Product Information Management (PIM) Systems - En Popüler Uygulamalar
Product Information Management (PIM) systems centralize and manage an e-commerce business's product information, ensuring a single, accurate view of product data. These tools help maintain consistent and high-quality product data. Product managers and data teams use PIM systems to collect data from various sources and address data issues, while marketing teams utilize them to distribute product data across all desired channels. Product Experience Management (PXM) is an advanced form of PIM that enhances the buyer experience by leveraging product data and digital assets. Although PXM typically includes features for digital asset management (DAM), PIM solutions also integrate with DAM tools to improve product data. Additionally, PIM software integrates with e-commerce platforms to provide product data for online stores and with ERP systems or product data management (PDM) software to capture technical product specifications.
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Salsify
salsify.com
Salsify'ın CommerceXM platformu, alışveriş yapanların satın alma yolculuğunun her aşamasında, dijital rafın her yerinde talep ettiği deneyimlere güç veriyor.
Jasper PIM
jasperpim.com
Product Information Management System, or PIM, is a Software as a Service (SaaS) that functions as a core repository for all product information providing one tool to centralize, merchandise, and sync product data throughout a business. This data can be used to feed eCommerce websites, print catalog...
Contentserv
contentserv.com
With its Product Experience Cloud, Contentserv aims to create an all-in-one cloud solution that enables businesses to deliver a frictionless, channel-agnostic and highly personalised buying experience. By automating and integrating product content in one central location, it aims to empower business...
ChannelPilot
channelpilot.com
ChannelPilot is a cloud-based, innovative multichannel solution for online shops, agencies and brands. Products are automatically placed on thousands of online platforms globally. The various possibilities for analysis and optimization guarantee the best quality of product data. This in turn, increa...
Apimio
apimio.com
APIMIO is a Product Information Management (PIM) tool that enables manufacturers to streamline product data feeds for their retailers. Forget about maintaining spreadsheets, PDFs, or Word files, with APIMIO you can collect and upload the information in a centralized repository and have it synchroniz...
Surefront
surefront.com
Surefront is a cloud-based Product Lifecycle Management (PLM), Product Information Management (PIM), and Wholesale Customer Relationship Management (CRM) 3-in-1 platform that streamlines the product development and merchandising process for retailers and suppliers. Surefront replaces antiquated tool...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM is the first MACH certified SaaS PIM platform. This solution is extremely flexible as it allows to connect and share your product information with other software, marketplaces or platforms. Bluestone PIM has offices in Norway, Thailand, Poland, Sweden, the Netherlands and the USA. With...
Amber Engine
amberengine.com
The Amber Engine next-gen product information management (PIM) software was designed to make organizing,optimizing, and syndicating product data—including product images and video—as simple as possible. Use features like bulk editing and data quality scores to cut the time spent on data management d...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force is the leading content production management platform for large-scale eCommerce content production. We empower top brands, retailers, and commercial studios to deliver high-quality and consistent eCommerce and editorial images, video, and copy at high volume. Our SaaS platform provide...
Image Relay
imagerelay.com
Image Relay. All your digital assets. All your product information. All in one place. Meet Marketing Delivery: the world’s first fully integrated marketing solution. Finally, all your digital assets and product information in one place for fast, seamless creation and delivery. No more chaos. Just yo...
Crystallize
crystallize.com
Ürün takıntılı markalar ve ajanslar için süper hızlı, kafasız ticaret. Benzersiz ve akılda kalıcı ürün deneyimleri yaratın ve ürünlerinizi istediğiniz kanalda, istediğiniz ölçekte, hayal ettiğiniz şekilde satın.
PIMworks
pimworks.io
PIMworks, tüm ürün bilgilerinizi ve verilerinizi merkezi olarak yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) çözümüdür. Çevrimiçi perakendeciler ve markalar, ürün veri yönetiminin yanı sıra dijital varlıkları kolayca yönetebilir, doğru ürün verilerini birden fazla kanala sorunsuz...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
Billtrust
billtrust.com
Akıllı bir B2B/B2C web mağazası platformu ve mobil uygulamayla çevrimiçi gelir artışını hızlandırın, sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin ve müşteri deneyiminizi optimize edin. Billtrust e-Ticaret, toptan distribütörlerin ve imalat işletmelerinin rekabetçi kalmaları ve entegre, bütünsel bir çözümle ye...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce, B2B toptancılarının, distribütörlerinin ve üreticilerinin uçtan uca satışlarını dijitalleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada yapay zeka destekli bir platformdur; yeni müşteri adaylarını kaydetmekten sipariş almaya, ödemelere ve daha fazlasına kadar! Kullanıcılar ticari fuarlarda,...
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 8...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync®, Ürün İçeriği Orkestrasyonunda liderdir ve 60'tan fazla ülkede 14.000'den fazla şirketin, ticaretin gerçekleştiği her yerde doğru, tutarlı ve alakalı etkili içeriğin oluşturulmasını ve dağıtımını basitleştirmesine olanak tanır. 1WorldSync, teknoloji platformu ve uzman hizmetleri aracılığ...
Sales Layer
saleslayer.com
Satış Katmanı, şirketlerin karmaşık B2B süreçlerini otomatikleştirmelerine ve ürünlerini tüm tedarik zinciri boyunca kuruluş içindeki veya dışındaki herhangi bir kurumsal satış platformuna veya aracına bağlamalarına yardımcı olan, dünya lideri bir PIM (Ürün Bilgi Yönetimi) platformudur. İşletmenize ...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo, ürün deneyimi (PX) şirketidir ve Ürün Bilgi Yönetiminde (PIM) dünya lideridir; Her ürün etkileşiminin tüketicileri ve profesyonelleri her zaman, her yerde en iyi satın alma işlemine yönlendiren bir deneyim olduğu bir dünya yaratmak. Akeneo, tamamı ürün deneyimi yönetimi uygulamasına odaklana...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM, kullanıcı dostu arayüzü, düşük fiyatı ve işe alım ve müşteri desteğine yönelik beyaz eldiven yaklaşımı nedeniyle dünya çapında küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik lider bir Ürün Bilgi Yönetimi yazılımıdır. Plytix PIM, ekiplerin ürün bilgilerini kolayca organize etmesine, zenginleşt...
Informatica
informatica.com
Kurumsal bulut veri yönetimi lideri Informatica (NYSE: INFA), işletmelerin en kritik varlıklarının dönüştürücü gücünü fark etmelerini sağlayarak verilere ve yapay zekaya hayat veriyor. AI tarafından desteklenen ve neredeyse tüm çoklu bulut, hibrit sistemlerdeki verileri birbirine bağlayan, yöneten v...
Pimcore
pimcore.com
Geliştiriciler, ajanslar ve işletmeler tarafından sevilen: Pimcore Platform™ dünya çapında 110.000'den fazla şirketin güvendiği gelişmiş bir açık kaynaklı platformdur. Dijital varlık yönetimi (DAM), ürün bilgi yönetimi (PIM), ana veri yönetimi (MDM), dijital deneyim yönetimi (DXP/CMS), çok kanallı y...