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Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn
"Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı", işletmelerin ve PR profesyonellerinin halkla ilişkiler çabalarını yönetmelerine ve kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. Bu araçlar, PR kampanyalarını planlamak, yürütmek ve izlemek, ayrıca medya kapsamını izlemek, medya ilişkilerini yönetmek ve PR performansını analiz etmek için kullanılır.
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Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Cision
cision.com
Cision Ltd. bir halkla ilişkiler ve kazanılmış medya yazılım şirketi ve hizmet sağlayıcısıdır. Şirket, Cayman Adaları'nda kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'dedir; dünya çapındaki müşterileri ile Şirket, Haziran 2017'de ters birleşme yoluyla halka açıldı. Web tabanlı PR ve hizmet olarak medya ...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
Sourcery
sourcery.ai
Daha Fazla Müşteriye Ulaşın. Kaliteli Geri Bağlantılar Kazanın. Nasıl ücretsiz tanıtım alacağınızı merak etmeyi bırakın. Yazılımımız kaliteli geri bağlantıları kendiniz kazanmanıza yardımcı olur. Çok kolay, sihir gibi. » Marka Bilinirliğini Artırın » Daha Fazla Gelen Trafik ve Potansiyel Müşteri » S...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
JustReachOut
justreachout.io
İşletmenizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz görünürlüğü elde etmenizi sağlayacak PR yazılımı ve rehberliği. Bir gazetecinin hikayenize uygun olduğunu bilerek iletişime geçin. Yazılımımız, güvenle satış konuşması yapabilmeniz için en alakalı gazetecileri, yayınları, basın fırsatlarını, podcast'leri ...
Business Wire
businesswire.com
Basın bülteni dağıtımı ve mevzuat açıklamalarında dünya lideri. Halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri uzmanları, geniş tabanlı ve hedeflenen pazar erişimi için Business Wire'a güveniyor.
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
Coinscribble
coinscribble.com
Coinscribble nedir? Coinscribble, kripto, blockchain, Web3 ve NFT sektörlerine yönelik bir basın bülteni haber hizmeti platformudur. Coinscribble, Web3 şirketlerinin önde gelen kripto medyası ve CoinTelegraph, CoinMarketCap, Benzinga, Binance, Yahoo Finance ve daha fazlası gibi haber platformlarında...
Mention
mention.com
Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newsworthy.ai ekibi tarafından oluşturulan Newswriter.ai, dakikalar içinde ilgi çekici ve göz alıcı basın bültenleri oluşturmanıza yardımcı olan GPT-3 OpenAI destekli üretken yapay zeka basın bülteni yazma aracıdır. Düzenlemenin her zaman insan eliyle yapılması önerilir; hiçbir zaman yalnızca yapay ...
Dataminr
dataminr.com
Müşteriler, yüksek etkili olaylara ve ortaya çıkan risklere ilişkin erken sinyaller, güvenle yanıt vermek ve krizleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Dataminr'in yapay zeka platformuna güveniyor
RadioKing
radioking.com
RadioKing, kendi çevrimiçi radyo istasyonunuzu oluşturmak ve yayınlamak için bir numaralı platformdur. Bu çözüm aynı zamanda radyo istasyonlarını dijital gelişimlerinde desteklemek için anahtar teslim hizmetler de sunmaktadır (Web Sitesi, Mobil Uygulama, Bağlantılı Hoparlör, TV ve Otomatik). Bugün 1...
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
ClickPress
click.press
Mükemmel tek tıklama özellikleriyle WordPress sitenizde bir profesyonel gibi ustalaşın. Sitenizin potansiyelinin kilidini açın ve olağanüstü bir çevrimiçi varlık için sınırsız performansın ve hızlı yüklemenin keyfini çıkarın.
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire, dünyanın her yerindeki insanlara kısa, erişilebilir ve ilgili siber güvenlik haberleri ve siber güvenlik podcast'leri sunan bağımsız bir sestir.
Prezly
prezly.com
Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News, Afganistan'dan ve dünyanın dört bir yanından güncel ve doğru haberler sunan lider bir haber platformudur. Deneyimli gazetecilerden oluşan ekibimiz, okuyucularımıza güvenilir ve tarafsız haberler sunmaya kendini adamıştır. Ayrıca, özellikle Afgan kızlarının eğitimi söz konusu olduğunda iyi...
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
PR Newswire
prnewswire.com
PR Newswire'ın haber dağıtımı, hedefleme, izleme ve pazarlama çözümleri, dünya çapındaki hedef kitlelerle bağlantı kurmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olur.
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.
Press Kite
presskite.com
Güzel bir basın kiti oluşturun ve Press Kite ile kolayca baskı alın.
Spica Media
spica.media
Performansınızı artırmanıza yardımcı olacak değerli analizler ve raporlarla birlikte size sosyal medya, gazeteler, dergiler, TV, radyo ve çevrimiçi haberlerde kapsamlı medya izleme olanağı sağlıyoruz.
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics bir Sosyal Medya İzleme ve Analiz Sistemidir. - Sosyal ağ siteleri, video barındırma hizmetleri, harita hizmetleri, kamu kanalları ve mesajlaşma sohbetleri, inceleme web siteleri, forumlar, bloglar, pazar yerleri, çevrimiçi medya, gazeteler, dergiler ve federal kanallar olmak üzere t...
