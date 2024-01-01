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Üretkenlik Botları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn
Bot, diğer programlar veya kullanıcılar için görevleri otomatikleştirmek veya gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır. Üretkenlik botları, yazılım araçlarına eklenti olarak işlev görür ve bunları ürünün temel yeteneklerinin ötesinde ekstra özellikler, organizasyon veya otomasyonla geliştirir. Bir botun bir yazılım platformuna entegre edilmesiyle mevcut aracın faydası ekip için önemli ölçüde artırılır. Üretkenlik botları çeşitli yazılım türlerine entegre edilebilse de en yaygın olarak ekip işbirliği araçlarında kullanılır.
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Habitica
habitica.com
Habitica, gerçek hayatınızı bir oyun gibi ele alan ücretsiz bir alışkanlık ve üretkenlik uygulamasıdır. Habitica, sağlıklı ve mutlu olma hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Any.do
any.do
Düzenli kalmak ve daha fazlasını başarmak için Any.do'yu her gün kullanan milyonlarca kişiye katılın.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Mem
mem.ai
Bilgileri yakalamanın ve bağlamanın en hızlı yolu.
Unito
unito.io
Halihazırda kullanmakta olduğunuz araçları derin 2 yönlü entegrasyonlarla bağlayın ve Asana, Jira, Trello, Google E-Tablolar ve daha fazlası için iş akışlarını optimize edin.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, yeni nesil bilgi yönetimi ve işbirliği platformu Bulut notlarını çevrimiçi belgeler, bilgi tabanları, klasörler ve diğer çok biçimli işlevlerle birleştirilmiş bir taşıyıcı olarak kullanarak bireylere ve ekiplere dijital bilgi yönetimi ve işbirliği için tek noktadan çalışma merkezi sağlar.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset'in yapay zekası sizin için mükemmel programı planlarken, yapılacaklarınızı tamamlamaya odaklanın. Günlük planlama hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Glasp
glasp.co
Glasp, insanların web'deki alıntıları ve düşünceleri vurgulayıp düzenleyebileceği ve benzer düşüncelere sahip diğer kişilerin öğrenimine erişebileceği bir sosyal web vurgulayıcıdır.
Integrately
integrately.com
Teknisyen olmayan mı? Uygulamalarınızı 1 tıklamayla entegre edin. Tek yapmanız gereken otomasyonu etkinleştirmek. 10.000+ müşteri. Canlı sohbet desteği. 18x-33x daha ucuz. Ücretsiz olarak başlayın.
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
Momentum
momentum.io
Yapay Zekayı Kullanarak Satışlarınızı Otomatikleştirin. Momentum, Slack, Salesforce ve gelir yığınınızın geri kalanını birbirine bağlayan otomatik MEDDIC, bildirimler, çağrı özetleri ve anlaşma odaları ile ekiplerin satış hattı yönetimini iyileştirmesine ve oranları kapatmasına yardımcı olur.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander, giden iletişim için anında erişim bilgi tabanınızdır. Yazabileceğiniz her yerde bilgi tabanınızdaki metinleri ve görselleri paylaşın.
InboxPro
inboxpro.io
Potansiyel Müşterileri Müşterilere Dönüştürün. Daha fazla toplantıyı kapat InboxPro, yapay zeka, birleştirme etiketleri, takip dizileri ve yerleşik bir takvim kullanarak müşteri edinme ve destekleme sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox, Tespit Etmenize, Etkileşime Geçmenize ve Amacı Gelire Dönüştürmenize yardımcı olur. Salesbox'ın amaca dayalı Konuşmalı ABM platformunu ve programlarını kullanarak satış hattını ve gelir artışını hızlandırın.
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot size gönül rahatlığı getiriyor! - Ekibinizi senkronize tutun. Standup'lar, scrum'lar, retrospektifler ve anketler otomatik pilotta yürütülürken gününüzde uyumu yakalayın. - Daha fazlasını yapın. Kolaylaştırılmış iş akışları değerli zamanın kilidini açarken, kendi kendini yöneten bir ekibin ...
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Workast
workast.com
Workast, Slack ekipleri için en iyi proje yönetimi platformudur. Workast, ekiplerin projeleri, görevleri, etkinlikleri, müşterileri ve yapılacak işleri kolayca yönetmesine yardımcı olur. Bir dakikadan kısa sürede kaydolmak ve hem Slack hem de Workast'ta işlerinizi takip etmek için Slack hesabınızı k...
DailyBot
dailybot.com
Eşzamansız Çalışmada 1 Numara. Uzaktaki ekiplerle eş zamanlı olmayan stand-up toplantıları, retrospektif toplantılar, ekip check-in'leri ve anketler gerçekleştirin. DailyBot ayrıca takımınızın motivasyonunu takip eder ve galibiyetlerinizi Tebrik ile kutlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın.
Seismic
seismic.com
Seismic'in yapay zeka destekli etkinleştirme, eğitim ve koçluk çözümünün, satış ve pazarlama ekiplerinin alıcılarla etkileşim kurmasına ve geliri artırmasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.
