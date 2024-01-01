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Üretkenlik Botları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Falkland Adaları
Bot, diğer programlar veya kullanıcılar için görevleri otomatikleştirmek veya gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır. Üretkenlik botları, yazılım araçlarına eklenti olarak işlev görür ve bunları ürünün temel yeteneklerinin ötesinde ekstra özellikler, organizasyon veya otomasyonla geliştirir. Bir botun bir yazılım platformuna entegre edilmesiyle mevcut aracın faydası ekip için önemli ölçüde artırılır. Üretkenlik botları çeşitli yazılım türlerine entegre edilebilse de en yaygın olarak ekip işbirliği araçlarında kullanılır.
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Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
Habitica
habitica.com
Habitica, gerçek hayatınızı bir oyun gibi ele alan ücretsiz bir alışkanlık ve üretkenlik uygulamasıdır. Habitica, sağlıklı ve mutlu olma hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanışlılığa öncelik veren basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiç...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Any.do
any.do
Düzenli kalmak ve daha fazlasını başarmak için Any.do'yu her gün kullanan milyonlarca kişiye katılın.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Mem
mem.ai
Mem, yapay zeka ile desteklenen bir not alma uygulamasıdır. Özünde, meşgul profesyonelleri, özellikle de yüksek miktarda bilgi üreten ve yönetenleri organize tutmak için tasarlanmıştır. Mem, basit not almanın ötesine geçiyor: her kullanıcı için 'genişletilmiş bir beyin' oluşturmak için yapay zekayı...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, yeni nesil bilgi yönetimi ve işbirliği platformu Bulut notlarını çevrimiçi belgeler, bilgi tabanları, klasörler ve diğer çok biçimli işlevlerle birleştirilmiş bir taşıyıcı olarak kullanarak bireylere ve ekiplere dijital bilgi yönetimi ve işbirliği için tek noktadan çalışma merkezi sağlar.
Unito
unito.io
Unito, canlı 2 yönlü senkronizasyonla desteklenen yeni ve daha basit bir entegrasyon yaklaşımıyla yığınınızı uygulamadan uygulamaya senkronize tutar. Ekibinizdeki herkes, kullanmakta olduğunuz uygulamalar ve araçlar arasında dakikalar içinde bağlantı kurabilir ve verileri senkronize edebilir. Bir ar...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI, ekiplere ve meşgul profesyonellere günlük planlama ve zaman yönetimi konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka günlük planlayıcıdır. NASIL ÇALIŞIR: BeforeSunset AI planlayıcı ve yapılacaklar yazılımıyla, dünkü başarıları ve tamamlanmamış görevleri gözden g...
Glasp
glasp.co
Glasp, kullanıcıların YouTube videolarını hızlı ve etkili bir şekilde özetlemelerini sağlayan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanıcılara söz konusu videonun kısa ve doğru bir özetini sunmak için doğal dil işleme ve makine öğrenimindeki en son gelişmeleri kullanır. ChatGPT ve YouTube'un gücünü b...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Integrately
integrately.com
Integrately, birden fazla uygulamayı inanılmaz kolaylıkla bağlamanızı sağlayan 1 tıklamayla otomasyon yazılımıdır. Integrately'i kullanarak basit bire bir iş akışları oluşturabilir veya yalnızca birkaç tıklamayla karmaşık iş akışları oluşturabilirsiniz. Ayrıca kullanıma hazır otomasyonlarımız arasın...
Range
range.co
Menzil, uzak ve hibrit ekiplerin eş zamanlı veya gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim kurabilecekleri yerdir. Ekibinizin tercih ettiği programa göre hepinizin aşağıdakileri bilmesine olanak tanıyan verimli check-in'ler ve toplantılar gerçekleştirin: – Kimin ne üzerinde çalıştığını, kimin yar...
Momentum
momentum.io
Yapay Zekayı Kullanarak Satışlarınızı Otomatikleştirin. Momentum, Slack, Salesforce ve gelir yığınınızın geri kalanını birbirine bağlayan otomatik MEDDIC, bildirimler, çağrı özetleri ve anlaşma odaları ile ekiplerin satış hattı yönetimini iyileştirmesine ve oranları kapatmasına yardımcı olur.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden...
