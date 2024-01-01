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Promosyon Ürün Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Benin
Promosyon ürün yönetimi yazılımı, şirket promosyon ürünlerinin satın alınması, saklanması, denetlenmesi ve dağıtılması sürecini kolaylaştırır ve genişletir. İşletmelere, promosyon ürünü envanterlerini verimli bir şekilde yönetirken marka tekdüzeliğini koruma gücü verir. Bu yazılım, bir şirketin pazarlama veya markalama bölümünün ayrılmaz bir bileşeni olarak hareket ederek promosyon ürünü stratejilerini organize etme ve yürütme yükünü hafifletir. Genellikle şirket "swag" olarak bilinen promosyon ürünleri, diğerlerinin yanı sıra ticari fuar eşantiyonları, müşteri takdir hediyeleri, potansiyel müşteri yaratma kampanyaları ve çalışan işe alım kitleri dahil olmak üzere çeşitli amaçlara hizmet eder. Bu tür yazılımlar, tüm promosyon ürünü gereksinimlerinin tek bir platformda kapsamlı yönetimini sağlayarak baskı gerçekleştirme sistemlerinin yeteneklerini artırır.
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Sendoso
sendoso.com
Lider Gönderim Platformu Sendoso, alıcının yolculuğu boyunca müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını sunarak şirketlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.
&Open
andopen.co
Önemseyen şirketler için daha iyi hediye. Satış, Pazarlama, İK ve CX ekipleri arasında ilişkileri geliştirin ve sadakat oluşturun.
PFL
pfl.com
PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta düny...
Kotis Design
kotisdesign.com
Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve d...
Postal
postal.com
2020 yılında San Luis Obispo, Kaliforniya'da kurulan Postal, Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic ve Fivetran gibi 600'den fazla B2B müşterisine hizmet veren lider Çevrimdışı Etkileşim Platformudur. Posta, müşterilerin potansiyel müşteriler, ortaklar, müşteriler ve çalışanlarla anlamlı ve etkili in...
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.
Swageazy
swageazy.com
Swageazy, küratörlük, satın alma, baskı ve kurumsal ve etkinlik hediyelerinin yerine getirilmesi zorluklarını basitleştiren, Hindistan'ın önde gelen kurumsal hediye yönetimi platformudur. Coursera, LinkedIn, Amazon, Wipro, PhonePe ve daha fazlası gibi 300'den fazla kurumsal işletmenin markalı ürünle...
Reachdesk
reachdesk.com
Gelir başarısı için oluşturulmuş dünyanın 1 numaralı küresel kurumsal hediye platformu Reachdesk ile geniş ölçekte hediye vermenin gücünü ortaya çıkarın.
Printfection
printfection.com
Kolayca güzel, markalı swag oluşturun ve swag yönetim platformumuzla bunu dünyanın her yerine dağıtın. Bugün bizimle iletişime geçin veya bir demo alın.
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU, markanızı yükseltmeye yardımcı olan olağanüstü ürün deneyimleri yaratır. Kaliteli kişiselleştirilmiş ürünler tasarlıyor, tedarik ediyor, üretiyor ve dağıtıyoruz... ve hızlıyız. Avrupa'daki tüm özel ürün ihtiyaçlarınız için başvuracağınız ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz. Çok çeşitli, yüks...
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında şekillendi: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisiz...
Alyce
alyce.com
Alyce, işletmelerin ilişkiler kurmasına, satışları hızlandırmasına ve kişiselleştirilmiş hediyeler aracılığıyla marka bilinirliğini artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir hediye platformudur. Pazarlama, Satış ve Müşteri Ekipleri, yeni işlerin kapısını açmak ve sadık müşterileri yaşam dön...
commonsku
commonsku.com
commonsku, promosyon ürünleri endüstrisi için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Tek bir gelişmiş merkezde toplanmış bir CRM, Sipariş Yönetimi ve e-Ticaret platformudur. Distribütörleri ve tedarikçileri sezgisel olarak birbirine bağlayan yazılımıyla Commonsku, ekibiniz için temiz bir nefes gibi...
Swag Hut
swaghut.com
SwagHut teknolojisi, tüm promosyon ürünleri satın alma deneyiminizi kolaylaştırır. Platformumuzla dünyanın her yerindeki herkese yüksek kaliteli swag oluşturabilir, özelleştirebilir ve gönderebilirsiniz. En sevdiğiniz promosyon ürünlerini seçin ve logonuzu yükleyin. Özel tasarımlar, kişiselleştirilm...
Museema
museema.com
Hayatı kolaylaştıran şirket swag mağazaları Çalışanların ilgisini çeken ve size zaman kazandıran mağazalar yaratıyoruz Örneği Görüntüle Daha fazlasını öğrenin Swag'i bilen şirketlerin güvendiği Neden şirket swag mağazaları? Çalışanlar, giymek istedikleri şirket markalı swag'ı seçiyor Ekibiniz için a...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing tam hizmet veren bir ürün ajansıdır. Kurumsal malların tedarikini, depolanmasını ve dağıtımını kolaylaştırıyor ve basitleştiriyoruz. Sektör lideri platformumuz, kullanıcıların envanterlerini kontrol etmelerine, ürünlerini göndermelerine ve iş akışlarını otomatikleştirmek içi...
SwagUp
swagup.com
SwagUp tek Uçtan Uca Swag Yönetim Platformudur. Swag'in inanılmaz derecede güçlü olduğuna ama aynı zamanda kullanımının inanılmaz derecede karmaşık olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız her şey, swag oluşturma ve gönderme sürecini mümkün olduğunca basit hale getirmeye odaklanıyor. Platformumuz size ürün t...
AXOMO
axomo.com
AXOMO, kalıcı bir izlenim bırakan ödüller sunmak için tasarlanmış bir yağma yönetimi çözümüdür. Araştırmalar, markalı ekipmanların %52'sinin 30 gün içinde yeniden hediye edildiğini veya atıldığını gösteriyor; halkınız (ve gezegeniniz) daha iyisini hak ediyor. Marka mağaza platformumuz, sürdürülebili...
Stadium
bystadium.com
Stadyum, ölçek veya mesafe ne olursa olsun küresel grup hediyelerini, ödülleri ve promosyonları basit ve kişisel hale getiriyor. Dünyanın her yerindeki alıcılarınızın ne istediklerini ve nereye göndereceklerini seçmelerine izin vererek varsayımları ortadan kaldırıyoruz ve her alışverişin etkisini en...