Signal AI
signal-ai.com
Sonsuz veri denizinde Signal AI, kendinden emin ve bilinçli kararlar için netlik sağlar. Karar verme sürecine ilişkin öngörüler oluşturmak amacıyla 226 pazarda, 75 dilde, Signal AI platformuna her gün 5 milyondan fazla makale giriliyor. • Halkla İlişkiler Stratejinizi Güçlendirin - İletişimlerinizi ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure, sağlam ve kapsamlı TV ve radyo yayın izleme, internet izleme, LexisNexis/Print izleme, medya istihbaratı ve PR analizi sağlar. Ayrıca medya kişileri veritabanı çözümü de sunuyoruz. News Exposure, geçmişi 2010'a kadar uzanan kalıcı bir HD arşivi sağlayarak sektörde ayrıcalıklı bir niş ...
Managr
managr.ai
Managr, pazarlama ve halkla ilişkiler ekipleri için yapay zeka asistanıdır. Araştırma ve fikir oluşturmayı, içerik oluşturmayı ve medya sunumunu kolaylaştırır. Managr'ı Ücretsiz Deneyin! managr.ai/pricing
Anewstip
anewstip.com
Anewstip, girişimcilerin, halkla ilişkiler profesyonellerinin ve pazarlamacıların ilgili medya bağlantılarını (gazeteciler, editörler, blog yazarları, etkileyiciler vb.) aramasına, medya listeleri oluşturmasına, kişiselleştirilmiş sunumlar veya toplu basın bültenleri göndermesine ve çevrimiçi ve izl...
Storiad
storiad.com
Storiad, kitap farkındalığını artırmak ve kitap satışlarını artırmak amacıyla doğru kitap hedef kitlesine ulaşmak için yazarların dijital kitap tanıtım kampanyalarını planlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Screeners.com
screeners.com
Elemeciler, incelemecilere istediklerini verir: yayın öncesi içeriğin ön izlemesi için tek, güvenli ve sorunsuz bir hedef. Screeners, halkla ilişkiler ekiplerine en iyi yaptıkları şeyi yapmaları için özgürlük tanır: ilgi uyandırmak ve mükemmel haber akışını güvence altına almak. Kayıp şifreleri bulm...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard, PR dünyasına veri analizi ve medya istihbaratı için modern bir araç sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Uygulama, medya izleme, ayrıntılı analiz, gösterge tabloları ve raporların yanı sıra eski makaleleri bulmayı kolaylaştıran zengin bir medya arşivi sunar. Bu klasik özelliklere ek o...
Webz.io
webz.io
Webz.io, makine tanımlı web verilerinin lider sağlayıcısıdır. Açık ve karanlık ağdaki geniş web veri havuzunu, makinelerin kullanımına hazır, yapılandırılmış web veri akışlarına dönüştürür. Kuruluşlar, geliştiriciler ve analistler Webz.io verilerini kullanarak artık web verilerinin ham potansiyelini...
IGLeads.io
igleads.io
Parmaklarınızın ucundaki Google'ın herkese açık veritabanıyla yeni iş fırsatlarını keşfedin ve dünyadaki her alıcıya ulaşın. Hashtag'leri ve anahtar kelimeleri kullanarak potansiyel müşterileri hedefleyin ve daha fazla anlaşma yapın
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Veritabanımızda Instagram, TikTok, YouTube ve Blogger web sitelerinden 130 milyondan fazla profil bulunan NinjaOutreach, çevrimiçi varlıklarını büyütmek isteyen çevrimiçi markalar, dijital pazarlamacılar ve küçük işletmeler için en iyi blog yazarı ve Etkileyici Pazarlama destek yazılımıdır. Ninja, E...
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardım...
Postaga
postaga.com
Etkili, kolay, soğuk bir e-posta ve satış destek platformuyla daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, ilişkiler kurun ve geri bağlantılar edinin.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Halkın herhangi bir konuyla nasıl ilgilendiğini anlayın. Web ve sosyal medyadaki 7 yılı aşkın kamu katılımı verilerini analiz edin ve raporlayın.
CoverageBook
coveragebook.com
Kapsam raporlarını daha hızlı hazırlayın. Gurur duyabileceğiniz güvenilir PR ölçümlerine sahip, güzel tasarlanmış raporlar.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.
PR Wire Pro
prwirepro.com
250'den fazla haber sitesine Basın Bülteni Dağıtımı - 24 Saat Editör Ekibi - Hızlı Dağıtım - (800)460-2502 Hem Google hem de Apple News, ABC ve NBC Bağlı Kuruluş Ağları, CBS ve FOX bağlı kuruluşları, Digital Journal ve yüzlerce kişiye hızlı basın bülteni dağıtımı ek haber ağları. Web sitenizin Googl...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire, 2015 yılında Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones ve diğer önde gelen finans ve kurumsal haber kuruluşlarından eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Her gün yayınlanan ve dağıtılan binlerce basın bülteniyle rekabet tüm zamanların en yüksek se...
Qwoted
qwoted.com
Qwoted, gazetecilerin bir haber üzerinde çalışırken konunun uzmanlarıyla (ve onları temsil eden halkla ilişkiler uzmanlarıyla) bağlantı kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir platformdur. Özel ağımız içerisinde gazeteciler, ihtiyacınız olan bilgiye sahip olduğunuzda soru sorabil...
Wiztrust
wiztrust.com
İletişim Etkinleştirme Platformu. Wiztrust, iç ve dış iletişimi basitleştirmek için oluşturulmuş çok kanallı bir dağıtım platformudur. İçeriğinizi herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir paydaşa yaymak için tek bir araç. Wiztrust'un bulut tabanlı çözümü Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC,...
PR.co
pr.co
pr.co, PR ekiplerinin medyada görünürlüğü ve marka bilinirliğini artırmasına ve olumlu bir itibar oluşturmasına yardımcı olmak için güzel tasarlanmış çevrimiçi haber odaları ve yazılımlar oluşturur. Çevrimiçi haber odalarımız şirketinizin kilometre taşlarını parlatır ve gazetecilerden yatırımcılara ...