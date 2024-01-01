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Ürün Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Finlandiya
Ürün analitiği yazılımı, şirketlere, bir ürünle olan etkileşimlerini izleyerek ve analiz ederek kullanıcı davranışlarına ilişkin içgörüler sağlar. Temel amaç, ziyaretleri, dijital etkileşimleri ve etkinlikleri inceleyerek müşteri davranışlarını ve ürüne olan bağlılıklarını anlamaktır. Şirketler bu içgörüleri kullanarak ürünlerini geliştirebilir, etkileşimi artırabilir ve müşteri kaybını en aza indirebilir. Ürün analitiği araçları, gösterge tabloları ve raporlar aracılığıyla ürünün etkili ve etkisiz yönlerini tespit ederek ekiplerin genel kullanıcı deneyimini geliştirmesine yardımcı olur.
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PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı, hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım ekiplerinin olayları yakalamasına, analiz yapmasına, kullanıcı oturumlarını kaydetmesine, deneyler yapmasına ve yeni özellikleri dağıtmasına tek bir platformda olanak sağlıyor...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve gerçek zamanlı olarak çalışmayı hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kad...
Pendo
pendo.io
Pendo, daha mutlu ve daha üretken kullanıcılar ve çalışanlar için daha iyi yazılım deneyimleri sunmanıza yardımcı olur. Pendo, ürün ekiplerinin şu tür soruları sorup yanıtlamasına yardımcı olur: Müşteriler veya çalışanlar hangi özelliklerle etkileşime giriyor? Hangisini görmezden geliyorlar? Ürünün ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange, web sitenizin neden satışa veya olası satışlara dönüşmeyen trafik aldığını anlamanıza yardımcı olabilir. Dönüşüm oranı optimizasyon araçlarımıza, dünya çapında 450.000'den fazla web sitesi, insanların web sitelerinde ne yaptığına dair fikir edinmek için güvenmektedir. Satışlarınızı art...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Yapay zekanın gücüyle içeriğinizin performansını optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında göstererek, sizi yavaşlatmadan veri bilgisine dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten dik...
Stormly
stormly.com
Stormly, AI ve GPT-4 tarafından desteklenen tüm bir ürün ekibinin parmaklarınızın ucunda olması gibidir. Artık hangi soruları soracağınızı bulmaya çalışarak saatler harcamanıza gerek yok. Teknolojimiz odak alanları önerecek ve sorularınıza göre özel kontrol panelleri oluşturacaktır. Artık yalnızca k...
Planhat
planhat.com
Planhat, içgörü sağlamak, iş akışını yönetmek ve müşteri deneyimini artırmak için oluşturulmuş bir müşteri platformudur. Planhat, müşteri başarısını ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için dünya çapında yüzlerce modern teknoloji şirketinin işlerini müşterileri etrafında odaklaması...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare, işletmenizi dönüştüren müşteri deneyiminin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için geleneksel analitiğin ötesine geçiyor. Her kullanıcının davranışını, niyetini ve tutumunu ortaya çıkaran sezgisel teknolojiyle, işletmelerin gizliliği ve erişilebilirliği sağlarke...
flowpoint.ai
flowpoint.ai
Dijital çağda, web sitelerindeki kullanıcı davranışını anlamak, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek ve dönüşüm oranlarını artırmak açısından çok önemlidir. İşte tam bu noktada Flowpoint.ai devreye giriyor ve işletmelerin web sitesi trafiğini analiz etme biçiminde devrim yaratıyor. Flowpoint.ai, yapa...
Heap
heap.io
Heap, müşterilerinizin dijital yolculuklarını tam olarak anlamanızı sağlayan tek dijital öngörü platformudur; böylece dönüşümü, elde tutmayı ve müşteri memnuniyetini hızla artırabilirsiniz. - Müşteri deneyimini geliştirin: Kullanıcıların tam olarak nerede zorluk çektiğini tespit edin ve müşteri dene...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama kullanıcı davranışınız, uygulama içi geliriniz, mobil satın alma kampanyalarınız ve kilitlenme analizleriniz hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan, uygun fiyatlı ve güvenilir (evet, mümkün) hepsi bir arada mobil uygulama analiz aracıdır. 2013 yılında piyasaya sürülen bu pl...
Woopra
woopra.com
Woopra, şirketlerin müşterilerini anlama, analiz etme, etkileşim kurma ve elde tutma yöntemlerini yeniden tanımlayan bir Müşteri Yolculuğu Analitiği çözümüdür. Platform, müşteri yaşam döngüsünün tamamı boyunca optimizasyonu ve büyümeyi desteklemek için tasarlandı. Departmanlardaki boşlukları kapatan...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel, yaratıcıların kendi adını taşıyan ürünü, keyifli bir Wordpress barındırma platformu ve sorunsuz bir yerel geliştirme uygulaması olan Local by Flywheel dahil olmak üzere bir dizi iyi tasarlanmış ürün ve kaynak aracılığıyla yaratıcıların en iyi çalışmalarını yapmalarına yardımcı olur. Şirket...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow, 210.000'den fazla dijital pazarlama, UX, Ürün, Startup ve Kurumsal müşteri tarafından web sitesi deneyimlerini optimize etmek için kullanılan bir davranış analizi aracıdır. Mouseflow ile şunları yapabilirsiniz: • Ziyaretçilerinizin oturumlarının video kayıtlarını izleyerek tıklamaları ara...
