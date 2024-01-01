Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Proje Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk
Proje Yönetimi Yazılımı, proje planlamayı, yürütmeyi ve izlemeyi kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış bir dizi dijital aracı kapsar. Bu uygulamalar işbirliği, görev yönetimi ve kaynak tahsisi için merkezi platformlar sağlayarak Gantt şemaları, planlama ve gerçek zamanlı iletişim gibi özellikler sunar. Her büyüklükteki ekip ve kuruluş için ideal olan Proje Yönetim Yazılımı, proje iş akışlarını optimize eder, işbirliğini teşvik eder ve etkili koordinasyon sağlayarak sonuçta başarılı proje sonuçlarına katkıda bulunur.
Yeni Uygulama Gönder
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə), Atlassian tarafından geliştirilen, hata takibine ve çevik proje yönetimine olanak tanıyan tescilli bir sorun takip ürünüdür.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt'ın ücretsiz gantt grafiği oluşturucusunu deneyin ve sürükle ve bırak planlamasıyla dakikalar içinde çevrimiçi bir gantt grafiği oluşturun. En yüksek puan alan ve sonsuza kadar ücretsiz; kredi kartı gerekmez.
Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri izleyin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akışlar...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Airtable
airtable.com
Airtable, merkezi San Francisco'da bulunan bir bulut işbirliği hizmetidir. 2012 yılında Howie Liu, Andrew Ofstad ve Emmett Nicholas tarafından kuruldu. Airtable, bir veritabanının özelliklerine sahip ancak bir elektronik tabloya uygulanan bir elektronik tablo-veritabanı melezidir. Airtable tablosun...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Zoho Projects
zoho.com
Proje yönetimi olabildiğince etkili. Zoho Projects, çalışmanızı planlamanıza, verimli bir şekilde takip etmenize ve nerede olursanız olun ekibinizle işbirliği yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir proje yönetimi aracıdır.
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet, Smartsheet Inc. tarafından geliştirilen ve pazarlanan, işbirliği ve iş yönetimine yönelik bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Tablolu bir kullanıcı kullanarak görevleri atamak, proje ilerlemesini izlemek, takvimleri yönetmek, belgeleri paylaşmak ve diğer işleri yönetmek için kul...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
Backlog
backlog.com
Backlog, tüm ekibiniz için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımınızdır. Sorun izleme, Git barındırma ve sürüm kontrolü ve Wiki.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 ücretsiz (küçük işletmeler için) bir sosyal girişim platformudur. Günlük operasyonların ve görevlerin birçok yönünü ele alan birleşik bir çalışma alanıdır. Dakikalar içinde kendi sosyal intranetinizi oluşturun!
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Podio
podio.com
Podio, proje yönetimi çalışma alanlarındaki ekip iletişimini, iş süreçlerini, verileri ve içeriği proje ihtiyaçlarına göre düzenlemek için web tabanlı bir platform sağlar.
Nifty
nifty.pm
Araçları değil, projeleri yönetin. Sohbetler, Görevler, Dokümanlar, Takvim ve Toplantı araçları arasında geçiş yapmayı bırakın; ekibinizi ve müşterilerinizi basit ama güçlü bir uygulamada bir araya getirin.
Float
float.com
G2'de 1 Numaralı Kaynak Yönetimi Yazılımı olarak derecelendirildi. Projelerini planlamak ve ekiplerinin zamanını planlamak için dünyanın en iyi 3.000'den fazla ekibinin güvendiği. Ücretsiz 30 günlük deneme.
Taiga
taiga.io
Taiga, çalışmayı gerçekten keyifli hale getiren basit, güzel bir araç isteyen yeni başlayanlar ve çevik geliştiriciler ve tasarımcılar için bir proje yönetimi platformudur.
OpenProject
openproject.org
Açık kaynaklı proje yönetimi yazılımı. Güvenli bir ortamda verimli klasik, çevik veya hibrit proje yönetimi.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Adobe Workfront
workfront.com
İş yönetimi. Kurumsal için tasarlandı. Her yerden bağlanın, işbirliği yapın ve karmaşık iş akışlarını yürütün.
