention'ın kapsamlı Earned Medi...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Sourcery
sourcery.ai
Daha Fazla Müşteriye Ulaşın. Kaliteli Geri Bağlantılar Kazanın. Nasıl ücretsiz tanıtım alacağınızı merak etmeyi bırakın. Yazılımımız kaliteli geri bağlantıları kendiniz kazanmanıza yardımcı olur. Çok kolay, sihir gibi. » Marka Bilinirliğini Artırın » Daha Fazla Gelen Trafik ve Potansiyel Müşteri » S...
Awario
awario.com
Awario, markadan bahsedilenleri takip etmenize, rakipleri izlemenize, satış fırsatlarını ve etkileyicileri bulmanıza ve hedef kitlenizle çevrimiçi etkileşime geçmenize yardımcı olacak bir sosyal medya ve web izleme aracıdır.
Cision
cision.com
Cision Ltd. bir halkla ilişkiler ve kazanılmış medya yazılım şirketi ve hizmet sağlayıcısıdır. Şirket, Cayman Adaları'nda kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'dedir; dünya çapındaki müşterileri ile Şirket, Haziran 2017'de ters birleşme yoluyla halka açıldı. Web tabanlı halkla ilişkiler ve hizmet...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Coinscribble
coinscribble.com
Coinscribble nedir? Coinscribble, kripto, blockchain, Web3 ve NFT sektörlerine yönelik bir basın bülteni haber hizmeti platformudur. Coinscribble, Web3 şirketlerinin önde gelen kripto medyası ve CoinTelegraph, CoinMarketCap, Benzinga, Binance, Yahoo Finance ve daha fazlası gibi haber platformlarında...
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24, yapay zeka destekli raporlara ve içgörülere sahip en gelişmiş sosyal medya izleme araçlarından biridir. Her büyüklükte binlerce şirket, markaları, ürünleri ve web üzerindeki rakipleri hakkındaki çevrimiçi konuşmaları belirlemek ve analiz etmek için Brand24'ü kullanıyor. Brand24, kul...
JustReachOut
justreachout.io
İşletmenizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz görünürlüğü elde etmenizi sağlayacak PR yazılımı ve rehberlik. Bir gazetecinin hikayenize uygun olduğunu bilerek iletişime geçin. Yazılımımız, güvenle satış konuşması yapabilmeniz için en alakalı gazetecileri, yayınları, basın fırsatlarını, podcast'leri v...
Business Wire
businesswire.com
Haber bülteni dağıtımı ve mevzuat açıklama hizmetlerinde dünya lideri olan Business Wire, kapsamlı bir halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri çözümleri paketi sunmaktadır. Müşterilerin haber dağıtım hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya güçlü bir şekilde odaklanan Business Wire ekibi, sonuç sağ...
RadioKing
radioking.com
RadioKing, kendi çevrimiçi radyo istasyonunuzu oluşturmanız ve yayınlamanız için bir numaralı platformdur. Bu çözüm aynı zamanda radyo istasyonlarını dijital gelişimlerinde desteklemek için anahtar teslim hizmetler de sunmaktadır (Web Sitesi, Mobil Uygulama, Bağlantılı Hoparlör, TV ve Otomatik). Bug...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newsworthy.ai ekibi tarafından oluşturulan Newswriter.ai, dakikalar içinde ilgi çekici ve göz alıcı basın bültenleri oluşturmanıza yardımcı olan GPT-3 OpenAI destekli üretken yapay zeka basın bülteni yazma aracıdır. Düzenlemenin her zaman insan eliyle yapılması önerilir; hiçbir zaman yalnızca yapay ...
Mention
mention.com
Mention, markaların ve ajansların sosyal medya ve web üzerindeki hedef kitle algısını anlamalarına olanak tanıyan ve aynı zamanda sosyal medya kampanyalarını düzenleme olanağı sunan bir sosyal medya pazarlama çözümüdür. Mention'ı kullanarak bir marka veya ürün hakkında çevrimiçi ortamda neler söylen...
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire, dünyanın her yerindeki insanlara kısa, erişilebilir ve ilgili siber güvenlik haberleri ve siber güvenlik podcast'leri sunan bağımsız bir sestir.
ClickPress
click.press
Mükemmel tek tıklama özellikleriyle WordPress sitenizde bir profesyonel gibi ustalaşın. Sitenizin potansiyelinin kilidini açın ve olağanüstü bir çevrimiçi varlık için sınırsız performansın ve hızlı yüklemenin keyfini çıkarın.
