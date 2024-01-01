Üretkenlik Botları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Dominik Cumhuriyeti En Popüler Son Eklenenler

Bot, diğer programlar veya kullanıcılar için görevleri otomatikleştirmek veya gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır. Üretkenlik botları, yazılım araçlarına eklenti olarak işlev görür ve bunları ürünün temel yeteneklerinin ötesinde ekstra özellikler, organizasyon veya otomasyonla geliştirir. Bir botun bir yazılım platformuna entegre edilmesiyle mevcut aracın faydası ekip için önemli ölçüde artırılır. Üretkenlik botları çeşitli yazılım türlerine entegre edilebilse de en yaygın olarak ekip işbirliği araçlarında kullanılır.