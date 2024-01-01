Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Teklif Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kongo - Kinşasa
Teklif yazılımı, satış operasyonlarında teklif ve Teklif Talebi (RFP) süreçlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Satış profesyonelleri, çeşitli dosya formatlarında belgelerin hızlı bir şekilde oluşturulması, birden fazla kanalda kesintisiz belge paylaşımı ve RFP ile teklif belgelerinin satış başarısı üzerindeki etkisinin titizlikle izlenmesi dahil olmak üzere teklif yazılımının yeteneklerinden yararlanır. Teklifleri iş ilişkilerinde önemli ilk adımlar olarak kabul eden satış ekipleri, müşteri profilleri ve ihtiyaçları ile uyumlu, değerli ve özel içeriğin dahil edilmesini sağlamak için teklif yazılımını kullanır. Bu araçlar genellikle satış veya ortaklık bağlamlarında kullanılır ve CRM yazılımı, CPQ yazılımı, e-imza yazılımı ve muhasebe yazılımıyla ortak entegrasyonlara yol açar.
Yeni Uygulama Gönder
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için en iyi müşteri yönetimi aracı. Daha Akıllı Faturalama, Teklifler, Zaman Takibi, Ödemeler ve Sözleşmeler Eski adıyla AND.CO.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend, sizin gibi iş profesyonellerinin, işletmenizi ileriye taşıyan içeriği güvenli bir şekilde paylaşmasına ve kontrol etmesine yardımcı olur. Dropbox DocSend'in güçlü bağlantı tabanlı sistemi, her paydaş için güvenlik tercihlerini ayarlamayı, birisi dosyanızı her görüntülediğinde bildir...
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals, tüm satış sürecinizi modern, markaya özel dijital belgelerle kolaylaştırır. Entegrasyonları, takibi, analizleri ve yasal olarak bağlayıcı dijital imzaları sayesinde birden fazla platform kullanmayı unutun. Teklifler, sözleşmeler, imzalar, broşürler, iş bildirimleri ve teklifler içi...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Qwilr
qwilr.com
Anlaşma hızını artırın, içerikten alıcı içgörüleri alın ve temsilcilere satış yapmaları için daha fazla zaman tanıyın. Nasıl? Satış materyallerini güzel, otomatik web sayfalarına dönüştürün. Mükemmel teklif, satış konuşması, satış teklifi, müşteri katılım sayfası ve daha fazlasıyla unutulmaz bir sat...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle...
Canopy
canopytax.com
Canopy, CRM, belge yönetimi, müşteri portalı uygulaması, iş akışı, ödemeler, zaman ve faturalandırmayı içeren bulut tabanlı bir muhasebe uygulama yönetimi yazılımıdır.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Potansiyel müşteri ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, potansiyel müşt...
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. BT Hizmet Sağlayıcılarının zamandan tasarruf etmesine ve gelirleri artırmasına yardımcı olan nakit teklifi platformu. Teklif-nakit sürecinizi bugün yükseltin. Kazandıran satış tekliflerini dakikalar içinde gönderin. Quoter, satış ekiplerine...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, sanal satış için tasarlanmış bir video aracıdır. Potansiyel müşterilerden tekliflere kadar satış döngüsünün tüm aşamalarında kişisel bir dokunuş katan videoları kaydetmeyi ve göndermeyi kolaylaştırır. Güçlü video analizleri ve entegrasyonlarla desteklenen Vidyard, dünya çapında binlerce san...
Proposify
proposify.com
Proposify, satış sürecinizin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan çevrimiçi teklif yazılımıdır. Yakın. Anlaşma tasarımından imzaya kadar anlaşmalara hakim olacak güven ve esnekliğe sahip olun. Tutarlı ve hatasız kalan etkileyici satış belgeleri oluşturun. Sürecinizi ölçeklendirmek, za...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları da...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satı...
Scaido.io
scaido.io
Pipedrive veya HubSpot gibi CRM sisteminizle birlikte tekliflerin, tahminlerin ve ticari tekliflerin hazırlanmasını hızlandıran ve basitleştiren, ticari satış süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik bir hizmet
Minoa
minoa.io
Minoa, satış ekiplerinin daha yüksek satış verimliliği ve daha büyük anlaşmalar sağlayan iş senaryoları oluşturmasına yardımcı olan, San Francisco merkezli bir değer etkinleştirme platformudur. Tedarik ve finans ekiplerinin daha fazla anlaşmayı incelediği zamanlarda yatırım getirisi ve güçlü bir iş ...