Teamleader
teamleader.eu
Daha fazla iş. Daha az güçlük. Tek bir kullanışlı araçta müşteri yönetimi, proje yönetimi ve faturalandırma. Teamleader 11.000 KOBİ'nin işini kolaylaştırıyor.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, web üzerindeki en sezgisel işbirliği ve görev yönetimi aracıdır. Kaydolun, ekibinizi davet edin ve çalışmaya başlayın. Eğitim gerekmez.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask, ekibinizin ilerlemesini yönetmek için en iyi çevrimiçi işbirliği aracıdır. Tüm iş operasyonlarını yönetebilecek kadar basit ama güçlü. Görevleri, projeleri, müşteri etkileşimlerini takip edin ve ekibin ilerlemesiyle bağlantıda kalın
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, ekibinizin işleri birlikte daha hızlı halletmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü aracı içeren bir proje planlama yazılımıdır. Kullanıcı başına ücret yok. Ücretsiz deneme. Öğrenme eğrisi yok.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ Ücretsiz kaydolun ve GanttPRO çevrimiçi Gantt şeması yazılımında Gantt şemaları oluşturun. Görevleri ve programları dakikalar içinde planlayın, oluşturun ve yönetin. Hızlı kayıt.
Bordio
bordio.com
Tüm görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir panoda yönetin. Bordio, etkili zaman yönetimi, hafta planlaması, görev takibi ve zamanlama için çevrimiçi bir yazılımdır.
GoodDay
goodday.work
Bizim çalışma şeklimiz değişti, aletleriniz de değişmeli. GoodDay, şeffaflık, çeviklik ve motivasyona dayalı olarak üst düzey planlama, proje ve ürün yönetimi, görev organizasyonu ve üretkenlik artışı için en iyi araçları bir araya getiren modern bir iş yönetimi platformudur.
Paymo
paymoapp.com
Tam özellikli çevrimiçi iş yönetimi yazılımı: Zaman Takibi, Kaynak Planlama, Gantt Grafikleri, Raporlar, Kanban panoları, Faturalar ve Giderler.
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan, yöneticilerin projeleri planlamasını ve değişikliklere kolaylıkla yanıt vermesini sağlayan, haftalık ekip takvimine sahip bir ekip yönetimi aracıdır.
Stackby
stackby.com
Stackby, en iyi e-tabloları, tabloları, veritabanlarını ve iş API'lerini özelleştirilebilir tek bir platformda bir araya getirir. Gerçek zamanlı ekip işbirliği. Verileri görselleştirmek için 6 benzersiz görünüm - Kanban, Takvim, Galeri, Formlar ve daha fazlası. Google Analytics, YouTube, Facebook Re...
Quickbase
quickbase.com
Herhangi bir süreci hızlı bir şekilde iyileştirmek için ekiplerinizin yaratıcılığını ortaya çıkarın. Dünyanın en iyi binlerce işletmesinin verilerini, süreçlerini ve kişilerini birbirine bağlamak için neden Quickbase'e güvendiğini görün. Ücretsiz dene!
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Freedcamp
freedcamp.com
İnsan gruplarıyla daha verimli işbirliği yapmanın tamamen ücretsiz yolu.
Streamtime
streamtime.net
Yaratıcı ekipler ve işletmeler için proje yönetimi yazılımı. İşleri planlayın, zamanı takip edin, ekiplerinizi planlayın, teklif verin ve faturalandırın.
BQE Core
bqe.com
Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...
WorkflowMax
workflowmax.com
Çevrimiçi proje yönetimi artık daha kolay. WorkflowMax bulut proje yönetimi yazılımıyla işlerinizi uzaktan çalıştırın. Teklif verme, planlama, zaman takibi, faturalandırma ve raporlama gibi tüm işlemleri tek bir yerden, istediğiniz yerden yapın. Çalışanlarınız ve kârınız üzerinde daha fazla görünürl...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab, işiniz (tüm görevler, iletişim, ekip üyeleri ve dosyalar) üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlayan proje yönetimi yazılımıdır.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
Priority Matrix
appfluence.com
Öncelik Matrisi, en önemli önceliklere ve projelere odaklanmanıza yardımcı olmak için 4 çeyrek yöntemini kullanır. Öncelik Matrisini kullandığınızda kendinize karşı daha sorumlu hale gelirsiniz ve zamanı en önemli yerde geçirdiğinizden emin olursunuz. Öncelik Matrisi sizin ve ekibinizin doğru zamand...
Aha!
aha.io
Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.
Project Central
projectcentral.com
Project Central, ekibinizle kolay ve etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş basitleştirilmiş bir proje yönetimi çözümüdür. Microsoft Office 365 ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek temiz, sorunsuz arayüzleri proje yönetimini kolaylaştırarak performansı, raporlamayı ...
Stackfield
stackfield.com
İş ekipleri için son derece güvenli işbirliği. Bir Alman platformu olarak Stackfields'ın birinci önceliği, Avrupalı şirketlerin verilerini mümkün olan en iyi önlemlerle korumaktır!