Dataminr
dataminr.com
Dataminr, küresel şirketler, kamu sektörü kurumları, haber odaları ve STK'lar için ilgili ve eyleme dönüştürülebilir uyarılar oluşturarak gerçek zamanlı yapay zeka ve kamu verilerini müşterilerimiz için kullanıma sunar. Dataminr'in önde gelen yapay zeka platformu, yüksek etkili olayların en erken si...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News, Afganistan'dan ve dünyanın dört bir yanından güncel ve doğru haberler sunan lider bir haber platformudur. Deneyimli gazetecilerden oluşan ekibimiz, okuyucularımıza güvenilir ve tarafsız haberler sunmaya kendini adamıştır. Ayrıca, özellikle Afgan kızlarının eğitimi söz konusu olduğunda iyi...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari der...
Press Hook
presshook.com
Press Hook, şirketlerin yalnızca birkaç tıklamayla yüksek kaliteli basın bültenleri oluşturmasına yardımcı olan ücretsiz bir basın bülteni oluşturma aracıdır. Araç, kullanıcıların basın bülteni bilgilerini hızlı bir şekilde girmelerine ve anında profesyonel görünümlü bir basın bülteni oluşturmaların...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi ...
SentiOne
sentione.com
SentiOne bir Yapay Zeka Müşteri Hizmetleri Otomasyon Platformudur. Araç, özel algoritmalar kullanarak interneti (sosyal medya, portallar, forumlar ve bloglar) küresel olarak izler, kamuya açık görüşleri toplar ve tüketici içgörüleri için bunları otomatik olarak analiz eder. Entegre etkileşim modülü,...
PR Wire Pro
prwirepro.com
250'den fazla haber sitesine Basın Bülteni Dağıtımı - 24 Saat Editör Ekibi - Hızlı Dağıtım - (800)460-2502 Hem Google hem de Apple News, ABC ve NBC Bağlı Kuruluş Ağları, CBS ve FOX bağlı kuruluşları, Digital Journal ve yüzlerce kişiye hızlı basın bülteni dağıtımı ek haber ağları. Web sitenizin Googl...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire, 2015 yılında Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones ve diğer önde gelen finans ve kurumsal haber kuruluşlarından eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Her gün yayınlanan ve dağıtılan binlerce basın bülteniyle rekabet tüm zamanların en yüksek se...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire, kripto para birimi ve blockchain endüstrisine yönelik bir haber yayını sendikasyon hizmetidir. Kripto para projeleri, blockchain şirketleri, borsalar, yatırım firmaları ve PR ajansları için tasarlanan Chainwire, basın bültenlerinin hiper hedefli kripto medya kuruluşlarında aynı anda yayın...
Prezly
prezly.com
Prezly, modern kurum içi PR ekipleri ve ajansları için hepsi bir arada bir hikaye anlatma aracıdır. Prezly ile, Word belgeleri, ağır eklentiler içeren düz metin e-postaları ve giderek uzayan Excel elektronik tabloları gibi birden fazla güncelliğini kaybetmiş araçla hokkabazlık yaparak zamandan tasar...
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel ç...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
JournoLink
journolink.com
İşletmenizi basına duyurmanın en hızlı ve en kolay yolu olan JournoLink, küçük işletmenizin büyük kitlelerle iletişim kurmasına yardımcı olacak, kullanımı kolay, öğrenmesi kolay bir tanıtım yazılımıdır. Basın bülteni dağıtımı, çevrimiçi yayın, medya talepleri ve basın odası. JournoLink, PR'a yeni ba...
eReleases
ereleases.com
İsteyen gazetecilere basın bülteni dağıtımı. Ölçülebilir sonuçlar artı PR Newswire. Küçük işletme müşterilerimiz bizi en iyi şekilde değerlendiriyor.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Basın Bülteni Newswire, hedef kitlenize ulaşmak ve ziyaretçileri, satışları ve marka bilinirliğini yönetmek için haberlerini sosyal medya ve geleneksel haber kanalları aracılığıyla yaymak isteyen işletmelere yönelik bir basın bülteni dağıtım hizmetidir.
PR.com
pr.com
PR.com, işletmeler, ürünler ve hizmetler dizini, basın bülteni dağıtımı ve daha fazlasıyla işletmenizi tanıtabileceğiniz bir web sitesidir. PR.com, tek noktadan alışveriş yapan bir ticari pazar yeridir.
Newswire
newswire.com
Newswire, müşterilerine marka bilinirliği oluşturmaya, medyada yer almaya, çevrimiçi görünürlüğü artırmaya, arama motoru optimizasyonu performansını iyileştirmeye, satış oluşturmaya ve daha fazlasına yardımcı olan basın bülteni dağıtım hizmetleri sağlayan bir medya teknolojisi şirketidir. Newswire, ...
PR Newswire
prnewswire.com
PR Newswire'ın haber dağıtımı, hedefleme, izleme ve pazarlama çözümleri, dünya genelindeki hedef kitlelerle bağlantı kurmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olur.
