Proje Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gana

Celoxis

celoxis.com

Celoxis, tüm iş akışlarınızı özelleştirilebilir bir platformda sorunsuz bir şekilde planlamak, izlemek ve yönetmek için hepsi bir arada bir proje portföy yönetimi (PPM) yazılımıdır. PPM aracı yetenekler, kullanım kolaylığı ve fiyat arasında mükemmel bir denge sağlar. Veriye dayalı kararlar almak içi...