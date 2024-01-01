Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık

Meltwater

meltwater.com

Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şir...