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander, ekiplerin yinelenen yazma görevlerini yönetmelerine, parçacıklar oluşturmalarına, yazımları düzeltmelerine, içerik paylaşmalarına ve daha fazlasına yardımcı olan bir yazma üretkenliği aracıdır. Tüm ekibinizin verimli ve tutarlı bir dille iletişim kurmasını sağlayın. Sizinle birlikte pr...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, Potansiyel Müşterileri Müşterilere dönüştürmenize ve daha fazla toplantıyı kapatmanıza yardımcı olur. Yapay zeka ile e-posta erişiminde uzmanlaşın. Sıraları otomatikleştirin, birleştirme etiketleriyle kişiselleştirin ve müşteri etkileşimini artırın. Şimdi daha fazla fırsat kazanmaya başla...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün ta...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot size gönül rahatlığı getiriyor! - Ekibinizi senkronize tutun. Standup'lar, scrum'lar, retrospektifler ve anketler otomatik pilotta yürütülürken gününüzde uyumu yakalayın. - Daha fazlasını yapın. Kolaylaştırılmış iş akışları değerli zamanın kilidini açarken, kendi kendini yöneten bir ekibin ...
Workast
workast.com
Workast, Slack ekipleri için en iyi proje yönetimi platformudur. Workast, ekiplerin projeleri, görevleri, etkinlikleri, müşterileri ve yapılacak işleri kolayca yönetmesine yardımcı olur. Bir dakikadan kısa sürede kaydolmak ve hem Slack hem de Workast'ta işlerinizi takip etmek için Slack hesabınızı k...
DailyBot
dailybot.com
Eşzamansız Çalışmada 1 Numara. Uzaktaki ekiplerle eş zamanlı olmayan stand-up toplantıları, retrospektif toplantılar, ekip check-in'leri ve anketler gerçekleştirin. DailyBot ayrıca takımınızın motivasyonunu takip eder ve galibiyetlerinizi Tebrik ile kutlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın.
Seismic
seismic.com
Sismik, etkinleştirme konusunda dünya lideridir ve kuruluşların müşterileriyle etkileşime geçmesine, ekipleri etkinleştirmesine ve gelir artışını tetiklemesine yardımcı olur. Sismik Etkinleştirme Bulutu™, müşteriyle yüz yüze olan ekipleri büyümek ve kazanmak için doğru beceriler, içerik, araçlar ve ...
Magical
getmagical.com
Magical, siz çalışırken tekrarlanan görevleri hızlandıran bir üretkenlik uygulamasıdır; API veya entegrasyon gerekmez. Sadece bir tarayıcı uzantısı. Magical, basit bir tuş vuruşuyla mesajlaşma, veri girişi, kaynak bulma ve potansiyel iş akışları gibi sıradan görevleri otomatikleştirir. Pahalı, ha...
Troops
troops.ai
Troops, insanlar düşünülerek tasarlanmış, Hizmetinizde Olan Yazılımdır. Bu, pazara giriş ekipleriniz için doğru bilgiyi doğru zamanda doğru kişilere ileten merkezi bir sinir sistemi olan bir gelir iletişim platformudur. Ekipler hiçbir gelir sinyalini kaçırmaz; bu da hızlı harekete geçmelerine, istih...
APILayer
apilayer.com
APILayer bir API pazarıdır. APILayer, dünya çapındaki geliştiricilerin ve işletmelerin hızlı ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır, bulut tabanlı API ürünlerinin lider sağlayıcısıdır. Günümüzde her boyuttaki kuruluş, karmaşık dijital dönüşümleri ve bağlan...
Freedom
freedom.to
Şirketimiz, genel merkezi Kuzey Carolina'da bulunan küçük ölçekli bir işletmedir (50 çalışana kadar) ve üç kıtada çalışan uzak bir ekibiz. Masaüstü ve mobil cihazlarda dikkat dağıtıcı unsurları yönetmek için dünyanın en iyi çözümünü geliştiriyoruz. Özgürlük, dikkatinizi dağıtan web sitelerini ve uyg...
Polly
polly.ai
Polly ile Slack, MS Teams, Zoom ve Google Meet hakkında anında geri bildirim alın. Her boyuttaki ekiplerin anında daha akıllı, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur! Her sesin işi dönüştürme gücüne sahip olduğu bir dünyaya inanıyoruz ve amacımız bu sesleri duyurmaktır. Fortune 100 şirketleri...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG, çalışırken tekrarlanan görevlerin hızla ortadan kalkmasını sağlayarak günde 1 saatten fazla tasarruf etmenizi sağlayan yapay zeka üretkenlik uygulamasıdır. Sizin için yazan, genişleten ve etkileşime giren bir üretkenlik asistanı hayal edin. FlyMSG, çevrimiçi herhangi bir yerde nanosaniyeler...