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack, kuruluşların güven oluşturmasına, hikayeler anlatmasına ve kazanılan medyanın değerini göstermesine yardımcı olur. Bunu, basında yer almak, marka itibarını korumak ve PR performansını ve işbirliğini artırmak için medya veritabanını, sunumu, izlemeyi ve raporlamayı birleştiren PR yönetimi ...
Spica Media
spica.media
Performansınızı artırmanıza yardımcı olacak değerli analizler ve raporlarla birlikte size sosyal medya, gazeteler, dergiler, TV, radyo ve çevrimiçi haberlerde kapsamlı medya izleme olanağı sağlıyoruz.
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
Webz.io
webz.io
Webz.io, makine tanımlı web verilerinin lider sağlayıcısıdır. Açık ve karanlık ağdaki geniş web veri havuzunu, makinelerin tüketmeye hazır olduğu yapılandırılmış web veri akışlarına dönüştürür. Kuruluşlar, geliştiriciler ve analistler Webz.io verilerini kullanarak artık web verilerinin ham potansiye...
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
Storiad
storiad.com
Storiad, kitap farkındalığını artırmak ve kitap satışlarını artırmak amacıyla doğru kitap hedef kitlesine ulaşmak için yazarların dijital kitap tanıtım kampanyalarını planlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Contify
contify.com
Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Press Kite
presskite.com
Güzel bir basın kiti oluşturun ve Press Kite ile kolayca baskı alın.
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard, PR dünyasına veri analizi ve medya istihbaratı için modern bir araç sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Uygulama, medya izleme, ayrıntılı analiz, gösterge tabloları ve raporların yanı sıra eski makaleleri bulmayı kolaylaştıran zengin bir medya arşivi sunar. Bu klasik özelliklere ek o...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics bir Sosyal Medya İzleme ve Analiz Sistemidir. * Sosyal ağ siteleri, video barındırma hizmetleri, harita hizmetleri, kamu kanalları ve mesajlaşma sohbetleri, inceleme web siteleri, forumlar, bloglar, pazar yerleri, çevrimiçi medya, gazeteler, dergiler ve federal kanallar gibi tüm kay...
Signal AI
signal-ai.com
Sonsuz veri denizinde Signal AI, kendinden emin ve bilinçli kararlar için netlik sağlar. Karar verme sürecine ilişkin öngörüler oluşturmak amacıyla 226 pazarda, 75 dilde, Signal AI platformuna her gün 5 milyondan fazla makale giriliyor. • Halkla İlişkiler Stratejinizi Güçlendirin - İletişimlerinizi ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure, sağlam ve kapsamlı TV ve radyo yayın izleme, internet izleme, LexisNexis/Print izleme, medya istihbaratı ve PR analizi sağlar. Ayrıca medya kişileri veritabanı çözümü de sunuyoruz. News Exposure, geçmişi 2010'a kadar uzanan kalıcı bir HD arşivi sağlayarak sektörde ayrıcalıklı bir niş ...
Managr
managr.ai
Managr, Halkla İlişkiler için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Sizin için haberleri okur, medya konuşmaları yazar ve hedef gazetecileri belirler.
IGLeads.io
igleads.io
Parmaklarınızın ucundaki Google'ın herkese açık veritabanıyla yeni iş fırsatlarını keşfedin ve dünyadaki her alıcıya ulaşın. Hashtag'leri ve anahtar kelimeleri kullanarak potansiyel müşterileri hedefleyin ve daha fazla anlaşma yapın
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Veritabanımızda Instagram, TikTok, YouTube ve Blogger web sitelerinden 130 milyondan fazla profil bulunan NinjaOutreach, çevrimiçi varlıklarını büyütmek isteyen çevrimiçi markalar, dijital pazarlamacılar ve küçük işletmeler için üst düzey bir blog yazarı ve Etkileyici Pazarlama sosyal yardım yazılım...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip, girişimcilere, halkla ilişkiler uzmanlarına ve pazarlamacılara ilgili medya bağlantılarını (gazeteciler, editörler, blog yazarları, etkileyiciler vb.) arama, medya listeleri oluşturma, kişiselleştirilmiş sunumlar veya toplu basın bültenleri gönderme ve çevrimiçi ve izleme yapma konusunda y...
PRWeb
prweb.com
PRWeb, "basın bültenini" büyük şirketler tarafından kullanılan pahalı bir araçtan, her büyüklükteki kuruluşun haberlerini internette dağıtması, çevrimiçi görünürlüğünü artırması ve müşteri çekmesi için ucuz ama son derece etkili bir yönteme dönüştürdü.
Screeners.com
screeners.com
Elemeciler, incelemecilere istediklerini verir: yayın öncesi içeriğin ön izlemesi için tek, güvenli ve sorunsuz bir hedef. Screeners, halkla ilişkiler ekiplerine en iyi yaptıkları şeyi yapmaları için özgürlük tanır: ilgi uyandırmak ve mükemmel haber akışını güvence altına almak. Kayıp şifreleri bulm...