Totango
totango.com
Totango, çapraz işlevli kurumsal ekiplerin üretkenliği, elde tutmayı ve genişletmeyi artırmasına yardımcı olmak için sınırsız ölçeklenebilirlik ve benzersiz değer elde etme süresi sağlayan, işletmelerin büyüyemeyeceği müşteri başarısı yazılımıdır. Sektördeki en iyi uygulamalarla bütünleştirilmiş önc...
UserVoice
uservoice.com
Ürün keşfi için nihai araç olan UserVoice, ürün ekipleri ile kullanıcıları arasındaki boşluğu kapatmak için tasarlanmış bir platformdur. Kapsamlı bir geri bildirim yönetim sistemi sunan UserVoice, şirketlerin kullanıcı önerilerini ve öngörülerini toplamasına, önceliklendirmesine ve bunlara göre hare...
Whatfix
whatfix.com
Whatfix, web uygulamaları ve yazılım ürünleri için uygulama içi rehberlik ve performans desteği sağlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Whatfix, şirketlerin web uygulamalarında görünen etkileşimli kılavuzlar oluşturmasına yardımcı olur. Whatfix'in San Jose, Kaliforniya ve Bengaluru, Hindistan'da ofi...
June
june.so
June, B2B SaaS için kurulumu basit ve anlaşılması kolay bir ürün analizi aracıdır. Bu, ana metrikleriniz hakkında hazır raporlar sayesinde mümkündür. Artık sıfırdan kontrol panelleri oluşturmanıza gerek kalmayacak! June, özellikle hızlı hareket eden B2B SaaS için tasarlandı. Tüm ana ölçümler şirket ...
Kissmetrics
kissmetrics.io
Daha iyi kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi size veriyoruz. Kissmetrics, davranış tabanlı bir analiz ve e-posta otomasyon platformudur. Ürün ekiplerinin ve pazarlamacıların daha fazla müşteri kazanmasına, elde tutmasına ve büyütmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Witbe
witbe.net
Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılın...
Keen
keen.io
Keen.io eksiksiz bir etkinlik veri yönetimi çözümüdür. Platformumuz, etkinlik veri yönetiminizin koleksiyondan uygulamaya kadar tüm yönlerini ele alabilir. Verilerinizi tek bir yerde yayınlayın, saklayın, sorgulayın ve sunun ve rekabette rekabet avantajı elde edin. Keen, olaya dayalı veriler aracılı...
Quantum Metric
quantummetric.com
Hızlı bir dağıtımla platformumuz, müşterilerinizin web, yerel uygulama ve kiosk üzerinde deneyimlediği her şeyi alıp görselleştirmeye başlar. Her müşteri etkileşiminin etkisi otomatik olarak ölçülür, her müşteri oturumu tekrar oynatılabilir ve en önemlisi tüm ekipleriniz tek bir doğruluk sürümünden ...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven, pazarlamacılar, ürün ekipleri ve ajanslar için kod gerektirmeyen, gizlilik dostu bir analiz aracıdır. Her kullanıcının bireysel yolculuğunu görüntülemek için web sitesi analitiği, ürün analitiği, huniler, yolculuklar, ilişkilendirme ve iletişim merkezi adı verilen mini bir CRM'ye sahiptir...
Snowplow
snowplow.io
Snowplow BDP (Davranışsal Veri Platformu), AI, ML ve Gelişmiş Analitik uygulamalarında kullanıma hazır, yüksek kaliteli, ayrıntılı Davranış Verileri üretir, yönetir ve modeller. Snowplow, modern veri yığınındaki diğer araçlarla entegre edildiğinde çok çeşitli gelişmiş kullanım senaryolarını güçlendi...
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijita...
UXCam
uxcam.com
UXCam, işletmelerin kullanıcı davranışını anlamasını sağlayan hepsi bir arada mobil uygulama analiz platformudur. UXCam bir oturum tekrarı ve ısı haritası çözümü olarak başladı ancak niteliksel verilerin tek başına yanıtlayamayacağı pek çok soru olduğunu fark ettik. Bu nedenle niteliksel verilerin a...
NPAW
npaw.com
NPAW, analiz paketi çözümünü sunmaktan gurur duyar. OTT'lerin, Telekomünikasyon şirketlerinin, Medya Şirketlerinin ve Yayıncıların milyarlarca veri noktasını izlemeleri, analiz etmeleri, analiz etmeleri ve işleme koymaları için eyleme geçirilebilir iş içgörülerine dönüştürmesine olanak tanıyan, vide...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter, dünya genelinde müşteri başarısını, hesap yönetimini ve gelir ekiplerini güçlendirmek için benzersiz bir veri modeli ve öngörü motoru üzerine kurulu, son teknoloji ürünü bir CS ve gelir platformudur. RevSetter, gelirle karşı karşıya olan ekiplerinizin verimliliğinin kilidini açar; kolayla...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird, son kullanıcı deneyimini bulmaya ve geliştirmeye yönelik bir ürün analiz aracıdır. ReplayBird ile şirketler, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için insanların cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak nasıl ve neden etkileşimde bulunduğunu, dönüşüm gerçekleştirdiğini ve elde tuttuğunu an...