Hoppier
hoppier.com
Akıllı Harcama™ Kontrolleriyle Müşterilerinize veya Çalışanlarınıza 5 Tıklama veya Daha Az Tıklamayla Küresel Ödüller Gönderin! Uzaktan öğle yemeği programınızı oluşturun, kahve, indirimli içki saati içecekleri, kişisel hediyeler, yardım bağışları, öğrenim ödenekleri ve daha fazlasını gönderin. Hopp...
Instabot
instabot.io
Instabot, kullanıcılarınızı anlayan, ardından bilgileri derleyen, soruları yanıtlayan, kişileri yakalayan ve toplantı rezervasyonlarını anında yapan sohbet robotları oluşturmanıza ve başlatmanıza olanak tanıyan, etkileşimli bir pazarlama platformudur. Bunun dönüşümleri artırdığı ve maliyetleri düşür...
Tability
tability.app
Tability, hedef izleme sürecini kolaylaştırmak, performansı motive etmek ve kullanıcıların ana hedefleri ve OKR'ler (Hedefler ve Temel Sonuçlar) ile uyumlu kalmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Hedeflere dayalı stratejiler formüle etmek, ölçülebilir hedefl...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
Teamline
teamline.app
Teamline, Slack için basit bir proje yönetimi aracıdır Teamline, hantal, zaman alıcı proje yönetimi yazılımına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Slack ekibinizdeki herkese, birçok projede kendilerine atanan görevlerin eksiksiz bir görünümünü sağlar. Görevleri doğrudan Slack'ten takip edebilir ve ataya...
Quills AI
quills.ai
Quills.ai, İngilizce planda sohbet ederek veritabanlarından, CSV'lerden ve Excel'den verilere zahmetsizce erişmenizi, bunları analiz etmenizi ve görselleştirmenizi sağlayan yapay zeka veri yardımcınızdır. Uygulama içi sohbet, Slack, sohbet robotları vb. ile zamandan tasarruf edin, üretkenliği artırı...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals, çalışanların katılımını artırmak, yeni diyaloglar başlatmak ve daha derin bağlantılar geliştirmek için bireyleri sanal kahve toplantıları için bir araya getiren bir Microsoft Teams uygulamasıdır. Bu uygulama, bire bir buluşma için iş arkadaşlarınızla görüntülü sohbet ve bir fincan kahve ...
SupBot
supbot.com
Sup, sohbet tabanlı bir arayüz veya bir diyalog penceresi kullanarak ekibiniz için stand-up toplantısını, geriye dönük toplantıyı veya diğer toplantıları asenkron olarak kolaylaştırabilir. Temel Özellikler: 1. Günlük Toplantılar Gerçekleştirin 2. Tatil / Tatil / İzin takibi 3. Hızlı anketler ve anke...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenili...
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco, insanları sosyal tanınma ve ödüller yoluyla bir araya getirerek daha canlı bir iş yeri yaratır. HeyTaco'nun eğlenceli ve benzersiz iyilik para birimi (tacos), daha güçlü bağlantılar kurmaya, morali yükseltmeye ve genel takım mutluluğunu artırmaya yardımcı olacaktır. Temel Faydaları: - Oluml...
PosherVA
posherva.com
Günlük 1 Dolardan Az Fiyata Kişisel Asistanın Gücüyle Satışlarınızı Hızlandırın. Poshmark™ üzerinde günlük görevlerinizi otomatikleştiren otomatik bir sanal asistanla zamandan tasarruf edin ve daha fazla satış yapın.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel, satış ve pazarlama verilerinizi birleştirir ve potansiyel müşterilerinize öncelik verir. Tüm pazarlama faaliyetleri (e-posta açma, web ziyaretleri, form doldurma vb.) CRM'nize kaydedilir. Satışlar en sıcak potansiyel müşterileri tespit edebilir ve daha akıllıca satış yapabilir. Satış ve p...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers, kullanıcı davranışına veya diğer kriterlere göre belirli eylemleri tetikleyen iş akışları oluşturmak için farklı uygulamaları ve hizmetleri bağlamanıza olanak tanıyan bir otomasyon platformudur. Kullanımı kolaydır ve hiçbir kodlama bilgisi gerektirmez, görevleri otomatikleştirmenize ve...
