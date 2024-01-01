Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brezilya

NewsWhip Analytics

newswhip.com

NewsWhip, iletişim ve öngörü profesyonellerinin markalarının itibarını proaktif bir şekilde izlemelerine ve savunmalarına yardımcı olan tahmine dayalı bir medya öngörü platformudur. Web kapsamını ve tüm önemli sosyal ağları gerçek zamanlı olarak takip ederek platformlar arası kapsamı ölçmenize ve ma...