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur; burada malzemeleri tek bir yerden planlayabilir, buluşabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşmaları ...
Apropo
apropo.io
Apropo, özellikle yazılım geliştirme şirketlerine ve uzmanlara yönelik bir teklif otomasyon aracıdır. Gerçek zamanlı tahmin ve gerçeklik raporlaması sayesinde proje tahminlerinizi daha doğru yapın, daha fazla anlaşma kazanın ve bütçeyi bir daha asla kaçırmayın.
uman.ai
uman.ai
Şirketler, uman'ın yapay zeka asistanını kullanarak teklif oluşturma, müşteri desteği ve çalışanların katılımı gibi temel iş işlevlerini kolaylaştırabilir. Veri engellerini ortadan kaldırır ve şirket içinde bilgilerin erişilebilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır. Sonuç; satışlar, satış...
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
WBudget
wbudget.io
WBudget, fiyat teklifleri ve satış teklifleri oluşturmak, düzenlemek ve göndermek için hepsi bir arada bir web platformudur. Zapier ve Webhooks aracılığıyla diğer iş uygulamalarıyla çeşitli entegrasyonlara olanak tanıyan, her tür ve büyüklükteki şirkete güç veren esnek bir platformdur. Ortalama bir ...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner, teklifler ve teklifler için CV Özgeçmişlerini ve Vaka Çalışmalarını yönetme şeklinizi otomatikleştiren bir SaaS aracıdır. CV Partner ile şirketinizin CV Özgeçmişlerini ve geçmiş projelerini/vakalarını ihaleler, teklifler veya RFP'ler için uyarlayabilirsiniz. Ayrıca araç, CV'lerin ve Vaka...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Taze Teklifler, satış ekibinin potansiyel müşterileri etkilemek için etkileşimli teklifler ve e-İmza ile çarpıcı teklifler oluşturmasına olanak tanıyan çevrimiçi teklif yönetim aracıdır. Daha fazla anlaşma yapmak için teklif analizlerini kullanın.
Nusii
nusii.com
Yaratıcı ajanslar ve çevrimiçi işletmeler için teklif yazılımı. Word, Google Dokümanlar ve asi PDF'lerle kavga etmeyi bırakın. Nusii bir sonraki anlaşmanızı tamamlamanın en hızlı yoludur. Profesyonel teklif şablonları, bildirim sistemi, teklif takibi ve çevrimiçi imzalama ile işletmenizin büyümesine...
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
Upwex
upwex.io
Upwork'teki serbest çalışanlar ve şirketler için sonuçları iyileştirmek amacıyla yapay zekayı kullanan tarayıcı uzantısı. Upwork için AI Araçları: iş derecelendirmesi, teklif oluşturma ve CRM senkronizasyonu.
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
Loopio
loopio.com
Loopio, işletmelerin RFP'ler, RFI'ler, Güvenlik Anketleri ve daha fazlası için yanıt süreçlerini güçlendirmelerine ve ölçeklendirmelerine yardımcı olarak bu manuel ve zaman alıcı süreci otomatikleştirmeye ve kolaylaştırmaya yardımcı olur. Her şey, ekibinizin RFP'lere veya diğer anketlere yanıt verme...
Ansarada
ansarada.com
Biraz daha düzen, çok daha az risk. Ansarada Board yazılımı, yönetim kurulu toplantılarını organize etmek ve yürütmek için çevrimiçi, güvenli bir Board portalıdır. Basitçe gündemleri ayarlayın, Pano paketleri oluşturun, oy verin, dakikalar ayırın, eylemleri atayın ve dosyaları saklayın. Uyumluluğu s...
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA'nın ücretsiz tahmin araçları, çok kısa sürede ayrıntılı bir proje kapsamı oluşturmanıza ve projenizin bütçe dahilinde kalmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.
Clientary
clientary.com
Clientary, ekibinizin projeleri, saatleri, teklifleri, potansiyel müşterileri, faturaları, ödemeleri, personeli ve müşterileri yönetmesi için tam kapsamlı bir uygulamadır. Tek seferlik belge dosyaları, şablonlar ve bağlantısız uygulamalarla uğraşmayı bırakın. Clientary, teklifler ve tahminlerden zam...
