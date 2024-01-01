Üretkenlik Botları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Bot, diğer programlar veya kullanıcılar için görevleri otomatikleştirmek veya gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir yazılım uygulamasıdır. Üretkenlik botları, yazılım araçlarına eklenti olarak işlev görür ve bunları ürünün temel yeteneklerinin ötesinde ekstra özellikler, organizasyon veya otomasyonla geliştirir. Bir botun bir yazılım platformuna entegre edilmesiyle mevcut aracın faydası ekip için önemli ölçüde artırılır. Üretkenlik botları çeşitli yazılım türlerine entegre edilebilse de en yaygın olarak ekip işbirliği araçlarında kullanılır.
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Trello
trello.com
Trello, Atlassian'ın bir yan kuruluşu olan web tabanlı Kanban tarzı bir liste oluşturma uygulamasıdır. İlk olarak 2011 yılında Fog Creek Software tarafından oluşturulan şirket, 2014 yılında ayrı bir şirketin temelini oluşturacak şekilde oluşturuldu ve daha sonra Ocak 2017'de Atlassian'a satıldı. Şir...
Habitica
habitica.com
Habitica, gerçek hayatınızı bir oyun gibi ele alan ücretsiz bir alışkanlık ve üretkenlik uygulamasıdır. Habitica, sağlıklı ve mutlu olma hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Zapier
zapier.com
Zapier, son kullanıcıların kullandıkları web uygulamalarını entegre etmelerine olanak tanıyan küresel bir uzak şirkettir. Zapier'in merkezi Sunnyvale, California'da olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 23 ülkede 250 çalışandan oluşan bir iş gücü istihdam etmektedir.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, kullanımı kolay, kullanıcı derecelendirmeli 1 numaralı CRM aracıdır. Daha nitelikli potansiyel müşteriler edinin ve işinizi büyütün. 14 günlük ücretsiz deneme için kaydolun.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Any.do
any.do
Düzenli kalmak ve daha fazlasını başarmak için Any.do'yu her gün kullanan milyonlarca kişiye katılın.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Mem
mem.ai
Bilgileri yakalamanın ve bağlamanın en hızlı yolu.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, yeni nesil bilgi yönetimi ve işbirliği platformu Bulut notlarını çevrimiçi belgeler, bilgi tabanları, klasörler ve diğer çok biçimli işlevlerle birleştirilmiş bir taşıyıcı olarak kullanarak bireylere ve ekiplere dijital bilgi yönetimi ve işbirliği için tek noktadan çalışma merkezi sağlar.
Unito
unito.io
Halihazırda kullanmakta olduğunuz araçları derin 2 yönlü entegrasyonlarla bağlayın ve Asana, Jira, Trello, Google E-Tablolar ve daha fazlası için iş akışlarını optimize edin.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
Integrately
integrately.com
Teknisyen olmayan mı? Uygulamalarınızı 1 tıklamayla entegre edin. Tek yapmanız gereken otomasyonu etkinleştirmek. 10.000+ müşteri. Canlı sohbet desteği. 18x-33x daha ucuz. Ücretsiz olarak başlayın.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset'in yapay zekası sizin için mükemmel programı planlarken, yapılacaklarınızı tamamlamaya odaklanın. Günlük planlama hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Glasp
glasp.co
Glasp, insanların web'deki alıntıları ve düşünceleri vurgulayıp düzenleyebileceği ve benzer düşüncelere sahip diğer kişilerin öğrenimine erişebileceği bir sosyal web vurgulayıcıdır.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander, giden iletişim için anında erişim bilgi tabanınızdır. Yazabileceğiniz her yerde bilgi tabanınızdaki metinleri ve görselleri paylaşın.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot size gönül rahatlığı getiriyor! - Ekibinizi senkronize tutun. Standup'lar, scrum'lar, retrospektifler ve anketler otomatik pilotta yürütülürken gününüzde uyumu yakalayın. - Daha fazlasını yapın. Kolaylaştırılmış iş akışları değerli zamanın kilidini açarken, kendi kendini yöneten bir ekibin ...
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
CalendarHero
calendarhero.com
Her toplantıyı daha hızlı planlayın. Modern işletmeler için akıllı planlama yazılımı. Toplantılar zaman alır ancak planlama yapmamalıdır.
Momentum
momentum.io
Yapay Zekayı Kullanarak Satışlarınızı Otomatikleştirin. Momentum, Slack, Salesforce ve gelir yığınınızın geri kalanını birbirine bağlayan otomatik MEDDIC, bildirimler, çağrı özetleri ve anlaşma odaları ile ekiplerin satış hattı yönetimini iyileştirmesine ve oranları kapatmasına yardımcı olur.
Workast
workast.com
Workast, Slack ekipleri için en iyi proje yönetimi platformudur. Workast, ekiplerin projeleri, görevleri, etkinlikleri, müşterileri ve yapılacak işleri kolayca yönetmesine yardımcı olur. Bir dakikadan kısa sürede kaydolmak ve hem Slack hem de Workast'ta işlerinizi takip etmek için Slack hesabınızı k...
