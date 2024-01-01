Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Saint Barthelemy En Popüler Son Eklenenler

Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) sistemleri, bir e-ticaret işletmesinin ürün bilgilerini merkezileştirir ve yöneterek ürün verilerinin tek ve doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bu araçlar tutarlı ve yüksek kaliteli ürün verilerinin korunmasına yardımcı olur. Ürün yöneticileri ve veri ekipleri, çeşitli kaynaklardan veri toplamak ve veri sorunlarını çözmek için PIM sistemlerini kullanırken, pazarlama ekipleri ise ürün verilerini istenen tüm kanallara dağıtmak için bunları kullanır. Ürün Deneyimi Yönetimi (PXM), ürün verilerinden ve dijital varlıklardan yararlanarak alıcı deneyimini geliştiren gelişmiş bir PIM biçimidir. PXM tipik olarak dijital varlık yönetimine (DAM) yönelik özellikler içermesine rağmen, PIM çözümleri aynı zamanda ürün verilerini iyileştirmek için DAM araçlarıyla da entegre olur. Ayrıca PIM yazılımı, çevrimiçi mağazalara ürün verileri sağlamak için e-ticaret platformlarıyla ve teknik ürün özelliklerini yakalamak için ERP sistemleri veya ürün veri yönetimi (PDM) yazılımıyla entegre olur.