Propoze
propoze.app
Propoze, kullanıcıların hızlı bir şekilde satış teklifleri oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir teklif yönetimi yazılımıdır. Sadeliği ve kullanım kolaylığı nedeniyle rakipleri arasında öne çıkıyor. Sürükle ve bırak özellikli teklif oluşturucusu, kullanıcıların yalnızca b...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc, iş profesyonelleri için statik PDF'lere ve sunumlara önde gelen alternatiftir. Storydoc, sunum sunumlarından tek sayfalık raporlara ve tekliflere kadar, yapay zekayı kullanarak güzel ve ilgi çekici sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır. Satış ve pazarlama araçlarınızla güçlü entegrasyonlar sa...
Tilkee
tilkee.com
Tilkee, Satış ve Pazarlama Ekiplerinizi güvenilir ve eyleme dönüştürülebilir verilerle güçlendirerek işletmenize güç verir. Tilkee, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırır ve kuruluşların potansiyel müşteriler ve müşterilerle daha iyi etkileşim kurabilmesi için veriler üretir. Yenilikçi...
Ombud
ombud.com
Satış mühendisliği ve yanıt yönetimi uzmanlığı temeline dayanan Ombud, kurumsal düzeyde RevOps ekiplerine hizmet verir. Platformumuz, müşteriye yönelik Satış ve İş Geliştirme belgelerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak için içerik işbirliğini, proje yönetimini ve makine öğrenimini birleştirir. Bağla...
Zomentum
zomentum.com
Teknoloji İş Ortaklarına özel olarak oluşturulan satış hızlandırma uygulamasıyla anlaşmaları hızlandırın ve geliri artırın. Hepsi bir arada Zomentum Grow, satış şeklinizi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Grow ile fırsatların ilerlemesini sağlamak için sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirebil...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept, gelir ekiplerine belge iş akışlarını kolaylaştırma, anlaşmaları daha hızlı tamamlama ve fırsattan imzalanan anlaşmaya kadar olağanüstü müşteri deneyimleri sunma olanağı veren bir dijital satış odası yazılımıdır. Dijital Satış Odamız, satış süreci boyunca satıcıların ve alıcıların buluştuğ...
Jiga
jiga.io
Üretilen parçaları tedarik etmek çok manuel ve zaman alıcı bir süreçtir. Tedarikçilerle e-postalar ve e-tablolar aracılığıyla sürekli karşılıklı alışverişler nedeniyle tedarik zincirleri verimsiz, yavaş ve hataya açık hale geliyor. Jiga, parçaların tedarikini hızlı ve sorunsuz hale getirir. Jiga'yı ...
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch teklif yazılımı, profesyonel görünümlü müşteri tekliflerini %50 daha kısa sürede oluşturmanıza, elektronik olarak imzalamanıza ve izlemenize olanak tanır.
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink, küçük ve kurumsal teklif ekiplerinin teklif sürecini otomatikleştirmesine yardımcı olmak için altı temel iş uygulamasını tek bir yazılımda birleştiren dinamik, bulut tabanlı bir teklif yönetim aracıdır. Zbizlink her şey dahil hizmettir. Bir teklif yönetimi aracından çok daha fazlası olan b...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful, teklifleri ve sözleşmeleri göndermek, müşterilerin bunları ne zaman açtığını takip etmek ve elektronik imzayla satışları daha hızlı kapatmak için mükemmel bir çözümdür.
DeepStream
deep.stream
DeepStream ile nihayet satın alma ekibinizi, manuel araçlar kullanarak sözleşme süreçlerini kaynakla yürüterek zaman kaybetmekten kurtarabilir ve onları iş değeri katacak stratejik çalışmalara geri döndürebilirsiniz. Türünün en iyisi bir e-kaynak platformu olarak, ekiplerin iş gereksinimlerinden ted...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
RevOps
revops.io
RevOps, basit bir misyona sahip modern Deal Desk platformudur: işletmelerin, satış organizasyonlarının daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamasına, markalamayı birleştirmesine, sözleşme hatalarını azaltmasına ve merkezi bir anlaşma deposu sağlamasına yardımcı olan ölçeklenebilir bir Deal Desk oper...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...
