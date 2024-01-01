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Proje Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cezayir
Proje Yönetimi Yazılımı, proje planlamayı, yürütmeyi ve izlemeyi kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış bir dizi dijital aracı kapsar. Bu uygulamalar işbirliği, görev yönetimi ve kaynak tahsisi için merkezi platformlar sağlayarak Gantt şemaları, planlama ve gerçek zamanlı iletişim gibi özellikler sunar. Her büyüklükteki ekip ve kuruluş için ideal olan Proje Yönetim Yazılımı, proje iş akışlarını optimize eder, işbirliğini teşvik eder ve etkili koordinasyon sağlayarak sonuçta başarılı proje sonuçlarına katkıda bulunur.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
Jira
atlassian.com
JIRA, harika ürünler planlayan ve geliştiren ekiplerin takip aracıdır. Binlerce ekip sorunları yakalamak ve düzenlemek, iş atamak ve ekip etkinliğini takip etmek için JIRA'yı seçiyor. Yeni mobil arayüz sayesinde masanızda veya hareket halindeyken JIRA, ekibinizin işi tamamlamasına yardımcı olur.
Airtable
airtable.com
Airtable, merkezi San Francisco'da bulunan bir bulut işbirliği hizmetidir. 2012 yılında Howie Liu, Andrew Ofstad ve Emmett Nicholas tarafından kuruldu. Airtable, bir veritabanının özelliklerine sahip ancak bir elektronik tabloya uygulanan bir elektronik tablo-veritabanı melezidir. Airtable tablosun...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, herkesi anlamlı bir değişim yaratmaya teşvik etmek için insanları, süreçleri ve teknolojiyi bir araya getiren modern bir iş yönetimi platformudur. Her büyüklükteki kuruluş, projeleri yönetmek, süreçleri otomatikleştirmek ve programlara ve portföylere yönelik geniş ölçekte görünürlük elde...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Breeze
breeze.pm
Breeze, tüm ekibinizin kullanmayı gerçekten seveceği proje yönetimi yazılımıdır. Projelerinizi organize etmenin, planlamanın ve ilerlemeyi izlemenin kolay yoludur. Temel özellikler arasında görev yönetimi, yapılacaklar listeleri, zaman takibi, tartışmalar, takvimler, planlama, ekip iş yükü yönetimi,...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects, dünya çapında 200.000'den fazla müşterisi olan bulut tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır. Projelerinizi planlamanıza ve mükemmel bir şekilde yürütmenize yardımcı olur. Projeler ile kolayca görev atayabilir, hem ekibiniz hem de müşterilerinizle etkili bir şekilde iletişim kurabilir,...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri takip edin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akış...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adında bir web tasarım şirketi olarak kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması geliştirm...
Backlog
backlog.com
Backlog, proje yönetimi, görev takibi, sürüm kontrolü ve hata takibi için hepsi bir arada çevrimiçi araçtır. Proje ve kod yönetimini bir araya getiren ekipler tek bir platformda çalışmayı planlayabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve kodu yayınlayabilir. Ekipler şeffaflığı artırmak, siloları ortadan k...
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Podio
podio.com
Podio, çalışmanızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize olanak tanıyan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Tek bir güvenli araçta verimliliği hızlandırmak, temel süreçleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını otomatikleştirmek için hepsi bir arada çözüm. Podio,...
Nifty
nifty.pm
Nifty, kuruluşunuz genelinde kişileri, projeleri ve işlevleri uyumlu tutmaya yönelik hepsi bir arada çalışma alanıdır. Sohbet, görevler, hedefler, belgeler ve dosyaların hepsi tek bir yerde olduğundan Nifty, araçlarla hokkabazlık yapmak yerine işinize odaklanmanızı sağlar. Nifty, proje yönetiminin t...
OpenProject
openproject.org
OpenProject, önde gelen ücretsiz ve açık kaynaklı proje yönetimi yazılımıdır. Web tabanlı bir çözüm olarak tüm ekip üyelerine projeyle ilgili tüm bilgilere her yerden ve her zaman erişim sağlar. OpenProject, projelerinizi tüm yaşam döngüsü boyunca seçilen herhangi bir proje yönetimi metodolojisiyle ...
