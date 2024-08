Üretkenlik Botları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Curaçao

Mem

mem.ai

Mem, yapay zeka ile desteklenen bir not alma uygulamasıdır. Özünde, meşgul profesyonelleri, özellikle de yüksek miktarda bilgi üreten ve yönetenleri organize tutmak için tasarlanmıştır. Mem, basit not almanın ötesine geçiyor: her kullanıcı için 'genişletilmiş bir beyin' oluşturmak için yapay zekayı...