BigTime
bigtime.net
Zamanı kazanca dönüştürün. En önemli varlığınız olan zamanı bütçeleme, takip ve faturalandırma konusunda gerçek zamanlı görünürlük.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Veritabanının ve proje yönetim sisteminin gücüyle tanıdığınız elektronik tablo. Gantt, Takvim, Kanban, Formlar ve Otomasyonlar. Ücretsiz başlayın.
Function Point
functionpoint.com
Function Point, işlerini kolaylaştırmak isteyen yaratıcı ajanslar ve şirket içi pazarlama departmanları için hepsi bir arada proje yönetimi yazılımıdır. Tek bir bulut tabanlı sistemde projelerinizi, personel kaynaklarınızı yönetin, zamanı takip edin, tahminler ve faturalar oluşturun ve Quickbooks il...
Taskworld
taskworld.com
Projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin, görevleri takip edin ve birden fazla projede ekibinizle işbirliği yapın; hepsi tek bir araçtan.
TimeLog
timelog.com
Proje finansallarınıza ilişkin olağanüstü gerçek zamanlı bilgiler sunan bir proje yönetimi çözümü mü arıyorsunuz? TimeLog, danışmanlık odaklı işletmeler için lider finansal proje yönetimi çözümüdür. En kullanıcı dostu zaman ve gider takibini son teknoloji ürünü proje yönetimi, faturalandırma, kaynak...
Workzone
workzone.com
Workzone, 5+ kullanıcıdan oluşan pazarlama, ajans ve operasyon ekipleri için ideal proje yönetimi yazılımıdır. Güçlü olmasına rağmen kullanımı ve benimsenmesi kolaydır. Wells Fargo ve Verizon gibi markalar, projelerini yürütmek ve ekiplerini senkronize tutmak için Workzone'a güveniyor. Workzone, yoğ...
Resource Guru
resourceguruapp.com
Bulut tabanlı ekip planlama yazılımı. İnsanları, ekipmanı ve diğer kaynakları çevrimiçi olarak planlamanın hızlı ve basit yolu... sonunda! Proje yöneticilerine, yapımcılara, hesap yöneticilerine veya insanların hangi rezervasyona ne zaman rezervasyon yaptırdığını bilmesi gereken herkese yöneliktir. ...
Monograph
monograph.com
Zamanı kolaylıkla gelire dönüştürün. Monograph, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve mühendislik firmaları için proje yönetiminden daha fazlasıdır. Bu bir uygulama operasyonları platformudur. Monograph ile zamanınızın değerini aşamalar, proje bütçeleri, ekip üyeleri ve müşteriler genelinde gerçek zamanlı o...
Project.co
project.co
Yaratıcı Ekipler İçin Proje Yönetimi. Ekibinizin çalışmasını tam olarak görebilmeniz için tüm projelerinizi tek bir yerden yönetin. Project.co'yu kullanan kişiler, verimsiz işlerden günde ortalama 2 saat tasarruf ediyor.
Avaza
avaza.com
İşinizi yürütmek için harika hepsi bir arada yazılım Birden fazla uygulama, abonelik ve e-tabloyla hokkabazlık yapmayı bırakın. Avaza, ekiplerin projeler üzerinde işbirliği yapmak, kaynakları planlamak, zamanı takip etmek, harcamaları yönetmek ve müşterileri faturalandırmak için kullandığı kusursuz...
Height
height.app
Yazılım ekipleri için proje yönetimi. Görevler, sohbet ve esnek iş akışlarıyla daha hızlı işbirliği yapın. Sprintler, kilometre taşları, sürümler, öncelikler, hata raporlama, yol haritası, değişiklik günlüğü ve daha fazlası.
Worksection
worksection.com
Worksection, size en başından itibaren görünürlük, organizasyon ve gönül rahatlığı sağlayan, uyarlanabilir, çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. Herhangi bir cihazı kullanarak buluttan erişebilirsiniz. Temel özelliklerimiz: Sezgisel ve basit tasarım Rakipsiz fiyatlar Harika müşteri desteği
Productive
productive.io
Tüm ajansınızı tek bir araçla yönetin. Productive, satış hattınızı, planlamanızı, zaman takibinizi, işbirliğinizi, faturalandırmanızı ve karlılık raporlamanızı entegre eder.
Roadmunk
roadmunk.com
Tüm kuruluşunuzu müşteri odaklı bir yol haritasına göre hizalayın. Uçtan uca yol haritalama aracı. Müşteri geri bildirimlerini yakalayın. Bundan sonra ne inşa edileceğine öncelik verin. Stratejinizi iletmek için toplantı odasında hazır yol haritalarını kullanın.