Float
float.com
Float, 5 ila 500 kişilik ekipleri senkronize halde tutan kaynak yönetimi yazılımıdır. İzinler ve resmi tatiller de dahil olmak üzere gerçek zamanlı kullanılabilirlik görünümüyle görevleri hızlı bir şekilde planlayın. Atanan işi optimize etmek için ekibinizin kapasitesini ve kullanımını bir bakışta g...
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront, işbirliğine dayalı çalışma yönetiminde liderdir. Workfront, stratejiyi teslimata bağlar, kuruluş genelinde insanları ve verileri entegre eder ve ekiplerin ölçülebilir sonuçlar sunmasına yardımcı olmak için işi baştan sona yönetir. Workfront, işin planlanması ve yürütülmesinin her aş...
Taiga
taiga.io
Taiga, çok işlevli çevik ekipler için kolay, sezgisel ve güçlü bir proje yönetimi aracıdır. - Scrum ve Kanban'da mevcuttur - İş Listesi, role özel tahminlere dayalı olarak kolay sprint planlamasına olanak tanır - Sınıfının en iyisi Sprint görev panosu - Scrum'a veya Scrum'a geçiş olanağı - 20'den fa...
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
TeamGantt
teamgantt.com
Zamanınızı boşa harcamayan proje yönetimi yazılımı. Öğrenilecek kafa karıştırıcı sistemler yok. Proje yönetimini olması gerektiği gibi sürükleyip bırakmanız yeterli. Bu özelliklerle projelerinizi kolayca karlı ve zamanında tutun: Gantt Grafikleri, Takvimler, İş Yükleri, Zaman Takibi, Portföy Görünüm...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, çevik proje yönetimi için mükemmel olan web tabanlı bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Güzel tasarlanmış arayüz, sezgisel işlevsellik ve diğer araçlarla kusursuz entegrasyon, onu proje ekipleri için mantıklı bir seçim haline getiriyor. MeisterTask, kullanıcı başına aylık 12,50 €'dan ...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask, ekibinizin ilerlemesini yönetmek için en iyi çevrimiçi işbirliği aracıdır. Tüm iş operasyonlarını yönetebilecek kadar basit ama güçlü. Görevleri, projeleri, müşteri etkileşimlerini takip edin ve ekibin ilerlemesiyle bağlantıda kalın
ProofHub
proofhub.com
2012 yılında kurulan ProofHub, dünya çapındaki ekipler tarafından kullanılan bulut tabanlı bir proje yönetimi ve ekip işbirliği platformudur. ProofHub, ekiplere günlük işlerde yardımcı olmak için tasarlanmış ve aralarında Netflix, Google, NASA, Nike ve Trip Advisor'ın da bulunduğu dünya çapında 85.0...
Bordio
bordio.com
Bordio, tüm sektörlerdeki ekiplere yönelik iş yönetimi yazılımıdır. Burada ekipler ekleyip ekip arkadaşlarınızı davet edebilir, projeler oluşturabilir, görevleri ve etkinlikleri yönetebilir ve ekip çalışmanızı organize edebilirsiniz. İster ekibinizin içindeki kişilerle çalışıyor olun ister dışarıdan...
GoodDay
goodday.work
Bizim çalışma şeklimiz değişti, aletleriniz de değişmeli. GoodDay, şeffaflık, çeviklik ve motivasyona dayalı üst düzey planlama, proje ve ürün yönetimi, görev organizasyonu ve üretkenlik artışı için en iyi araçları bir araya getiren modern bir iş yönetimi platformudur.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO, sağlam proje yönetimi için sezgisel çevrimiçi Gantt şeması yazılımıdır. Araç, farklı alanlardaki proje, ürün ve portföy yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılar. GanttPRO görev, son tarih, maliyet, kaynak ve portföy yönetimi, ekip işbirliği, zaman kaydı, temeller, gelişmiş dışa aktarma ve pa...
Paymo
paymoapp.com
Paymo, 20 kişiye kadar küçük ekipler için bir iş yönetimi yazılımıdır. Dijital, yaratıcı ve pazarlama ajansları, danışmanlık şirketleri, yazılım ve mühendislik firmaları ve mimarlık firmaları için idealdir. Nerede olursanız olun, müşteri projelerini ve iş görevlerini yönetmenize, çalışma süresini ta...