Troops
troops.ai
Birliklerle hiçbir gelir sinyalini kaçırmayın. Salesforce, HubSpot, Zendesk ve Jira'yı doğrudan Slack ve Microsoft Teams'den kolayca güncelleyin. Ücretsiz olarak başlayın.
APILayer
apilayer.com
Sorunsuz API Pazaryeri Ölçeklenebilirlik ve kararlılık konusunda endişelenmeden uygulamanızın yeteneklerini artırın.
Polly
polly.ai
İşin gerçekleştiği her yerde ekibinizi harekete geçirin, güçlendirin ve uyumlu hale getirin. Anketler, anketler, Soru-Cevap, öneri kutuları, ekip oluşturma ve daha fazlasıyla işbirliğini etkinleştirin!
Magical
getmagical.com
Magical, siz çalışırken tekrarlanan görevleri hızlandıran bir üretkenlik uygulamasıdır; API veya entegrasyon gerektirmez. Sadece bir tarayıcı uzantısı. Magical, basit bir tuş vuruşuyla mesajlaşma, veri girişi, kaynak bulma ve potansiyel iş akışları gibi sıradan görevleri otomatikleştirir. Pahalı, h...
Hoppier
hoppier.com
Akıllı Harcama™ Kontrolleriyle Müşterilerinize veya Çalışanlarınıza 5 veya Daha Az Tıklamayla Küresel Ödüller Gönderin! Uzaktan öğle yemeği programınızı oluşturun, kahve, indirimli içki saati içecekleri, kişisel hediyeler, yardım bağışları, öğrenim ödenekleri ve daha fazlasını gönderin. Hoppier 60't...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
Instabot
instabot.io
Instabot ile potansiyel müşteriler yaratın ve müşteri deneyiminizi geliştirin. Güçlü, özelleştirilebilir sohbet robotlarına sahip, kullanımı kolay platform. Dakikalar içinde kurulum yapın.
Tability
tability.app
Hedeflerinizi e-tablolardan çıkarın. Ekibinizi, bir angarya gibi hissetmeden, hedefler ve sonuçlar etrafında hizalamanın daha akıllı ve daha basit bir yolu.
Teamline
teamline.app
Slack için basit proje yönetimi aracı. Bir düğmeye tıklayarak konuşmaları eylemlere dönüştürün; Slack'te görevler oluşturun, atayın ve yönetin.
SupBot
supbot.com
Sup, sohbet tabanlı bir arayüz veya bir diyalog penceresi kullanarak ekibiniz için eş zamanlı olmayan bir stand-up toplantısını, geriye dönük toplantıyı veya diğer toplantıları kolaylaştırabilir. Temel Özellikler: 1. Günlük Toplantılar Gerçekleştirin 2. Tatil / Tatil / İzin takibi 3. Hızlı anketler ...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenili...
HeyTaco
heytaco.chat
Akran tanıma, ödüller ve nabız anketleri için eğlenceli ve benzersiz ekip oluşturma aracımızla etkileşimi artırın.
PosherVA
posherva.com
Günlük 1 Dolardan Az Fiyata Kişisel Asistanın Gücüyle Satışlarınızı Hızlandırın. Poshmark™ üzerinde günlük görevlerinizi otomatikleştiren otomatik bir sanal asistanla zamandan tasarruf edin ve daha fazla satış yapın.
Quills AI
quills.ai
Quills.ai, İngilizce dilinde sohbet ederek veritabanlarından, CSV'lerden ve Excel'den verilere zahmetsizce erişmenizi, bunları analiz etmenizi ve görselleştirmenizi sağlayan yapay zeka veri yardımcınızdır. Uygulama içi sohbet, Slack, sohbet robotları vb. ile zamandan tasarruf edin, üretkenliği artır...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals, çalışanların katılımını artırmak, yeni diyaloglar başlatmak ve daha derin bağlantılar geliştirmek için bireyleri sanal kahve toplantıları için bir araya getiren bir Microsoft Teams uygulamasıdır. Bu uygulama, bire bir buluşma için iş arkadaşlarınızla görüntülü sohbet ve bir fincan kahve ...
Freedom
freedom.to
Şirketimiz, genel merkezi Kuzey Carolina'da bulunan küçük ölçekli bir işletmedir (50 çalışana kadar) ve üç kıtada çalışan uzak bir ekibiz. Masaüstü ve mobil cihazlarda dikkat dağıtıcı unsurları yönetmek için dünyanın en iyi çözümünü geliştiriyoruz. Özgürlük, dikkatinizi dağıtan web sitelerini ve uyg...
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel, satış ve pazarlama verilerinizi birleştirir ve potansiyel müşterilerinize öncelik verir. Tüm pazarlama faaliyetleri (e-posta açma, web ziyaretleri, form doldurma vb.) CRM'nize kaydedilir. Satışlar en sıcak potansiyel müşterileri tespit edebilir ve daha akıllıca satış yapabilir. Satış ve p...
