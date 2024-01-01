Proje Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya

Apptivo

apptivo.com

Apptivo, her şekil ve büyüklükteki şirketler için tasarlanmış entegre iş uygulamalarından oluşan bir bulut platformudur. Apptivo'nun Uygulamalarını kullanarak satış ve pazarlamadan faturalandırma ve desteğe ve aradaki her şeye kadar neredeyse tüm ticari görevleri yönetin. Apptivo'da uygulama başına ...