Stackby
stackby.com
Stackby, en iyi e-tabloları, tabloları, veritabanlarını ve iş API'lerini özelleştirilebilir tek bir platformda bir araya getirir. Gerçek zamanlı ekip işbirliği. Verileri görselleştirmek için 6 benzersiz görünüm - Kanban, Takvim, Galeri, Formlar ve daha fazlası. Google Analytics, YouTube, Facebook Re...
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin koşullarınıza göre başarı garant...
Quickbase
quickbase.com
Büyük fikirlerin hayata geçirilmesi kolay değildir. Bu nedenle, ne kadar karmaşık olursa olsun, her türlü projenin üstesinden gelmenize yardımcı olmak için buradayız. Biz Quickbase'iz. Quickbase, müşterilerin dünyamızı yeniden şekillendiren karmaşık projeleri görmesine, bağlamasına ve kontrol etmesi...
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Planı mutlu, stressiz ve karlı ekipler yaratır. Birden fazla projeyle hokkabazlık yaparken bile. Toggl Planı ile kullanılabilirlik, projeler ve son teslim tarihlerine ilişkin renk kodlu zaman çizelgelerini hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Planlar değişirse? Sadece sürükleyin, bırakın ve g...
Freedcamp
freedcamp.com
Her türlü Projeyi yönetmek için en kullanıcı dostu çevrimiçi deneyim. Piyasadaki en kapsamlı özellik setlerinden birini içerir ve yalnızca ekibinizin gerçekten ihtiyaç duyduğu özellikleri yüklemenize olanak tanır. Projeleri takip etmek için gereken süreyi azaltan yenilikçi yeni kullanıcı arayüzleri ...
Streamtime
streamtime.net
Eğer bir TASARIMCI iseniz ve bu sitede listelenen diğer yazılımlardan bazılarını denediyseniz, o zaman şunu bileceksiniz: 'gözlükler - HİÇBİR ŞEY yapmazlar' Çoğu proje yönetimi yazılımı dinozorların kullanması için tasarlanmıştır, ancak Streamtime için değildir. Bu yıl çalışmalarımızdan dolayı D&AD ...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab, işiniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan bir proje yönetimi yazılımıdır. Araç, çalışmanızı organize etmenize ve tamamen uzakta olduğunuzda bile dikkatinizin dağılmamasını sağlayacak doğru özelliklerle donatılmıştır: iş yükü yönetimi, zaman takibi, proje kârlılığı, görev bağ...
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
WorkflowMax
workflowmax.com
WorkflowMax, küçük-orta ölçekli hizmet işletmeleri için oluşturulmuş iş yönetimi yazılımıdır. WorkflowMax, işleri takip etmekten zaman çizelgelerini ve belgeleri yönetmeye, fatura göndermeye ve satın alma siparişi isteklerine kadar tek bir merkezi platformda uçtan uca bir iş akışı yönetimi çözümü sa...
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...
Project Central
projectcentral.com
Project Central, ekibinizle kolay ve etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş basitleştirilmiş bir proje yönetimi çözümüdür. Microsoft Office 365 ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek temiz, sorunsuz arayüzleri proje yönetimini kolaylaştırarak performansı, raporlamayı ...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin birlikte çalışması için gereken tüm özelliklere sahip, Almanya'dan bir Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracıdır: Görev ve proje yönetimi, video konferans, ekip sohbeti, belgeler üzerinde ortak çalışma ve daha fazlası. Stackfield yalnızca DSGVO uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda en y...
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza,...
Priority Matrix
appfluence.com
Priority Matrix, Eisenhower zaman yönetimi yöntemini temel alan bir e-posta, toplantı ve önceliklendirme yazılımıdır. Öncelik Matrisi, ortak projelere görünürlük sağlar, böylece ekipler, ekip girişimlerinin hareketli kısımlarını takip edebilir. Priority Matrix, Microsoft Teams ve Outlook'a derinleme...
Spreadsheet
spreadsheet.com
Bir veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.
BigTime
bigtime.net
BigTime, profesyonel hizmet firmalarının operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermeni...