DailyBot
dailybot.com
Eşzamansız Çalışmada 1 Numara. Uzaktaki ekiplerle eş zamanlı olmayan stand-up toplantıları, retrospektif toplantılar, ekip check-in'leri ve anketler gerçekleştirin. DailyBot ayrıca takımınızın motivasyonunu takip eder ve galibiyetlerinizi Tebrik ile kutlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın.
Troops
troops.ai
Birliklerle hiçbir gelir sinyalini kaçırmayın. Salesforce, HubSpot, Zendesk ve Jira'yı doğrudan Slack ve Microsoft Teams'den kolayca güncelleyin. Ücretsiz olarak başlayın.
InboxPro
inboxpro.io
Potansiyel Müşterileri Müşterilere Dönüştürün. Daha fazla toplantıyı kapat InboxPro, yapay zeka, birleştirme etiketleri, takip dizileri ve yerleşik bir takvim kullanarak müşteri edinme ve destekleme sürecini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
Seismic
seismic.com
Seismic'in yapay zeka destekli etkinleştirme, eğitim ve koçluk çözümünün, satış ve pazarlama ekiplerinin alıcılarla etkileşim kurmasına ve geliri artırmasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.
Polly
polly.ai
İşin gerçekleştiği her yerde ekibinizi harekete geçirin, güçlendirin ve uyumlu hale getirin. Anketler, anketler, Soru-Cevap, öneri kutuları, ekip oluşturma ve daha fazlasıyla işbirliğini etkinleştirin!
APILayer
apilayer.com
Sorunsuz API Pazaryeri Ölçeklenebilirlik ve kararlılık konusunda endişelenmeden uygulamanızın yeteneklerini artırın.
Instabot
instabot.io
Instabot ile potansiyel müşteriler yaratın ve müşteri deneyiminizi geliştirin. Güçlü, özelleştirilebilir sohbet robotlarına sahip, kullanımı kolay platform. Dakikalar içinde kurulum yapın.
Teamline
teamline.app
Slack için basit proje yönetimi aracı. Bir düğmeye tıklayarak konuşmaları eylemlere dönüştürün; Slack'te görevler oluşturun, atayın ve yönetin.
Hoppier
hoppier.com
Akıllı Harcama™ Kontrolleriyle Müşterilerinize veya Çalışanlarınıza 5 veya Daha Az Tıklamayla Küresel Ödüller Gönderin! Uzaktan öğle yemeği programınızı oluşturun, kahve, indirimli içki saati içecekleri, kişisel hediyeler, yardım bağışları, öğrenim ödenekleri ve daha fazlasını gönderin. Hoppier 60't...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
Tability
tability.app
Hedeflerinizi e-tablolardan çıkarın. Ekibinizi, bir angarya gibi hissetmeden, hedefler ve sonuçlar etrafında hizalamanın daha akıllı ve daha basit bir yolu.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenili...
HeyTaco
heytaco.chat
Akran tanıma, ödüller ve nabız anketleri için eğlenceli ve benzersiz ekip oluşturma aracımızla etkileşimi artırın.
Magical
getmagical.com
Magical, siz çalışırken tekrarlanan görevleri hızlandıran bir üretkenlik uygulamasıdır; API veya entegrasyon gerektirmez. Sadece bir tarayıcı uzantısı. Magical, basit bir tuş vuruşuyla mesajlaşma, veri girişi, kaynak bulma ve potansiyel iş akışları gibi sıradan görevleri otomatikleştirir. Pahalı, h...
SupBot
supbot.com
Sup can facilitate a standup meeting, retrospective meeting, or other meetings asynchronously for your team using either a chat-based interface or a dialogue window. Core Features: 1. Conduct Daily Standups 2. Holiday / Vacation / Leave tracking 3. Run Quick surveys & polls 4. Monitor Team’s Mood.
Suptask
suptask.com
Slack'teki konuşmalarınızı güçlendiren yeni nesil ekipler arası AI biletleme sistemi. Doğru yanıtları bulmanıza, işbirliklerini geliştirmenize ve daha hızlı çözüm süreleri elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çalışanlarınızın hepsi Slack'te, neden onları biletleri yönetmek için başka bir yere zorluyorsu...
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel, satış ve pazarlama verilerinizi birleştirir ve potansiyel müşterilerinize öncelik verir. Tüm pazarlama faaliyetleri (e-posta açma, web ziyaretleri, form doldurma vb.) CRM'nize kaydedilir. Satışlar en sıcak potansiyel müşterileri tespit edebilir ve daha akıllıca satış yapabilir. Satış ve p...
Scratchpad
scratchpad.com
İşlem hattınızdaki değişiklikleri izleyin ve Salesforce'u daha hızlı güncelleyin. Scratchpad, temsilciler ve liderler için satış hattını yönetmeyi, anlaşmaları incelemeyi, koçluk yapmayı ve tahmin yapmayı hızlı, basit ve keyifli hale getiren modern bir deneyimdir.