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
Suptask
suptask.com
Slack'teki konuşmalarınızı güçlendiren yeni nesil ekipler arası AI biletleme sistemi. Doğru yanıtları bulmanıza, işbirliklerini geliştirmenize ve daha hızlı çözüm süreleri elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çalışanlarınızın hepsi Slack'te, neden onları biletleri yönetmek için başka bir yere zorluyorsu...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG, çalışırken tekrarlanan görevlerin hızla ortadan kalkmasını sağlayarak günde 1 saatten fazla tasarruf etmenizi sağlayan yapay zeka üretkenlik uygulamasıdır. Sizin için yazan, genişleten ve etkileşime giren bir üretkenlik asistanı hayal edin. FlyMSG, çevrimiçi herhangi bir yerde nanosaniyeler...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports, kullanıcılara Slack kanallarını kullanarak Jira raporlarını özel olarak tartışma ve bunlara göre hareket etme olanağı sağlar. Jira ilerleme grafiği ve hız grafiği de dahil olmak üzere 20'den fazla önceden tasarlanmış rapor şablonuyla Troopr Reports, Slack'te Jira raporlarını yapıland...
Katch
gokatch.ai
Karşılıklı e-postalara ve planlama sorunlarına elveda deyin Katch, toplantılarınızı doğrudan e-postanız üzerinden planlamakla ilgilenen bir Yapay Zeka Asistanıdır.
Jell
jell.com
Ekipleri birleştirmek için günlük standup toplantıları. Hedefleri ve OKR'leri yönetin. Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello ve daha fazlasıyla entegre olur. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Actioner
actioner.com
Actioner, Slack'te sorunsuz çalışacak şekilde optimize edilmiş, yapay zeka destekli çalışma asistanınızdır. Dinamik bir iş yardımcı pilotu olarak tasarlanan bu ürün, verimliliği ve üretkenliği artırmaya ve çoklu platform görev yönetimini basitleştirmeye yöneliktir. Actioner, CRM ve ürün yönetiminden...
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins ekiplerin toplantılarda harcadığı zamanı azaltmasına yardımcı olur. Toplantılar ekibinizle işbirliği yapmak, ekibin hedefler doğrultusunda hareket ettiğinden emin olmak, yeni fikirleri keşfetmek ve ekip olarak daha iyisini yapmak için fırsatlardır. Bunun yerine çok sayıda toplantı, durum ...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify, modern ekipler için son derece basit bir SaaS entegrasyon platformudur. Tüm otomasyon ihtiyaçlarınız için tek bir platform, böylece gerçekten önemli olana, yani büyümenize odaklanabilirsiniz. Otomasyonları ayarlayın ve dakikalar içinde uygulamalar arasında veri aktarın. Yeni görsel iş ak...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers, kullanıcı davranışına veya diğer kriterlere göre belirli eylemleri tetikleyen iş akışları oluşturmak için farklı uygulamaları ve hizmetleri bağlamanıza olanak tanıyan bir otomasyon platformudur. Kullanımı kolaydır ve hiçbir kodlama bilgisi gerektirmez, görevleri otomatikleştirmenize ve...
Locoia
locoia.com
Locoia, büyüme ve teknoloji odaklı şirketler için analitik ve otomasyon yazılım çözümleri sunmaktadır. Veri kaynaklarınızla entegre edilebilecek bütünsel analitik gösterge tablolarının yanı sıra, sistemlerinize sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek satış ve pazarlama için kullanıma hazır, öncede...
Prospr
prospr.work
Prospr, ön saflardaki ekiplerin başarısı için tüm bunların yerine geçecek tek uygulama olarak çalışan yönetimini dönüştürüyor. Çalışanların sevdiği bir mobil uygulamada sunulan sağduyulu çözümler, biz işin geleceğiyiz. Prospr, güçlü, gerçek zamanlı iletişim, öğrenme ve geliştirme, planlama, vardiya ...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io, tüm iletişiminizi ekibinizin zaten sevdiği tek bir yerde birleştiren telefon sistemidir: Slack! Ek yazılıma gerek yok. 100'den fazla ülkede kendi telefon numaranızı kullanın veya yeni bir telefon numarası alın.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz, şirketlerin müşterilerinin ve çalışanlarının seveceği bir OOO deneyimi tasarlamasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir Ofis Dışı (OOO) yönetim ve otomasyon platformudur. Snoooz, güçlü entegrasyonlar aracılığıyla tüm OOO iş akışını otomatikleştirerek, katılım gecikmelerini azaltabilir, müşter...
Rattle
gorattle.com
Rattle, karmaşık satış süreçlerinin takip edilmesini kolaylaştırır Gelir ekiplerinin ayrıntılı, takip edilmesi önemli satış süreçleri vardır; bu, yeni işleri güvence altına almak ve tutarlı bir müşteri deneyimi sunmak için kazanan formülünüzdür. Ancak bu süreçleri oluşturmanın kolay olmadığını, ekip...
Conclude
conclude.io
Conclude, şirketlerin işbirliğini artırmasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Çift yönlü sohbet için Slack ve Microsoft Teams'e bağlanmak için Conclude Link'i kullanın veya Slack'te destek bildirimlerini, sorunları, olayları ve daha fazlasını yönetmek için Conclude İş Akışlarını ku...