Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş

iCrowdNewswire

icrowdnewswire.com

iCrowdNewswire, 2015 yılında Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones ve diğer önde gelen finans ve kurumsal haber kuruluşlarından eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Her gün yayınlanan ve dağıtılan binlerce basın bülteniyle rekabet tüm zamanların en yüksek se...