Katch
gokatch.ai
Karşılıklı e-postalara ve planlama sorunlarına elveda deyin Katch, toplantılarınızı doğrudan e-postanız üzerinden planlamakla ilgilenen bir Yapay Zeka Asistanıdır.
Jell
jell.com
Ekipleri birleştirmek için günlük standup toplantıları. Hedefleri ve OKR'leri yönetin. Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello ve daha fazlasıyla entegre olur. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Actioner
actioner.com
Actioner is your AI-powered work assistant, optimized to operate seamlessly within Slack. Designed as a dynamic business co-pilot, it is geared to boost efficiency and productivity, and simplify multi-platform task management. With a suite of AI agents tailored to address a wide spectrum of professi...
PosherVA
posherva.com
Accelerate Your Sales With The Power of a Personal Assistant for Less Than $1/Day. Save time and make more sales with an automated virtual assistant that automates your daily tasks on Poshmark™.
Quills AI
quills.ai
Quills.ai is your AI data assistant to access, analyze, and visualize data from databases, CSVs, and Excel effortlessly by chatting in plan english. Save time and rev up productivity with in-app chat, Slack, chatbots, etc.. and gain instant insights.
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins helps teams reduce the time spent in meetings. Meetings are opportunities to collaborate with your team, make sure the team is aligned towards the goals, explore new ideas and do better as a team. Instead lot of meetings end up being the time spent to discuss status updates and making sur...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify is a super simple SaaS integration platform for modern teams. One platform for all your automation needs so that you can focus on what truly matters - your growth. Set automations and pass data between apps in minutes. Use our new visual workflow builder (iPaaS) - add connections, filters...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers is an automation platform that lets you connect different apps and services to create workflows that trigger specific actions based on user behavior or other criteria. It is easy to use and requires no coding knowledge, allowing you to automate tasks and save time. With SureTriggers, yo...
Locoia
locoia.com
Locoia provides analytics and automation software solutions for growth and technology oriented companies. In addition to holistic analytics dashboards that can be integrated with your data sources, we offer ready-to-use pre-configured automation logic for sales & marketing that can be seamlessly int...
Prospr
prospr.work
Prospr is transforming employee management as the one app to replace them all for the success of frontline teams. Common sense solutions delivered in a mobile-app employees love, we are the future of work. Prospr offers robust real-time communication, learning & development, scheduling, shift manage...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals is a Microsoft Teams app that matches individuals together for virtual coffee meetings to increase employee engagement, start new dialogues and develop deeper connections. This app pairs together coworkers on a regular basis, over a video chat and a cup of coffee, to have a one-on-one mee...
Freedom
freedom.to
Our company is a small-sized business (up to 50 employees) with HQ located in North Carolina, and we are a remote team that works across three continents. We're building the world's best solution for managing distractions across desktop and mobile devices. Freedom blocks distracting websites and app...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io is the phone system that unites all your communication in one place that your team already loves – Slack! No additional software needed. Use your own phone number or get a new one in over 100 countries.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz is an Out-of-Office (OOO) management and automation platform that enables companies to design and manage an OOO experience that their customers & employees will love. By automating the entire OOO workflow through powerful integrations, Snoooz can reduce onboarding delays, address customer esc...
Rattle
gorattle.com
Rattle makes intricate sales processes easy to follow Revenue teams have detailed, important-to-follow sales processes — it’s your winning formula for securing new business & delivering a consistent customer experience. But we know as much as building out these processes wasn’t easy, it’s even harde...
Conclude
conclude.io
Conclude, şirketlerin işbirliğini artırmasına ve iş akışlarını kolaylaştırmasına yardımcı olur. Çift yönlü sohbet için Slack ve Microsoft Teams'e bağlanmak için Conclude Link'i kullanın veya Slack'te destek bildirimlerini, sorunları, olayları ve daha fazlasını yönetmek için Conclude İş Akışlarını ku...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG, çalışırken tekrarlanan görevlerin hızla ortadan kalkmasını sağlayarak günde 1 saatten fazla tasarruf etmenizi sağlayan yapay zeka üretkenlik uygulamasıdır. Sizin için yazan, genişleten ve etkileşime giren bir üretkenlik asistanı hayal edin. FlyMSG, çevrimiçi herhangi bir yerde nanosaniyeler...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports, kullanıcılara Slack kanallarını kullanarak Jira raporlarını özel olarak tartışma ve bunlara göre hareket etme olanağı sağlar. Jira ilerleme grafiği ve hız grafiği de dahil olmak üzere 20'den fazla önceden tasarlanmış rapor şablonuyla Troopr Reports, Slack'te Jira raporlarını yapıland...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io, geliştirici ekiplerinin günlük toplantılarından başlayarak daha sağlıklı toplantı alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı oluyor. — Standup için eşzamansız hazırlık yapın — Daha keskin güncellemeler verin — Daha iyi dinleyiciler olun — Slack'e otomatik notlar gönderin — Her gün zamanı g...