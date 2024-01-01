Proje Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsviçre

Avaza

avaza.com

Avaza, müşteri odaklı işinizi yürütmeniz için entegre bir işlevsellik paketi sağlar. Buna Proje Yönetimi ve İşbirliği, Ekip Sohbeti, Kaynak Planlama, Zaman Takibi, Gider Yönetimi, Teklif Verme ve Faturalama dahildir. Bu modüllerin her biri, çok çeşitli işletmelere uyacak şekilde birlikte veya bağıms...