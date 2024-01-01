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Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda
Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) sistemleri, bir e-ticaret işletmesinin ürün bilgilerini merkezileştirir ve yöneterek ürün verilerinin tek ve doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bu araçlar tutarlı ve yüksek kaliteli ürün verilerinin korunmasına yardımcı olur. Ürün yöneticileri ve veri ekipleri, çeşitli kaynaklardan veri toplamak ve veri sorunlarını çözmek için PIM sistemlerini kullanırken, pazarlama ekipleri ise ürün verilerini istenen tüm kanallara dağıtmak için bunları kullanır. Ürün Deneyimi Yönetimi (PXM), ürün verilerinden ve dijital varlıklardan yararlanarak alıcı deneyimini geliştiren gelişmiş bir PIM biçimidir. PXM tipik olarak dijital varlık yönetimine (DAM) yönelik özellikler içermesine rağmen, PIM çözümleri aynı zamanda ürün verilerini iyileştirmek için DAM araçlarıyla da entegre olur. Ayrıca PIM yazılımı, çevrimiçi mağazalara ürün verileri sağlamak için e-ticaret platformlarıyla ve teknik ürün özelliklerini yakalamak için ERP sistemleri veya ürün veri yönetimi (PDM) yazılımıyla entegre olur.
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Salsify
salsify.com
Salsify'ın CommerceXM platformu, alışveriş yapanların satın alma yolculuğunun her aşamasında, dijital rafın her yerinde talep ettiği deneyimlere güç veriyor.
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce, B2B toptancılarının, distribütörlerinin ve üreticilerinin uçtan uca satışlarını dijitalleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada yapay zeka destekli bir platformdur; yeni müşteri adaylarını kaydetmekten sipariş almaya, ödemelere ve daha fazlasına kadar! Kullanıcılar ticari fuarlarda,...
Apimio
apimio.com
APIMIO, üreticilerin perakendecileri için ürün veri akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) aracıdır. Elektronik tabloların, PDF'lerin veya Word dosyalarının bakımını unutun; APIMIO ile bilgileri merkezi bir depoya toplayıp yükleyebilir ve tek bir tıklamayla peraken...
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Jasper PIM
jasperpim.com
Ürün Bilgi Yönetim Sistemi veya PIM, bir işletme genelinde ürün verilerini merkezileştirmek, satmak ve senkronize etmek için tek bir araç sağlayan, tüm ürün bilgileri için temel bir depo görevi gören bir Hizmet Olarak Yazılımdır (SaaS). Bu veriler, e-Ticaret web sitelerini, basılı katalogları, ERP s...
Surefront
surefront.com
Surefront, perakendeciler ve tedarikçiler için ürün geliştirme ve satış sürecini kolaylaştıran bulut tabanlı bir Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ve Toptan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 3'ü bir arada platformdur. Surefront, e-postalar ve e-tablolar gibi modası geçmiş ...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM, MACH sertifikalı ilk SaaS PIM platformudur. Bu çözüm, ürün bilgilerinizi diğer yazılımlara, pazar yerlerine veya platformlara bağlamanıza ve paylaşmanıza olanak tanıdığından son derece esnektir. Bluestone PIM'in Norveç, Tayland, Polonya, İsveç, Hollanda ve ABD'de ofisleri bulunmaktadı...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks, tüm ürün bilgilerinizi ve verilerinizi merkezi olarak yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) çözümüdür. Çevrimiçi perakendeciler ve markalar, ürün veri yönetiminin yanı sıra dijital varlıkları kolayca yönetebilir, doğru ürün verilerini birden fazla kanala sorunsuz...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM, kullanıcı dostu arayüzü, düşük fiyatı ve işe alım ve müşteri desteğine yönelik beyaz eldiven yaklaşımı nedeniyle dünya çapında küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik lider bir Ürün Bilgi Yönetimi yazılımıdır. Plytix PIM, ekiplerin ürün bilgilerini kolayca organize etmesine, zenginleşt...