APTANIA
aptania.com
Müşteri Veri Platformumuz (CDP), kullanımı kolay, sezgisel bir arayüz aracılığıyla verilerinizi yönetmeye yönelik merkezi bir yaklaşım sağlar. Temel iş verilerinin yalnızca bir kez depolanmasına izin veren bir veri modeliyle desteklenen, birçok farklı sistem veya ürün arasında karmaşık entegrasyon i...
Toonimo
toonimo.com
Kullanıcı Deneyimi Herkes İçin Kolaylaştırıldı. Toonimo, şirket içi çalışan eğitimi ve müşteri katılımı girişimlerine yönelik çabaları kolaylaştıran kuruluşlara yönelik lider bir Dijital Benimseme Platformudur. Kullanıcıların yeni veya halihazırda kullanılan yazılım çözümlerini benimsemesini destekl...
Insightech
insightech.com
Insightech, dijital ekiplere örneklenmiş veya eksik verilerden etkilenmeyen net dijital deneyim öngörüleri sağlar. Insightech ile kurulumu ve çalıştırılması kolay tek bir çözümde kapsamlı pazarlama raporlaması, sayfa içeriği analizi, dönüşüm hunisi optimizasyonu ve web sitesinin yeniden platform olu...
Eppo
geteppo.com
Eppo güvenilir, veri ambarında yerel A/B testleri yürütür. Birinci sınıf istatistiksel titizlik, özellik yönetimi ve deney raporları - hepsi tek bir araçta.
Narrative BI
narrative.bi
Verilerinizi anlamlı anlatılara dönüştürün. Pazarlama ve reklam verilerinizden otomatik olarak değerli bilgiler alın. Tüm veri kaynaklarınızı tek bir yere bağlayın. Sıfır kodlama.
Sprig
sprig.com
Sprig, ürün ekiplerine zengin ve hızlı kullanıcı içgörüleriyle olağanüstü ürünler oluşturma yetkisi veren bir kullanıcı içgörü platformudur. Dropbox, Notion ve Loom gibi yeni nesil ürün ekipleri, Sprig'in öngörü araçları paketiyle ürün deneyimlerini geliştiriyor: 1. Anketler: Doğrudan ürününüz içind...
Gainsight PX
aptrinsic.com
En Müşteri Odaklı Kullanıcı Analitiği ve Ürün Etkileşimi Platformu. Gainsight PX, kullanıcıların ürününüzde ne yaptığını derinlemesine anlamanıza, geri bildirim toplamanıza ve katılım ve benimsemeyi teşvik etmek için izlenecek yollar ve kılavuzlar gibi uygulama içi etkileşimler oluşturmanıza olanak ...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO, müşteri yorumlarından ve konuşmalarından eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmenin en hızlı ve en kolay yoludur. Yapay zeka destekli 360 Geri Bildirim Analizi platformumuz 40'tan fazla entegrasyon sağlar ve CX, pazarlama ve müşteri destek ekipleri için önemli olan duyguları, konuları ve ...
cux.io
cux.io
CUX, şirketlerin analizlerde zamandan 5 kata kadar tasarruf etmesine ve değerli sonuçlar çıkarmasına yardımcı olan bir Dijital Deneyim Analizi aracıdır. Kullanıcı sorunlarına, hayal kırıklıklarına ve ürün ve hizmet satın almak için çevrimiçi kanalları kullanmalarını engelleyebilecek tüm darboğazlara...
Capturly
capturly.com
Kullanıcı davranışını anlayın, sorunlu noktaları belirleyin, dönüşüm oranlarını artırın ve satışlarınızı artırın Mevcut performansınızı geliştirmek mi istiyorsunuz? Cevabınız evet ise Capturly tam size göre! Geleneksel analizlerin, oturum kayıtlarının, ısı haritalarının ve dönüşüm hunisi özellikler...
Indicative
indicative.com
Indicative, ürün ve büyüme ekiplerine müşteri katılımını optimize etmek, dönüşümü artırmak ve müşteriyi elde tutmayı iyileştirmek için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan lider Ürün Analitiği platformudur.
SessionStack
sessionstack.com
SessionStack nedir? SessionStack, e-ticaret işletmelerinin müşterilerin nerede takılıp kaldığını ve hangi dönüşüm fırsatlarının kaçırıldığını belirlemesine olanak tanıyan, sınıfının en iyisi oturum kayıt teknolojisine dayanan, yapay zeka ile geliştirilmiş bir Dijital Deneyim Analizi platformudur. Pl...