DocSales
docsales.com
SATIŞLAR OTOPİLOTTA KAPANIYOR: DocSales, sıfır tıklamayla (ve sıfır çabayla) seçtiğiniz CRM'niz aracılığıyla teklifler ve sözleşmeler oluşturmanıza olanak tanıyan ödüllü bir B2B SaaS platformudur. Yerleşik e-İmzalama platformumuz, müşteri belgeyi e-İmzaladığında ödemeleri işleyerek satış temsilciler...
Oneflow
oneflow.com
Oneflow, tüm sözleşme sürecini baştan sona tek bir yerde otomatikleştiren bir platformdur. Hantal, statik sözleşmeleri, sihir gibi hissettiren yararlı, gerçekten dijital sözleşmelere dönüştürmek. Süreçler daha hızlı, kararlar daha iyi ve anlaşmalar daha hızlı. Bu, her şekil ve büyüklükteki ekiplerin...
Proposable
proposable.com
Proposable, şirketinize tüm tekliflerinizi baş ağrısı olmadan oluşturma, takip etme ve imzalama yetkisi verir. Proposable, izlenebilir web tabanlı teklifler oluşturup göndermekten entegre e-İmzalarla anlaşmayı tamamlamaya kadar tüm teklif sürecini otomatikleştirir.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (eski adıyla Diligend), kurumsal yatırımcıların, yatırım danışmanlarının ve yatırım yöneticilerinin, yatırım yaşam döngüsünün her aşamasında veri toplama, analiz, değişim, raporlama ve uyumluluk konusundaki katı talepleri karşılamalarına yardımcı olan ödüllü bir yazılım sağlayıcısıdır. Dasse...
Pitch Power
pitchpower.ai
Pitch Power'ın ince ayarlı yapay zeka yazılımını kullanarak bağımsız kuruluşunuz, ajansınız veya kuruluşunuz için iş hizmetleri teklifleri oluşturun ve potansiyel müşterileri keşfedin. Zamandan tasarruf edin. Sesi artırın. Daha fazlasını dönüştürün. Zamanınızı geri kazanın.
Estii
estii.com
Çözüm sağlayıcılar için tahmin yazılımı. Estii, hizmet işletmelerinin tahmin yapmasına, fiyatlandırmasına ve daha karlı işler kazanmasına yardımcı olur. Satış, çözüm ve teslimat ekipleri, tahminler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, kapsam ve program üzerinde yinelemeler yapabilir v...
Bidhive
bidhive.com
Şirketinizin teklif yönetimi faaliyetlerini tek bir yerden planlayın, yönetin ve takip edin. Bidhive, zamana duyarlı teklif sürecini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için kuruluşların satışlarını, ön sözleşmelerini ve teklif ekiplerini birleştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak gelişt...
Tango
tangoagreements.com
Yaratıcı ajanslar için müşteri etkileşimi yazılımı. Teklif onayını kolaylaştırın, faturalandırmayı ve ödemeyi otomatikleştirin ve eklenti hizmetlerinin satın alınmasını basitleştirin.
RFP360
rfp360.com
RFP360, kaynak bulma ve satın alma ekiplerine RFx yayınlama süreçlerini merkezileştirme, içgörü toplama, teklifleri değerlendirme ve iş arkadaşları ve satıcılarla tek bir dijital çalışma alanında çalışma olanağı sağlar. Müşteriler, daha akıllı satın alma seçimleri yapmanın yanı sıra RFP'ler, RFI'ler...
ProPricer
propricer.com
ProPricer, teklif fiyatlandırmasının geliştirilmesi, sunulması, değerlendirilmesi, müzakere edilmesi ve denetlenmesinde verimliliği ve doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için çözümler üretmek üzere oluşturulmuş bir teklif fiyatlandırma yazılımıdır. ProPricer, geçmiş teklif verilerinin depolanmasından ...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress, işletmelerin en son internet teknolojisini kullanarak satış tahmin sürecini otomatikleştirmesine olanak tanıyan web tabanlı bir SaaS uygulamasıdır. Satış personeli daha detaylı, doğru ve ürün pazarlama bilgilerini içeren satış tekliflerini kolay ve hızlı bir şekilde oluşturabilmektedi...