Rattle
gorattle.com
Rattle, karmaşık satış süreçlerinin takip edilmesini kolaylaştırır Gelir ekiplerinin ayrıntılı, takip edilmesi önemli satış süreçleri vardır; bu, yeni işleri güvence altına almak ve tutarlı bir müşteri deneyimi sunmak için kazanan formülünüzdür. Ancak bu süreçleri oluşturmanın kolay olmadığını, ekip...
Conclude
conclude.io
Conclude, şirketlerin işbirliğini artırmasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Çift yönlü sohbet için Slack ve Microsoft Teams'e bağlanmak için Conclude Link'i kullanın veya Slack'te destek bildirimlerini, sorunları, olayları ve daha fazlasını yönetmek için Conclude İş Akışlarını ku...
Suptask
suptask.com
Slack'teki konuşmalarınızı güçlendiren yeni nesil ekipler arası AI biletleme sistemi. Doğru yanıtları bulmanıza, işbirliklerini geliştirmenize ve daha hızlı çözüm süreleri elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çalışanlarınızın hepsi Slack'te, neden onları biletleri yönetmek için başka bir yere zorluyorsu...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports, kullanıcılara Slack kanallarını kullanarak Jira raporlarını özel olarak tartışma ve bunlara göre hareket etme olanağı sağlar. Troopr Reports, Jira ilerleme grafiği ve hız grafiği de dahil olmak üzere 20'den fazla önceden tasarlanmış rapor şablonuyla, Slack'te Jira raporlarını yapılan...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io, ürün geliştirme ekipleri için Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. — Gündemler oluşturur — Daha etkili toplantılar gerçekleştirir — Yapay zeka toplantı notları, transkript ve video alır — Ürün toplantıları için tasarlanmış şablonlar (stand-up, planlama, kullanıcı araştırması ve daha fazlası)...
Katch
gokatch.ai
Katch, toplantılarınızı doğrudan e-postanız üzerinden planlamakla ilgilenen bir Yapay Zeka Asistanıdır. Doğrudan e-postanız ve takviminizle entegre olarak toplantı düzenleme zahmetini ortadan kaldırır. Katch'i e-posta konuşmalarınıza dahil etmeniz yeterlidir; o, uygun zamanları bulur, tüm taraflarla...
Jell
jell.com
Ekipleri birleştirmek için günlük standup toplantıları. Hedefleri ve OKR'leri yönetin. Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello ve daha fazlasıyla entegre olur. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Actioner
actioner.com
Actioner, Slack'te sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmiş, yapay zeka destekli çalışma asistanınızdır. Dinamik bir iş yardımcı pilotu olarak tasarlanan bu ürün, verimliliği ve üretkenliği artırmaya ve çoklu platform görev yönetimini basitleştirmeye yöneliktir. Actioner, CRM ve ürün yönetiminden...
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins ekiplerin toplantılarda harcadığı zamanı azaltmasına yardımcı olur. Toplantılar, ekibinizle işbirliği yapmak, ekibin hedefler doğrultusunda ilerlemesini sağlamak, yeni fikirleri keşfetmek ve ekip olarak daha iyisini yapmak için fırsatlardır. Bunun yerine, çok sayıda toplantı, durum güncel...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify, modern ekipler için son derece basit bir SaaS entegrasyon platformudur. Tüm otomasyon ihtiyaçlarınız için tek bir platform, böylece gerçekten önemli olana, yani büyümenize odaklanabilirsiniz. Otomasyonları ayarlayın ve dakikalar içinde uygulamalar arasında veri aktarın. Yeni görsel iş ak...
Locoia
locoia.com
Locoia, büyüme ve teknoloji odaklı şirketler için analitik ve otomasyon yazılım çözümleri sunmaktadır. Veri kaynaklarınızla entegre edilebilecek bütünsel analitik gösterge tablolarının yanı sıra, sistemlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek, satış ve pazarlamaya yönelik, önceden yapıland...
Prospr
prospr.work
Prospr, ön saflardaki ekiplerin başarısı için tüm bunların yerine geçecek tek uygulama olarak çalışan yönetimini dönüştürüyor. Çalışanların sevdiği bir mobil uygulamada sunulan sağduyulu çözümler, biz işin geleceğiyiz. Prospr, güçlü, gerçek zamanlı iletişim, öğrenme ve geliştirme, planlama, vardiya ...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io, tüm iletişiminizi ekibinizin zaten sevdiği tek bir yerde birleştiren telefon sistemidir: Slack! Ek yazılıma gerek yok. 100'den fazla ülkede kendi telefon numaranızı kullanın veya yeni bir telefon numarası alın.