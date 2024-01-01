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Programatik İş İlanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cebelitarık
Programatik iş ilanı yazılımı, dijital iş ilanı harcamalarının tahsisini kolaylaştırır ve geliştirir. İş ilanlarını en uygun hedef kitleyi hedef alacak şekilde stratejik olarak dağıtarak, işletmelerin boş pozisyonlar için üst düzey adayları bulmasına yardımcı olur. Üstelik bu yazılım, şirketin işe alım bütçesini verimli bir şekilde kullanmak için reklam satın almayı optimize eder. İster şirket içinden ister personel bulma kurumlarından olsun, işe alım uzmanları, iş başvurusunda bulunanları etkili bir şekilde çekmek için genellikle programatik iş reklamı yazılımını kullanır. Programatik iş ilanı çözümlerini işe alım otomasyon yazılımıyla eşleştirmek, uygun adayları belirleme yeteneğini daha da geliştirir ve onların mevcut iş fırsatlarına başvurma olasılığını artırır.
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Adway
adway.ai
Çok daha basit. Çok daha akıllı. Çok daha fazla yetenek. Otomatik sosyal işe alım pazarlaması yoluyla tüm işgücüne erişin. Biz yeteneklerin ilgisini çekmeyi otomatikleştiriyoruz, siz de onları aramıza kabul ediyorsunuz.
Appcast
appcast.io
Appcast, işe alım pazarlama teknolojisi ve hizmetlerinde dünya lideridir. Temmuz 2023'te Appcast, işe alım pazarlaması alanında öncü olan Bayard Publishing'i satın aldı. Gelişmiş teknoloji, benzersiz pazar verileri ve sektörün en iyi işe alım pazarlamacılarından oluşan bir ekiple Appcast'in teknoloj...
Talroo
talroo.com
Talroo, ön saflardaki, temel ve saatlik çalışanlara geniş ölçekte verimli bir şekilde kaynak sağlamak için işverenlere veri odaklı araçlar sağlayan, ödüllü bir yetenek eşleştirme platformudur. Motorumuz, her gün binlerce çevrimiçi sitede milyonlarca iş aramasına güç vererek, kaçırdığınız yeteneği bu...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüşt...
DirectApply
directlyapply.com
İşiniz için doğru adayları hedeflemek amacıyla işlerinizi yüzlerce iş ilanı panosunda, niş web sitesinde ve sosyal platformda programlı olarak yayınlıyoruz. Sadece bütçenizi belirleyin ve yalnızca aldığınız başvurular için ödeme yapın.
AcquireROI
acquireroi.com
AcquireROI, işletmelerin daha nitelikli yetenekler bulmasına ve bunun için önemli ölçüde daha az harcama yapmasına yardımcı olan programlı bir iş ilanı platformudur. Teknolojimiz maliyetleri, işe alma süresini azaltarak ve Kolay Başvuru entegrasyonlarını etkinleştirerek programatik alanda devrim yar...
Talent Nexus
talentnexus.com
Talent Nexus, işe alım için programatik bir medya ajansıdır. İşe alım uzmanları ile çevrimiçi rol reklamı yapabileceğiniz tüm yerler arasında oturup sonuçların iyileştirilmesine yardımcı oluyoruz. Talent Nexus ile çalışan işe alım uzmanları adaylara daha hızlı ve daha etkili bir şekilde ulaşabiliyor...
Wonderkind
wonderkind.com
Wonderkind'in Talent Attraction Teknolojisi, tam otomatik Facebook, Instagram ve Google Reklamcılığı aracılığıyla iş ilanlarınız için 5 kat daha fazla adaya ulaşmanıza yardımcı olur. Doğru adaya nasıl, ne zaman ve nerede ulaşabileceğinizi anlayan reklamlar aracılığıyla iş ilanlarınıza daha fazla ada...
SmartDreamers
smartdreamers.com
SmartDreamers, işletmelere sınıfının en iyisi işe alım pazarlama otomasyon yazılımı sunarak, oldukça parçalı yetenek edinme ekosistemlerini birleşik bir iş platformunda birleştiren ve hızlandıran eksiksiz bir çözüm paketi sunar.