Halkla İlişkiler (PR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra

SnapStream

snapstream.com

SnapStream, canlı videoyu kaydedip metne dönüştüren ve önemli anları oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran güçlü bir bulut tabanlı video kırpma ürünüdür. Snapstream ile şunları yapabilirsiniz: - Herhangi bir video kaynağını, canlı yayını, TV kanalını veya canlı etkinliği kaydedin ve metne dönüştür...