Function Point
functionpoint.com
Function Point, işlerini kolaylaştırmak isteyen yaratıcı ajanslar ve kurum içi pazarlama departmanları için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Tek bir bulut tabanlı sistemde projelerinizi, personel kaynaklarınızı yönetin, zamanı takip edin, tahminler ve faturalar oluşturun ve Quickbooks ile...
Taskworld
taskworld.com
İşi halledin! Taskworld, kuruluşunuzu ölçeklendirmeyi kolaylaştıran dünyanın ilk entegre proje yönetimi platformudur. Taskworld, sizin ve ekibinizin uzaktan işbirliği yapmasına, zaman çizelgeleri ayarlamanıza, dosya paylaşmanıza, içgörüleri görselleştirmenize ve farklı departmanlar arasındaki görevl...
TimeLog
timelog.com
Proje finansallarınıza ilişkin olağanüstü gerçek zamanlı bilgiler sunan bir proje yönetimi çözümü mü arıyorsunuz? TimeLog, danışmanlık odaklı işletmeler için lider finansal proje yönetimi çözümüdür. En kullanıcı dostu zaman ve gider takibini son teknoloji ürünü proje yönetimi, faturalandırma, kaynak...
Workzone
workzone.com
Workzone, 5+ kullanıcıdan oluşan pazarlama, ajans ve operasyon ekipleri için ideal proje yönetimi yazılımıdır. Güçlü olmasına rağmen kullanımı ve benimsenmesi kolaydır. Wells Fargo ve Verizon gibi markalar, projelerini yürütmek ve ekiplerini senkronize tutmak için Workzone'a güveniyor. Workzone, yoğ...
Resource Guru
resourceguruapp.com
Bulut tabanlı ekip planlama yazılımı. İnsanları, ekipmanı ve diğer kaynakları çevrimiçi olarak planlamanın hızlı ve basit yolu... sonunda! Proje yöneticilerine, yapımcılara, hesap yöneticilerine veya insanların hangi rezervasyona ne zaman rezervasyon yaptırdığını bilmesi gereken herkese yöneliktir. ...
Monograph
monograph.com
Zamanı kolaylıkla gelire dönüştürün. Monograph, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve mühendislik firmaları için proje yönetiminden daha fazlasıdır. Bu bir uygulama operasyonları platformudur. Monograph ile zamanınızın değerini aşamalar, proje bütçeleri, ekip üyeleri ve müşteriler genelinde gerçek zamanlı o...
Worksection
worksection.com
İş akışlarını kolaylaştırmak ve işbirliğini güçlendirmek için tasarlanmış nihai çevrimiçi proje yönetimi aracı olan Worksection ile ekibinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Küçük ve orta ölçekli ekipler için özel olarak tasarlanan sezgisel arayüzü, teknolojiye yeni başlayanlardan deneyimli profe...
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk, yöneticilerin ve müşterilerin ilgisini çekmek için görsel olarak büyüleyici yol haritaları oluşturmanın en iyi yoludur. Dünyanın önde gelen şirketlerinin ürün ekipleri tarafından kullanılıyoruz. Neden? Çünkü Roadmunk, tüm bir organizasyonun gerçek iş etkisine sahip ürünler oluşturmasına yö...
Avaza
avaza.com
Avaza, müşteri odaklı işinizi yürütmeniz için entegre bir işlevsellik paketi sağlar. Buna Proje Yönetimi ve İşbirliği, Ekip Sohbeti, Kaynak Planlama, Zaman Takibi, Gider Yönetimi, Teklif Verme ve Faturalama dahildir. Bu modüllerin her biri, çok çeşitli işletmelere uyacak şekilde birlikte veya bağıms...
Project.co
project.co
Project.co, müşterilerle çalışmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir proje yönetim aracıdır. Müşterilerinizi sizinle çalışmaya davet ettiğinizde, bu, tüm konuşmalar, dosyalar ve diğer araçlara olan bağlantılar için tek bir gerçek kaynağına sahip olduğunuz anlamına gelir. Project.co, ilk kez kullan...
Height
height.app
Yazılım ekipleri için proje yönetimi. Görevler, sohbet ve esnek iş akışlarıyla daha hızlı işbirliği yapın. Sprintler, kilometre taşları, sürümler, öncelikler, hata raporlama, yol haritası, değişiklik günlüğü ve daha fazlası.