Pimcore
pimcore.com
Geliştiriciler, ajanslar ve işletmeler tarafından sevilen: Pimcore Platform™ dünya çapında 110.000'den fazla şirketin güvendiği gelişmiş bir açık kaynaklı platformdur. Dijital varlık yönetimi (DAM), ürün bilgi yönetimi (PIM), ana veri yönetimi (MDM), dijital deneyim yönetimi (DXP/CMS), çok kanallı y...
Amber Engine
amberengine.com
Amber Engine yeni nesil ürün bilgisi yönetimi (PIM) yazılımı, ürün görselleri ve videoları da dahil olmak üzere ürün verilerini mümkün olduğunca basit bir şekilde organize etmek, optimize etmek ve dağıtmak için tasarlandı. Toplu düzenleme ve veri kalitesi puanları gibi özellikleri kullanarak veri yö...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force, büyük ölçekli e-Ticaret içerik üretimi için lider içerik üretim yönetimi platformudur. En iyi markalara, perakendecilere ve ticari stüdyolara yüksek kalitede ve tutarlı e-Ticaret ve editoryal görseller, videolar ve yüksek hacimli metinler sunma yetkisi veriyoruz. SaaS platformumuz, i...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığ...
Sales Layer
saleslayer.com
Satış Katmanı, şirketlerin karmaşık B2B süreçlerini otomatikleştirmelerine ve ürünlerini tüm tedarik zinciri boyunca kuruluş içindeki veya dışındaki herhangi bir kurumsal satış platformuna veya aracına bağlamalarına yardımcı olan, dünya lideri bir PIM (Ürün Bilgi Yönetimi) platformudur. İşletmenize ...
Contentserv
contentserv.com
Contentserv, Ürün Deneyimi Bulutu ile işletmelerin sorunsuz, kanaldan bağımsız ve son derece kişiselleştirilmiş bir satın alma deneyimi sunmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir bulut çözümü oluşturmayı amaçlamaktadır. Ürün içeriğini tek bir merkezi konumda otomatikleştirip entegre ederek, işletm...
ChannelPilot
channelpilot.com
ChannelPilot, çevrimiçi mağazalar, ajanslar ve markalar için bulut tabanlı, yenilikçi, çok kanallı bir çözümdür. Ürünler dünya çapında binlerce çevrimiçi platforma otomatik olarak yerleştirilmektedir. Çeşitli analiz ve optimizasyon olanakları, ürün verilerinin en iyi kalitesini garanti eder. Bu da d...
Image Relay
imagerelay.com
Görüntü Aktarımı. Tüm dijital varlıklarınız. Tüm ürün bilgileriniz. Hepsi tek bir yerde. Marketing Delivery ile tanışın: dünyanın ilk tam entegre pazarlama çözümü. Son olarak, hızlı, kusursuz oluşturma ve teslimat için tüm dijital varlıklarınız ve ürün bilgileriniz tek bir yerde. Artık kaos yok. Sad...
Crystallize
crystallize.com
Ürün takıntılı markalar ve ajanslar için süper hızlı, kafasız ticaret. Benzersiz ve akılda kalıcı ürün deneyimleri yaratın ve ürünlerinizi istediğiniz kanalda, istediğiniz ölçekte, hayal ettiğiniz şekilde satın.
Billtrust
billtrust.com
Akıllı bir B2B/B2C web mağazası platformu ve mobil uygulamayla çevrimiçi gelir artışını hızlandırın, sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin ve müşteri deneyiminizi optimize edin. Billtrust e-Ticaret, toptan distribütörlerin ve imalat işletmelerinin rekabetçi kalmaları ve entegre, bütünsel bir çözümle ye...
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 8...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo, ürün deneyimi (PX) şirketidir ve Ürün Bilgi Yönetiminde (PIM) dünya lideridir; Her ürün etkileşiminin tüketicileri ve profesyonelleri her zaman, her yerde en iyi satın alma işlemine yönlendiren bir deneyim olduğu bir dünya yaratmak. Akeneo, tamamı ürün deneyimi yönetimi uygulamasına odaklana...